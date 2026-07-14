‘Kazoedoshi’, el sistema tradicional para contar la edad en Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Antes de que celebrar el cumpleaños se convirtiese en costumbre, el kazoedoshi era la forma tradicional de calcular la edad en Japón.

Un año más viejo en el Año Nuevo

En Japón, el kazoedoshi es el sistema tradicional para contar la edad de las personas. Según este método, también utilizado históricamente en otras partes de Asia Oriental, todas las personas sumaban un año a su edad con la llegada del Año Nuevo, en lugar de hacerlo el día de su cumpleaños. Además, los recién nacidos eran considerados de un año desde el momento de su nacimiento, por lo que un bebé nacido a finales de año podía cumplir dos años apenas unos días después.

Con la modernización iniciada a finales del siglo XIX, esta costumbre fue cayendo gradualmente en desuso. No obstante, el hecho de que en 1902 y 1950 se promulgaran leyes para fomentar el abandono del kazoedoshi demuestra que la práctica seguía muy arraigada. En la actualidad todavía se utiliza en algunos casos para determinar el momento de celebrar ceremonias como el Shichi-Go-San, para niños de tres, cinco y siete años; el kanreki, que conmemora los sesenta años de edad; así como otros hitos relacionados con la edad y los yakudoshi, los años considerados de mala suerte.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)