Ghibli Park, un nuevo parque temático que abrirá en noviembre de 2022

Pasado, presente y futuro de Studio Ghibli

El parque temático Ghibli Park abrirá sus puertas el 1 de noviembre de 2022 en el parque conmemorativo de la Expo 2005 de Aichi, en Nagakute, prefectura de Aichi. Se trata de un proyecto conjunto entre la prefectura de Aichi y Studio Ghibli. El lugar en construcción ha sido mostrado parcialmente al público.

El proyecto comenzará con tres áreas de las cinco que se completarán en otoño de 2023

El 1 de noviembre de 2022 será inaugurado el parque temático Ghibli Park, donde los visitantes podrán experimentar el mundo de las obras de Studio Ghibli. El parque se ubicará en el antiguo emplazamiento de la Exposición Mundial de 2005 en Aichi, y tendrá una superficie de 7,1 hectáreas. El responsable de la planificación de estas instalaciones es el director de cine Miyazaki Gorō. De las cinco áreas, Seishun no Oka (La Colina de la Juventud), Ghibli no Daisōko (El Gran Almacen de Ghibli) y Dondoko Mori (El Bosque Dondoko) se abrirán primero, y la gran inauguración, que incluye las áreas Mononoke no Sato (La Tierra de Mononoke) y Majo no Tani (Valle de las Brujas), se celebrará en otoño de 2023.

Ghibli Park ha sido desarrollado por la prefectura de Aichi como un proyecto de parque con una inversión de unos 34.000 millones de yenes. Será gestionado por una empresa conjunta entre Studio Ghibli y el diario Chūnichi Shimbun.

El productor Suzuki Toshio, director representante de Studio Ghibli, dijo con firmeza: “El espíritu del Museo Ghibli (Mitaka no Mori) sigue vivo, y este parque es una evolución de él. Seguro que satisfará las expectativas de la gente”. El precio de la entrada aún no ha sido decidido, pero el gobernador de la prefectura de Aichi, Ōmura Hideaki, comentó: “Como es un proyecto de parque prefectural, será más barato que un parque temático general”.



Mapa de la zona de desarrollo del Ghibli Park. El parque está a pocos pasos de la estación de Ai-chikyū-haku Kōen en la línea Aichi Kyūryō de Tránsito de Alta Velocidad (Linimo). (© Studio Ghibli)



El gobernador Ōmura (izquierda) y el productor Suzuki, natural de Nagoya. (© Studio Ghibli)

Rebosante del mundo de las obras de Ghibli

Dos de las zonas aún en obras fueron presentadas al público con el director Miyazaki Gorō como guía. En la zona de Seishun no Oka, que da la bienvenida a los visitantes, han sido recreadas la Chikyū-ya (Tienda de la Tierra, el edificio del centro de la imagen de la cabecera) y la Rōtarī Hiroba (Plaza del rotary) de la película Mimi wo sumaseba (Susurros del corazón). En una esquina, también se está construyendo una miniatura de la “Oficina de gatos” de Neko no ongaeshi (Haru en el reino de los gatos). Además, se está renovando la instalación de ascensores existente con un interior y un exterior que recuerdan a El castillo en el cielo y El castillo ambulante (edificio de la izquierda de la imagen del encabezado).



El edificio blanco que se encuentra detrás del director Miyazaki Gorō, que nos muestra la obra, es la Oficina de los gatos. El edificio en construcción con andamios es la Chikyū-ya (Tienda de la Tierra). (© Studio Ghibli)



La escena de la película Mimi wo sumaseba (Susurros del corazón) en la que la protagonista, Shizuku, visita la tienda de antigüedades Chikyū-ya. © 1995 Hiiragi Aoi, Shūeisha, Studio Ghibli, NH.



Se dice que el diseño del edificio del ascensor incorpora elementos de la ciencia ficción de finales del siglo XIX. (© Studio Ghibli)

El Gran Almacén de Ghibli almacenará y expondrá carteles, artículos, objetos y otros materiales de la época del estreno de las películas. Es unas cuatro veces más grande que el Museo Ghibli Mitaka no Mori, que tiene el mismo concepto. El museo es un laberinto repleto de elementos de varias películas de Ghibli, como el jardín abandonado que sale en El castillo en el cielo y la casa bajo el suelo y el jardín de los diminutos de El mundo secreto de Arrietty. La zona es una particular búsqueda del tesoro en la que los visitantes tratarán de encontrar a los personajes de las películas.



