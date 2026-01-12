Días festivos nacionales en Japón: el Día de la Mayoría de Edad

Guíade Japón

El Día de la Mayoría de Edad se celebra en Japón el segundo lunes de cada enero. Los jóvenes de todo el país asisten a ceremonias para celebrar que comienzan a ser adultos.

El segundo lunes de enero es el Día de la Mayoría de Edad, una fiesta nacional dedicada a celebrar y animar a los jóvenes en el momento en que pasan a ser adultos.

Bienvenidos a la mayoría de edad

El Día de la Mayoría de Edad muchos gobiernos locales celebran ceremonias para honrar a quienes pasan a ser adultos. Los asistentes se ponen ropa formal, como trajes de etiqueta o kimonos tradicionales, y participan en las celebraciones. La ceremonia oficial de Urayasu, en Chiba, se celebra cada año en Tokyo Disney Resort.

Durante muchos años la mayoría de edad legal en Japón fueron los 20 años. Sin embargo, una revisión del Código Civil redujo esta edad a los 18 años el 1 de abril de 2022. A pesar de ello muchas municipalidades continúan celebrando las ceremonias de mayoría de edad para los jóvenes que cumplen 20 años, siguiendo la costumbre ya establecida.

Según esta ley revisada, cumplir 18 años garantiza el estatus legal como adulto, el cual permite a los ciudadanos casarse sin consentimiento paterno y firmar contratos, como aquellos necesarios para conseguir teléfonos móviles o préstamos. Al mismo tiempo también pasan a estar sujetos a responsabilidades, sanciones y otras obligaciones legales. Por el contrario, debido a los riesgos para la salud y otros problemas, el consumo de alcohol y tabaco permanece prohibido para ellos hasta los 20 años. La compra de billetes de apuestas para juegos de azar operados públicamente, como las carreras de caballos o las de lanchas, también queda restringida a quienes han cumplido los 20.

Desde la antigüedad, los ritos de mayoría de edad en Japón se celebraron tradicionalmente en torno al periodo de Año Nuevo. Teniendo en cuenta esta costumbre, la Ley de Festividades Nacionales de posguerra designaba en un principio el 15 de enero como Día de la Mayoría de Edad. Una revisión de dicha ley en 2000 cambió la festividad a su fecha actual. Aunque la mayoría de los municipios siguen celebrando ceremonias de mayoría de edad en enero, hay zonas de gran precipitación de nieve, como las prefecturas de Akita, Yamagata y Niigata, que en ocasiones programan dichas celebraciones durante el periodo vacacional de mayo, o en torno a las vacaciones de Obon, en agosto, ya que viajar con kimono formal puede resultar complejo en condiciones invernales.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado © Pixta.)