‘Makie’, la técnica japonesa de las “imágenes espolvoreadas” para crear lujosos objetos lacados

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Guíade Japón

En su forma más conocida, la técnica japonesa del makie combina el negro intenso de la laca con polvo de oro para crear una sensación de lujo refinado.

Una antigua tradición

El makie es una técnica decorativa en la que los artesanos crean diseños espolvoreando polvo, generalmente de oro o plata, sobre motivos trazados con laca antes de que esta se seque. El término significa literalmente “imagen espolvoreada”.

Sus orígenes se remontan al siglo VIII y, desde entonces, ha dado lugar a diversas variantes. En el hira makie, que significa literalmente “makie plano”, el artista aplica el polvo metálico sobre la laca fresca en las zonas donde desea que aparezca el diseño, creando un efecto bidimensional. Existe también la técnica del togidashi makie (“makie pulido”), en la que el polvo se aplica entre varias capas de laca y la pieza se pule posteriormente para hacer aflorar el dibujo. Otra variante es el taka makie (“makie en relieve”), en el que se añade polvo de carbón o de arcilla para conferir profundidad tridimensional a los motivos. Las obras realizadas con makie también pueden incorporar incrustaciones de metal o de nácar.

El Gobierno japonés designó al artesano Murose Kazumi como Tesoro Nacional Viviente en la categoría de makie en 2008.

La técnica del makie se aplica habitualmente a objetos de pequeño tamaño, como bandejas decorativas, adornos para el cabello y cajas destinadas a guardar desde utensilios para la ceremonia del té hasta útiles de escritura. También puede encontrarse en piezas de mayor formato, como biombos utilizados para dividir espacios interiores y altares budistas.

Material de referencia

Sobre el makie (en inglés), de la Agencia de Turismo de Japón.

Sobre el makie (en inglés), de la Agencia de Turismo de Japón. Patrimonio cultural en línea (en japonés), de la Agencia de Asuntos Culturales.

(Imagen del encabezado: Yatsuhashi makie raden suzuribako [“Caja de escritura con ocho puentes”], un tesoro nacional de Ogata Kōrin. Cortesía del Museo Nacional de Tokio/Colbase.)