Las medallas de Japón en los Juegos Paralímpicos de Verano

Después de los buenos resultados cosechados por Japón en las olimpiadas, los deportistas del país esperan también ganar numerosas medallas en los Juegos Paralímpicos.

Japón no compitió en los que de manera retroactiva han sido llamados los primeros Juegos Paralímpicos de Verano que se celebraron en Roma en 1960. No obstante, Tokio acogió los siguiente Juegos en 1964, cuando se conocieron oficialmente por primera vez como “Paralímpicos”. En aquella época, 378 deportistas de 21 países compitieron en tan solo nueve eventos. Los Juegos Paralímpicos han evolucionado, y si antes ponían énfasis en la rehabilitación, ahora se han convertido en una cita deportiva altamente competitiva. El número de disciplinas, así como de países y atletas participantes, ha aumentado paulatinamente. A los Juegos de Río de Janeiro de 2016 llegaron 4.333 deportistas de 159 países y territorios.

En Atenas 2004 Japón ganó 17 oros y sumó un total de 52 medallas. No obstante, esta cifra cayó casi a la mitad, a 27, cuatro años más tarde en Pekín. En los Juegos Paralímpicos de Río, los más recientes, Japón no consiguió ningún oro. Los estándares han aumentado entre los países que compiten en el siglo XXI, por lo que los récords personales o nacionales no garantizan ya una medalla.

¿Podrá Japón mejorar su marca en estos Juegos gracias a que se celebran en casa?

Medallas obtenidas por Japón en los Juegos Paralímpicos de Verano

Ciudad anfitriona Oro Plata Bronce Tokio 2020 ? ? ? Río de Janeiro 2016 0 10 14 Londres 2012 5 5 6 Pekín 2008 5 14 8 Atenas 2004 17 15 20 Sídney 2000 13 17 11 Atlanta 1996 14 10 5 Barcelona 1992 8 7 15 Seúl 1988 17 12 17 Nueva York/Stoke Mandeville 1984 9 7 8 Arnhem 1980 9 10 7 Toronto 1976 10 6 3 Heidelberg 1972 4 5 3 Tel Aviv 1968 2 2 8 Tokio 1964 1 5 4 Roma 1960 No participó

(Fotografía del encabezado: Las medallas de los Juegos Paralímpicos de Tokio. © Jiji.)