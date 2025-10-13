Días festivos nacionales en Japón: el Día del Deporte

Guíade Japón

El Día del Deporte se celebra en Japón el segundo lunes de octubre, y tiene sus orígenes en una conmemoración de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Un nuevo nombre para indicar un nuevo enfoque

El Día del Deporte se celebra en Japón desde hace años el segundo lunes de octubre, aunque su nombre es relativamente nuevo. Antes se conocía como el Día de la Salud y el Deporte, y fue introducido en 1966 para conmemorar los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. La festividad se celebró ese año el 10 de octubre, la fecha de la ceremonia de apertura de los Juegos.



La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. (© Jiji)

El Día de la Salud y el Deporte pasó después a celebrarse el segundo lunes de octubre. En 2018 se le cambió el nombre a Día del Deporte, para señalar que Tokio había sido elegida para acoger los Juegos de 2020. El nombre anterior, en japonés, era Taiiku no hi; el vocablo taiiku significa literalmente “educación física”; al cambiar al nuevo Supōtsu no hi se trasladaba el enfoque de la educación escolar a los deportes en general.

“Días del deporte” únicamente japoneses

En las escuelas primarias y secundarias y los institutos de Japón, se solían celebrar “días del deporte” en esta fiesta nacional. Consistían en una de las celebraciones más importantes del calendario escolar, con una rica variedad de eventos. Algunos de los más populares incluyen carreras, relevos, bailes y acrobacias, además de un juego de lanzar pelotas llamado kōhaku tamaire, en el que dos equipos, uno blanco y otro rojo, luchan por encestar un número mayor de saquitos de judías que sus rivales.



El popular juego kōhaku tamaire. (© Pixta)

El Día del Deporte solía ser el mayor evento del otoño, para una escuela. Sin embargo, el cambio climático implica que las escuelas se van viendo obligadas a celebrarlo en primavera, para reducir el riesgo de golpe de calor, al tiempo que la necesidad de reducir la carga sobre los docentes y otros trabajadores de los centros ha llevado también a que algunas escuelas disminuyan la escala del evento.

Material de referencia

Fiestas nacionales (en japonés), Oficina del Gabinete.

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: los niños corren durante una carrera de relevos en un día del deporte en su escuela. © Pixta.)