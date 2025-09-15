Días festivos nacionales en Japón: El Día del Respeto por los Mayores

Guíade Japón

El Día del Respeto por los Mayores es una fiesta nacional japonesa que celebra la longevidad; tiene lugar el tercer lunes de septiembre.

Comenzó con un único pueblo

El Día del Respeto por los Mayores es una fiesta nacional que tiene lugar en Japón el tercer lunes de septiembre. Es una celebración de la longevidad y una expresión de consideración por los muchos años que los ciudadanos mayores contribuyen a la sociedad.

Esta fiesta tiene sus orígenes en un pueblo de la prefectura de Hyōgo llamado Nomadani (hoy día parte de la municipalidad de Taka). El 15 de septiembre de 1947, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el alcalde celebró una cena con diversos entretenimientos para los residentes ancianos como forma de honrar a una generación de padres que habían sufrido la carga emocional de enviar a sus hijos a la guerra.

El año siguiente Nomadani declaró de forma independiente ese día como festivo. El 15 de septiembre cae en la temporada baja de la agricultura, cuando el clima se empieza a refrescar. La idea se extendió, y en 1966 el Día del Respeto por los Mayores se convirtió en fiesta nacional. En 2003 se cambió la fecha al tercer lunes de septiembre para asegurar que hubiera un puente de tres días.

Una esperanza de vida líder en todo el mundo



Una mujer con el chaleco y sombrero rojos tradicionales del sexagésimo cumpleaños. (© Pixta)

Japón cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Recientemente son muchos quienes conservan su salud después de los ochenta, pero los sesenta siguen siendo un hito importante. En el pasado era común celebrar la longevidad recibiendo un chaleco y sombrero rojos como regalo, objetos que se creía mantenían alejados a los malos espíritus.

El Día del Respeto por los Mayores diversas organizaciones locales por todo Japón realizan eventos orientados a ciudadanos de la tercera edad para celebrar la longevidad. Las familias aprovechan la oportunidad para llevar a sus parientes ancianos de vacaciones, darles regalos y esperar que vivan aún más tiempo.

Material de referencia

(Imagen del encabezado © Pixta.)