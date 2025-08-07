Productos para refrescarse y sobrellevar el tórrido verano japonés

Guíade Japón

En este artículo repasamos cuáles son los artículos más populares en Japón para refrescarse y soportar el calor intenso del verano.

La importancia de mantenerse fresco

Es pleno verano en Japón y hace calor. A medida que las temperaturas se vuelven más intensas cada año, las empresas se vuelven más creativas a la hora de idear artículos para sobrellevar el calor. Echamos un vistazo a algunos de los productos más populares a la venta en la actualidad.

Refrigerantes para el cuello

Los refrigerantes para el cuello, de precio razonable y que no requieren batería, son una forma práctica de soportar el calor. Funcionan según el mismo principio básico que los paquetes de gel para alimentos, pero están rellenos de un material líquido especial que se congela a 28 grados centígrados en los modelos más comunes. Pueden volver a congelarse sumergiéndolos en agua fría o simplemente estando en una habitación con aire acondicionado, de modo que, aunque se calienten mientras uno está en la calle, pueden recuperar su estado dentro de una cafetería u otro espacio interior.

Muchas personas refrigeran o congelan estos artículos antes de usarlos, pero incluso a temperaturas ambiente elevadas pueden aliviar el calor al refrescar el cuello y sus principales vasos sanguíneos, lo que ayuda a reducir eficazmente la temperatura corporal. Cuando se utilizan a temperaturas menos frías, también son seguros para niños y personas mayores.



Los refrigerantes para el cuello suelen verse con frecuencia en Japón este año. (© Pixta)

Ventiladores portátiles

Popularizados primero en China y Corea del Sur, los ventiladores portátiles comenzaron a adoptarse en Japón alrededor de 2018. Al principio eran solo versiones en miniatura de los ventiladores corrientes, pero poco a poco han ido evolucionando para incorporar nuevas funciones. El año pasado causaron sensación los ventiladores con “placas refrigerantes”: unas placas metálicas que utilizan tecnología Peltier de refrigeración termoeléctrica para reducir rápidamente la temperatura en unos 13 grados centígrados al aplicarse sobre el cuello, en una potente combinación con la brisa del ventilador.



Un ventilador con una placa de refrigeración redonda (a la izquierda) y un ventilador manos libres que puede colocarse en una sombrilla o una mochila. (Por cortesía de Elecom)

Toallas y toallitas refrescantes

Para eliminar la sensación de sudor al llegar a la estación, la oficina o la escuela, muchas personas recurren a toallas o toallitas refrescantes que no solo eliminan el sudor, sino que también proporcionan un efecto de enfriamiento por evaporación gracias a su componente alcohólico. Por lo general, también contienen mentol u otros ingredientes con fragancias refrescantes. Es una forma sencilla de recuperarse tras haber estado expuesto al calor, aunque puede no ser adecuada para niños o personas con piel sensible.



Una variedad de toallas y toallitas refrescantes disponibles en tiendas de 24 horas o droguerías. (© nippon.com)

(Fotografía del encabezado: © Pixta.)