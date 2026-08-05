‘Happi’, la chaqueta típica de los festivales japoneses

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los festivales japoneses no serían lo mismo sin las coloridas chaquetas happi que unen a los participantes.

Un sentimiento de camaradería festiva

Las happi son unas chaquetas tradicionales japonesas especialmente vinculadas a los festivales, donde suelen ser utilizadas tanto por los organizadores como por los participantes. De corte holgado, suelen presentar colores vivos y llamativos diseños, y con frecuencia llevan estampado un gran carácter como 祭 (matsuri), que significa “festival”. El hecho de que todos vistan la misma happi refuerza el sentimiento de camaradería mientras transportan un santuario portátil o participan en una danza.

Estas chaquetas tienen su origen en la indumentaria que vestían sirvientes, artesanos y otros trabajadores durante el período Edo (1603-1868).

(Imagen del encabezado: © Pixta.)