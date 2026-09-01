‘Bōsai no Hi’, el Día de la Prevención de Desastres en Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El Día de la Prevención de Desastres, que se celebra en Japón cada año el 1 de septiembre, es una ocasión para reflexionar y practicar cómo actuar ante una posible catástrofe en el futuro.

Una mayor sensibilización ante los desastres naturales

El Día de la Prevención de Desastres de Japón se celebra cada año el 1 de septiembre, la misma fecha en que el Gran Terremoto de Kantō devastó la zona de Tokio en 1923, provocando la muerte de más de 100.000 personas. Esta es también una época del año en la que los tifones son habituales. La jornada fue establecida en 1960 para sensibilizar sobre la importancia de prepararse ante catástrofes como terremotos, tifones y lluvias torrenciales.

Por estas fechas, el Gobierno, las autoridades locales, las empresas y las escuelas realizan numerosos simulacros de prevención de desastres. Se anima a la ciudadanía a revisar sus suministros de emergencia, familiarizarse con el mapa de riesgos de su localidad y confirmar la ubicación de su centro de evacuación designado.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)