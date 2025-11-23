Días festivos nacionales en Japón: el Día de Agradecimiento al Trabajo

Guíade Japón

El Día del Agradecimiento al Trabajo, el 23 de noviembre, es una festividad nacional que se celebra en honor de sus trabajadores, y tiene sus raíces en un antiguo ritual de cosecha.

Celebrado el 23 de noviembre, el Día de Agradecimiento al Trabajo es una festividad nacional dedicada a honrar el trabajo de su fuerza laboral y expresar gratitud. Es también la última fiesta pública del calendario japonés.

Raíces en un ritual imperial de cosecha

La festividad posee sus orígenes en la ceremonia de la corte imperial conocida como Niinamesai, un antiguo ritual sintoísta en el que el emperador ofrece grano recién cosechado a las deidades para expresar su apreciación por la abundancia del año y rezar para que continúe la prosperidad el año siguiente. Este ritual, profundamente unido a la cultura del arroz de Japón, se ha venido transmitiendo a través de los siglos.



El origen del Día del Agradecimiento al Trabajo se halla en un ritual de cosecha. (© Pixta)

Antes de que se promulgara la Ley de Fiestas Nacionales de 1948, el 23 de noviembre era la fecha de la celebración de Niinamesai. Cuando se estableció la ley, ese día se secularizó y separó de las prácticas religiosas imperiales. Sin embargo, su espíritu (expresar gratitud tanto por la cosecha como por las personas cuya labor la hace posible) se preservó bajo el nuevo nombre, Día de Agradecimiento al Trabajo. No posee una fuerte conexión con el movimiento de los trabajadores, no obstante, que tiende a mostrarse más activo el 1 de mayo (que no es festividad nacional) y durante el shuntō, la ofensiva salarial de primavera en la que se negocia colectivamente con la patronal.

Incluso hoy día los santuarios de todo Japón celebran ceremonias de Niinamesai en las que ofrecen el grano del año a los dioses como agradecimiento por una buena cosecha. Los Gobiernos y comunidades locales también marcan el día con eventos tales como festivales de cosecha, mercados de agricultores o ferias de comida que cuentan con productos y especialidades de la zona. Aunque los tiempos han cambiado, el Día del Agradecimiento al Trabajo continúa encarnando la duradera apreciación de Japón por el trabajo duro y las bendiciones de la naturaleza.

Material de referencia

(Artículo publicado originalmente en japonés, y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado © Pixta.)