La obra de construcción de Ghibli no Daisōko (El Gran Almacen de Ghibli). La luz natural entra generosamente, convirtiéndolo en un espacio relajante. (© Studio Ghibli)



Ilustración del Ghibli no Daisōko (El Gran Almacen de Ghibli) terminado. También contará con un elegante café al aire libre. (© Studio Ghibli)



Ilustración de la plaza con el autobús del gato de peluche de Tonari no Totoro (Mi vecino Totoro). (© Studio Ghibli)

Aunque esta vez no estaba abierto al público, se dice que Dondoko no Mori es un paisaje rural de la era Shōwa en torno a la Casa de Satsuki y Mei de Totoro, que se instaló en la Expo de Aichi. El parque cuenta con un sendero en el que se puede disfrutar de la riqueza de la naturaleza del lugar, y hay además un parque infantil fabricado con madera y dedicado a Totoro, el “Dondoko-dō”, de 5,2 metros de altura.

Mononoke no Sato, cuya apertura está prevista para 2023, se inspirará en la aldea minera de Emishi y en el taller siderúrgico Tataraba de La princesa Mononoke, y creará un paisaje satoyama, entorno natural que rodea los poblados, incluyendo campos, estanques, colinas boscosas y herbazales. El Valle de las Brujas será un espacio de estilo europeo con la residencia de Okino de Majo no Takkyūbin (Nicky, la aprendiz de bruja), el castillo de Howl y los terrenos baldíos.



El parque infantil gigante, Dondoko-dō, tiene capacidad para cinco o seis niños en su interior. (© Studio Ghibli)



La Casa de Satsuki y Mei de Mi vecino Totoro, construida para la Expo 2005 de Aichi. (© Studio Ghibli)

El primer vídeo turístico de Ghibli

La relación entre la prefectura y Studio Ghibli comenzó con la instalación de la Casa de Satsuki y Mei en la Expo de Aichi. En 2015, para conmemorar el décimo aniversario de la Expo, se celebró la Gran Exposición de Ghibli en el Parque Conmemorativo de la Expo 2005. El gobernador Ōmura comentó al respecto: “La Casa de Satsuki y Mei sigue siendo querida por mucha gente y es un legado de la Expo. Hicimos muchas propuestas para que fuera una instalación permanente”, recordando el camino hacia la realización del Ghibli Park.

La prefectura de Aichi también encargó a Studio Ghibli la producción de un vídeo, “Conviértete en viento y juega”, para promocionar la prefectura con el Ghibli Park. En él aparecen lugares famosos como el castillo de Inuyama (tesoro nacional), las calles de Arimatsu (patrimonio japonés) y el Museo Toyota. Este es el primer vídeo de turismo de Studio Ghibli, y el productor Suzuki lo elogió diciendo: “Es raro que Ghibli trabaje en una película de imagen real, pero es bastante bueno”.

La prefectura de Aichi prevé que el número de visitantes al Ghibli Park sea de un millón al año cuando se inaugure, y de 1,8 millones cuando se abra por completo en otoño de 2023. Se espera que los visitantes extranjeros a Japón también acudan al parque una vez que haya sido controlada la pandemia del nuevo coronavirus, y se prevé que el efecto económico en la prefectura sea de 48.000 millones de yenes al año.



La clave visual del vídeo turístico “Conviértete en viento y juega”. El vídeo está disponible en la sección especial “Aichi Now” del sitio web oficial de turismo de Aichi. (© Studio Ghibli)



La construcción del Ghibli Park avanza a buen ritmo en el Parque Conmemorativo de la Expo 2005 en Aichi.

Reportaje, artículo y fotografías del Departamento Editorial de Nippon.com.

Fotografía del encabezado: Ilustración de la zona de Seishun no Oka. (© Studio Ghibli)

(Traducido al español del original en japones.)