THE TOKYO TOILET, baños públicos con toques artísticos en el distrito de Shibuya

En agosto de 2020, el proyecto THE TOKYO TOILET asombró al mundo con la inauguración de un “baño transparente”. Desde entonces, han seguido apareciendo baños originales en los parques y calles del distrito de Shibuya. Para mantener la limpieza de sus instalaciones se les brinda un mantenimiento exhaustivo.

Trece baños diseñados por creadores de nivel internacional están en funcionamiento

“¡Es mucho trabajo, pero me gusta que queden limpios!”

El 8 de octubre, en el parque de Ebisu del distrito de Shibuya, se podían escuchar las voces de un grupo de niños de preescolar y primaria que llevaban consigo escobas y trapos. Los niños estaban limpiando un edificio de hormigón de forma laberíntica, parte de las instalaciones de un baño público creado por el diseñador de interiores Katayama Masamichi. Se trata de uno de los baños de THE TOKYO TOILET, un proyecto conjunto de Fundación Nippon y la municipalidad del distrito de Shibuya.



Niños que participaron en un taller de limpieza frente al baño del parque de Ebisu, inaugurado en agosto de 2020. Es obra de Katayama Masamichi, quien ha trabajado en Nueva York y Paris y estuvo a cargo del diseño de interiores de la tienda insignia de Uniqlo en Ginza.

En este proyecto han participado 16 artistas conocidos internacionalmente entre los que se puede mencionar a arquitectos célebres como Andō Tadao o Kuma Kengo y los creadores Katayama Masamichi, Satō Kashiwa o NIGO. Con los diseños novedosos y la libre imaginación se busca cambiar la imagen negativa de los baños públicos que tienen fama de ser lugares sucios, con malos olores, mal iluminados y que inspiran desconfianza. Además de eso, están equipados con todo lo necesario para que cualquier persona pueda utilizarlos fácilmente sin importar su sexo, edad o si tiene alguna discapacidad. Así muestran el objetivo de materializar una sociedad que acepta la diversidad.

En agosto de 2020 se abrió al público el primer baño del proyecto, una estructura con paredes de cristal transparente diseñada por Ban Shigeru. A través de las redes sociales, captó de inmediato la atención de las personas dentro y fuera de Japón. Hasta el momento, ya se han abierto 13 de los 17 baños que incluye el proyecto.

Los “baños transparentes” del miniparque de Yoyogi Fukamachi. Al poner la cerradura, los cristales se opacan, como el baño del extremo derecho.



Un diseño con madera, material representativo de las obras de Kuma Kengo, que se combina a la perfección con la naturaleza del parque Nabeshima Shōtō. Fue inaugurado en junio de 2021.

Un proyecto integral que incluye las tareas de limpieza

De nada sirve que los baños cuenten con diseños fantásticos si están sucios o despiden malos olores. Por esa razón, el proyecto incluye el mantenimiento de sus instalaciones. Los baños se limpian tres veces al día y, una vez al mes, un especialista en baños lleva a cabo una revisión y hace una limpieza con detergentes especiales. Por si fuera poco, una vez al año se da mantenimiento a los exteriores, la iluminación y los extractores de aire. El uniforme de los trabajadores de limpieza fue diseñado por NIGO y tiene el objetivo de mejorar la imagen de la limpieza de baños.

Los talleres de limpieza de baños para niños se llevan a cabo como parte del plan de mantenimiento. A través de estos, se busca que los niños comprendan la importancia de las instalaciones públicas, así como de que son un miembro más de la sociedad. Yamato Nobutaka, quien dirige el taller y es representante de Amenity, la empresa a cargo del mismo, dice que al hablar con los niños se da cuenta de que en las escuelas y en sus casas les han enseñado muy bien la importancia de limpiar los baños. Espera que también recuerden y compartan con sus amigos lo que aprenden en el taller.



Yamato, especialista en baños, explicando a los niños los resultados que se obtienen utilizando diferentes detergentes.



Los niños limpiando el suelo con ahínco.

Los baños de THE TOKYO TOILET están atrayendo a los fanáticos de la arquitectura y el arte. Se dice que las tiendas con baños limpios tienen éxito, pero serán pocas las ciudades en el mundo en las que los baños en sí sean una fuente de atractivo turístico. Yamato asegura que los baños públicos limpios ayudan a mejorar la imagen general de una localidad. En Shibuya, una zona con una vida nocturna muy activa, con frecuencia algunos quedan muy sucios, pero él no desiste y afirma que desea seguir dando mantenimiento a los baños.

El diseño del baño del parque Nanagō-dōri (Hi Toilet) estuvo a cargo de un equipo liderado por Satō Kazū, galardonado con la medalla de oro del iF DESIGN AWARD 2022, uno de los tres premios de mayor prestigio en el mundo del diseño. Por otra parte, el director de cine alemán Wim Wenders, conocido por su obra El cielo sobre Berlín, está rodando una película que tiene como escenario THE TOKYO TOILET. En esta ocasión presentamos seis baños de este proyecto que fueron inaugurados desde 2021 hasta octubre de 2022.



En la salida oeste de la estación de Ebisu apareció un enorme cubo blanco. Se trata del baño público diseñado por Satō Kashiwa, inaugurado en julio de 2021. Mucha gente lo utiliza, por lo que mantenerlo limpio no es una tarea fácil.



El baño del parque de Nanagō-dōri funciona con la voz, es perfecto para esta época en la que se prefiere el cero contacto. Fue inaugurado en agosto de 2021.

