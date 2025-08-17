Junglia Okinawa, un parque temático repleto de experiencias increíbles en el bosque de Yanbaru

Guíade Japón

El 25 de julio de 2025 se inauguró un parque temático en el bosque subtropical de Yanbaru, en Okinawa. En él se puede atravesar la jungla, volar en atracciones espeluznantes, comer en restaurantes con magníficos paisajes, relajarse y disfrutar de la naturaleza con los cinco sentidos.

Aventuras en una jungla de verdad

El Parque Nacional de Yanbaru, en la parte norte de la isla principal de Okinawa, es hogar de diversos ecosistemas y en 2021 fue designado Patrimonio Natural de la Humanidad. En la península Hotobu, al suroeste del parque, se encuentran playas de inigualable belleza, el acuario Churaumi, el que más visitantes recibe en todo Japón, y el castillo de Nakijin, también Patrimonio Cultural de la Humanidad, que constituyen un área turística de gran popularidad.

En esta área, el 25 de julio de 2025, se inauguró Junglia Okinawa. Este parque busca ofrecer vacaciones intensas con la emoción de adentrarse en la jungla, paisajes sin igual y el gozo máximo de la relajación. A diferencia de los parques temáticos tradicionales, el mayor atractivo de Junglia es el disfrute de la naturaleza a través de experiencias dinámicas en bosques vírgenes.



Arriba, el árbol simbólico en el que se fusionan variedades de plantas oriundas de Okinawa recibe a los visitantes. Abajo, en el recinto se conserva el laurel de Indias que crecía en el lugar.



La vista desde la terraza y mirador Infinity Terrace.

Junglia Okinawa es un parque de 60 hectáreas que se extiende en las montañas entre Nago y Nakijin. El recinto era originalmente un campo de golf con un 30 % de bosque virgen. Para convertirlo en un complejo turístico repleto de naturaleza se plantaron otros 37.507 árboles.

Al entrar al parque y cruzar el bosque, el visitante llegará a una terraza desde donde podrá admirar el recinto de Junglia. En medio de la naturaleza notará que hay un enorme globo que se levanta: se trata del Horizon Balloon. En esta atracción, una de las más llamativas del parque, se deleitará con la vista de la jungla y el horizonte desde una altura de 200 metros.



Tamu tamu tram, un autobús con forma de vagoneta que lleva a los visitantes por todo el vasto parque. Los ritmos alegres que se escuchan en su interior los transportarán al trópico.



Nada más lujoso que brindar en un día de descanso, mientras se disfruta de la vista del bosque y el horizonte, desde un globo aerostático.

A la izquierda del mirador hay un dinosaurio que asoma su cuello entre los árboles. En el área Dinosaur Safari se puede buscar dinosaurios por la jungla en un vehículo todo terreno.

En el trayecto se encuentran 18 dinosaurios que se mueven y “atacan” a los visitantes lanzándoles agua. Montado en un coche todo terreno para escapar de ellos, muchos visitantes gritan cada vez que el vehículo da un gran salto en el camino sin pavimentar. Seguramente se convertirá en una de las atracciones más populares, ya que ofrece sensaciones novedosas y espeluznantes.



Un safari que convierte al visitante en un investigador de dinosaurios; tras pasar entre las piernas de un braquiosaurio, se encontrará con un tiranosaurio.

Para aquellos que quieran disfrutar de los dinosaurios pero prefieren mantenerse alejados de automóviles salvajes o visitar el parque en familia les recomendamos la atracción Finding Dinosaurs. Pasarán un tiempo agradable paseando por la jungla mientras buscan una cría perdida de dinosaurio.

Los dinosaurios se mueven y rugen, como si estuvieran vivos. Son tan reales que tuvimos que preguntar a los guías si se trataba de robots, a lo que nos respondieron sonriendo que eran “dinosaurios que habitan ese bosque”. Niños y adultos pueden disfrutar así de un verdadero viaje en el tiempo.



El paseo está repleto de aventuras, con puentes colgantes, cavernas y vagonetas de tracción manual.

Atracciones espeluznantes en el bosque y el aire



En el parque se puede volar sobre la jungla, como los pájaros.

