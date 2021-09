El fotógrafo de ‘ukiyo-e’ Kichiya y su versión de las ‘Cien famosas vistas de Edo’

Los arrozales de Asakusa y el festival Tori no Ichi

En la imagen número 101 de sus paisajes famosos de Edo, Asakusa tanbo Tori no Ichi Mōde (Los arrozales de Asakusa y el festival Tori no Ichi), Utagawa Hiroshige nos presenta la procesión del festival Tori no Ichi del santuario Ōtori, vista desde una ventana del barrio rojo de Yoshiwara.

