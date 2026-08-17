‘El cantar de Heike’, un poema épico japonés

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Heike Monogatari (El cantar de Heike), un poema popularizado en su origen por músicos itinerantes, es una gran epopeya militar conocida por sus temas relacionados con la fugacidad.

Una tragedia llena de emotividad

Heike Monogatari (El cantar de Heike) es una epopeya del siglo XIII sobre las históricas guerras Genpei (1180-1185), en la que el clan Minamoto derrocó al clan Taira, que ostentaba el poder. Es célebre por retratar conmovedoras hazañas bélicas, como aquella en la que el arquero Nasu no Yoichi acierta a un abanico situado en una embarcación lejana, así como momentos dramáticos, entre ellos la muerte de un joven de 16 años a manos de un samurái que se conmueve al descubrir que su joven oponente había llevado una flauta a la batalla.

La historia se difundió ampliamente a través de las interpretaciones de los biwa hōshi, músicos ciegos de apariencia sacerdotal que tocaban el biwa, un instrumento similar al laúd. El cantar de Heike ejerció una gran influencia en la literatura posterior, de forma muy especial en las obras del teatro nō. Ha sido traducido al español por Carlos Rubio y Rumi Tani Moratalla.

(Imagen del encabezado: una estatua en Ōtawara, Tochigi, que representa al arquero Nasu no Yoichi disparando una flecha para dar en un abanico situado en una barca lejana. © Pixta.)