Jungle Extremes es una zona en la que podrá lanzarse de lleno a la naturaleza. Alrededor de una torre de 24,4 metros, una altura equivalente a un edificio de siete plantas, puede disfrutarse de una atracción de caída libre llamada Gravity Drop, el vuelo por el aire Sky Phoenix, con el que el visitante se desliza 280 metros por cables, y Bungee Glider, atracción en la que se puede disfrutar de ambas modalidades.



Un enorme equipo de lanzamiento lanza al visitante al bosque.

En la atracción Human Arrow el cuerpo se convierte en una flecha, y en Titans Swing se columpia a gran velocidad. Esta área fascinará sin duda a los visitantes debido a la inmersión que ofrece en la naturaleza.



Volando por el cielo en un columpio enorme.

La atracción Sky End Trekking consiste en un puente colgante, a una altura de 34 metros, sobre una garganta. La construcción va meciéndose a lo largo de 84 metros, haciendo que se dispare la adrenalina del visitante.

Vale la pena mencionar que casi la totalidad del parque está a la intemperie, por lo que se debe tener cuidado con el sol abrasador y las tormentas repentinas del verano. Pero esto también completa la experiencia tropical. No se debe olvidar llevar ropa adecuada y prepararse psicológicamente.



La adrenalina sube al máximo al cruzar el puente colgante. Algunas personas incluso se agarran a los guías.

La gastronomía de Okinawa y una experiencia tropical relajante

Tras las emociones y entusiasmos, también se puede disfrutar de lujosas comidas. En el restaurante Panorama Dining, con sus paredes de cristal, el visitante se deleitará con un menú creativo de ingredientes producidos en la prefectura de Okinawa. Hay también mesas al aire libre que se inspiran en nidos de aves. En el local se puede disfrutar no solo de la deliciosa comida, sino también de los atardeceres, los fuegos artificiales y el paso del tiempo.



Arriba, el interior del restaurante Panorama Dining. Abajo, la vista exterior. Al centro a la derecha se aprecian las mesas con forma de nidos.

Para quienes todavía tengan energía después del paseo por el parque, les recomendamos relajarse en el Spa Junglia, junto a Junglia Okinawa. Podrán relajar alma y cuerpo en una piscina infinita que parece fundirse con el bosque y el cielo, en los baños de las cavernas, en las aguas termales o en una sauna. En un lujoso salón se deleitarán con deliciosa comida, bebidas alcohólicas y la magnífica vista del bosque. Este salón está abierto al público en general, no solo a quienes visitan Junglia, por lo que es un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad mientras hace turismo por la parte norte de Okinawa.



A la izquierda, la elegante vista desde el vestíbulo del Spa Junglia. A la derecha, un baño al aire libre con atmósfera tropical. Abajo, la piscina infinita, una de los más grandes en el mundo en la que se puede disfrutar de una sensación de libertad total.

El parque tiene problemas de acceso como los atascos en la autopista y los estrechos caminos montañosos. Además, tampoco hay hoteles o posadas cercanas. Las autoridades nacionales y prefecturales están tomando medidas para mejorar el tráfico, pero mientras tanto resulta mejor utilizar un autobús directo que tarda dos horas y veinte minutos desde el aeropuerto de Naha (se requiere reserva anticipada), o un hotel colaborador que tenga incluido el servicio de transporte a Junglia.

A pesar de que el parque acaba de ser inaugurado, las reservas están agotadas. Tras la temporada de playa, seguramente se promocionarán otros atractivos de Okinawa, como actividades en el bosque que, sin duda, fascinarán a los visitantes.



Los vehículos todoterreno que se desplazan por los caminos de tierra en el bosque. Es necesario tener una licencia de conducción válida para manejarlos.



Yanbaru Friends, personajes inspirados en el rascón de Okinawa y el animal mítico shiisaa, lo guiarán por el bosque.



Arriba, Wild Banquet, un restaurante al aire libre. Abajo, algunos platos disponibles en una cafetería móvil.



La tienda Village Bazaar. El 90 % de los 550 productos que vende son originales de este establecimiento.

Para detalles de los horarios de servicio y reservaciones, se recomienda visitar el sitio web oficial de Junglia Okinawa (en varios idiomas, entre ellos el inglés).

Reportaje, texto y fotografías: equipo editorial de nippon.com.

(Artículo traducido al español del original en japonés.)