Kamikōchi, belleza natural en los Alpes japoneses

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El espectacular paisaje natural de Kamikōchi atrae a numerosos visitantes a esta localidad turística de la prefectura de Nagano, especialmente entre la primavera y el otoño.

Un refugio del calor

La zona montañosa de Kamikōchi, en la prefectura de Nagano, es un destino muy apreciado por los aficionados al senderismo, tanto por los recorridos que atraviesan el valle como por las ascensiones a las montañas que lo rodean. Situada a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en pleno corazón de los Alpes del Norte, dentro del Parque Nacional Chūbu-Sangaku. El acceso en vehículos privados está prohibido, por lo que los visitantes deben llegar en autobús o taxi (habitualmente desde la cercana estación de Matsumoto, de la JR) o acceder a pie desde el exterior del parque.

El principal símbolo de Kamikōchi es el puente Kappabashi (“puente kappa”), cuyo nombre hace referencia a los seres mitológicos japoneses que, según la tradición, habitan en ríos y estanques. Aunque es poco probable encontrarse con un kappa, los visitantes sí pueden cruzarse con monos y otros animales salvajes. Kamikōchi es especialmente popular por sus agradables temperaturas estivales y por el espectacular colorido de su follaje otoñal.

(Imagen del encabezado: el puente Kappabashi, en Kamikōchi, Matsumoto, Nagano. © Pixta.)