■ NIGO

Baño público de Jingū-mae (Jingū-mae 1-3)

NIGO es un diseñador de moda que comenzó en Harajuku y ha conseguido reconocimiento a nivel mundial. En la actualidad se desempeña como el director artístico de la marca KENZO. El concepto del baño de Jingū-mae, que se encuentra en el lugar que vio nacer a NIGO, es “aprender del pasado”. Tiene un estilo muy acorde con la historia de Harajuku, una zona de Tokio que, tras la Segunda Guerra Mundial, absorbió de inmediato la cultura estadounidense. Su diseño nostálgico y novedoso recuerda las casas en las que vivían los soldados del Ejército estadounidense.



Este baño parece una casa olvidada en medio de la metrópolis. Fue inaugurado en mayo de 2021.



Su exterior retro recuerda las casas de Washington Heights, un conjunto habitacional del Ejército estadounidense que se encontraba en Yoyogi.



Cuenta con un baño de limpieza trasera con agua caliente, uno para personas ostomizadas y silla para bebés.

■ Kuma Kengo

Baño del parque de Nabeshima Shōtō (Shōtō 2-10-7)

Kuma Kengo diseñó el Estadio Nacional con un concepto que refleja la calidez de la madera y decidió utilizar el mismo material para el baño de THE TOKYO TOILET. El parque fue otrora residencia de la familia Kishū Tokugawa. Diseñó una estructura con una presencia destacada pero que armoniza con la larga historia de este lugar. Se trata de cinco cabañas cubiertas con tablas de cedro japonés conectadas por una pequeña vereda denominada como el “callejón del bosque”. Además de que permite una buena corriente de aire, también se ha convertido en un lugar de juegos para los niños.



Las tablas de diferentes anchos y largos parecen haber sido colocadas aleatoriamente. Sin embargo, se trata de un diseño muy bien planeado.



El “callejón del bosque” ayuda a la circulación del aire y da seguridad a los usuarios.



Incluso el interior se asemeja a un bosque.

■ Itō Toyoo

Baño público de Yoyogi Hachiman (Yoyogi 5-1-2)

Itō Toyoo, galardonado con el Pritzker, conocido como el Premio Nobel de arquitectura, diseñó tres estructuras que parecen hongos para el baño público en el bosque del santuario de Yoyogi Hachiman. Las paredes exteriores con una bella gradación de azulejos armonizan perfectamente con la naturaleza del lugar. La estructura está formada por tres cuartos de baño individuales. Todos cuentan con silla para bebes, entre otras infraestructuras de funcionalidad.



El baño público de Yoyogi Hachiman titulado Three Mushrooms representa un grupo de hongos del bosque. Fue inaugurado en julio de 2021.



Cuando las luces se encienden al anochecer, da la impresión de que los techos estuvieran flotando.



El interior de los baños es amplio, incluso se puede entrar fácilmente con una silla de ruedas.

■ Satō Kashiwa

Baño público de la salida oeste de la estación de Ebisu (Ebisu Minami 1-5-8)

El director artístico Satō Kashiwa, encargado de la estrategia de marca de empresas como Uniqlo y el grupo Rakuten, diseñó este baño con forma de cubo blanco frente a la estación de Ebisu. La sencillez extrema en los diseños es uno de los pilares del trabajo de Kashiwa.



La estatua de la deidad Ebisu que vela el baño público de la salida oeste de la estación homónima.



La estructura cúbica del baño está rodeada por una celosía de aluminio. A primera vista no da la impresión de ser un baño.



Es una estación con muchos usuarios, por lo que la entrada se encuentra en la parte trasera del edificio. La celosía permite la entrada de luz y el pasillo siempre está iluminado.



Los pictogramas son fáciles de reconocer y dan una imagen tierna. Fueron diseñados por Kashiwa y se utilizan en todos los baños del proyecto. El encargado de la limpieza lleva un uniforme diseñado por NIGO.

■ Satō Kazū / Disruption Lab Team

Baño del parque de Nanagō-dōri (Hatagaya 2-53-5)

Satō Kazū, que ha recibido muchos premios de publicidad y fue director creativo jefe de TBWA HAKUHODO, sorprendió con un baño de cero contacto físico. Muchas personas prefieren evitar el contacto con los baños públicos y no es raro que pisen la palanca con el pie. La estructura con forma esférica que se ve desde la calle ha recibido buenas críticas.



El baño del parque de Nanagō-dōri tiene forma de una esfera blanca.



Visto desde la entrada del baño parece un champiñón cortado por la mitad.



Al leer el código QR que se encuentra en la entrada se activa un comando de voz, puede cerrar y abrir las puertas, así como manejar el retrete, sin contacto.

■ Ushiro Tomohito

Baño del parque de Hiroo Higashi (Hiroo 4-2-27)

Ushiro Tomohito es director creativo del departamento de sostenibilidad de Uniqlo y estuvo a cargo de la creación de este baño. Tiene un diseño sólido como una lápida y da la impresión de llevar ahí mucho tiempo. El panel de luces colocado en la parte trasera tiene siete mil novecientos millones de patrones de iluminación.



La estructura armoniza con el paisaje del parque de Hiroo Higashi. Fue inaugurado en julio de 2022.



Su diseño es simple y fácil de usar. Está equipado con baño para personas ostomizadas, silla para bebés y cambiador de pañales entre otros equipamientos.



Por la noche, el panel de luces parece salido de un sueño. Se dice que es imposible ver dos veces el mismo patrón. También se eligieron con sumo cuidado las plantas que lo rodean.

Reportaje, texto y fotografías: equipo editorial de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: niños caminando entre los baños del parque de Nabeshima Shōtō.)