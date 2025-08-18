Los pabellones de la Expo Osaka-Kansai 2025

Guíade Japón

Una nación insular con grandes sueños

El símbolo del pabellón de Singapur es la “Esfera de los sueños”, de 17 metros de alto y de un color rojo brillante. Está inspirado en la tradición japonesa de las tablillas votivas ema, en las que las personas escriben sus deseos y sueños, y revestido con 17.000 discos de aluminio reciclables.

Sus exposiciones usan artesanía con papel, cajas de música eléctricas y más para contar la inspiradora historia de Singapur, una pequeña nación insular con grandes sueños. El pabellón cuenta además con una cafetería y una tienda de recuerdos.

Día nacional: 24 de agosto.

Texto: Uchiyama Ken’ichi y Nippon.com.

Fotografía: Kuroiwa Masakazu (© 96Box) y Nippon.com.