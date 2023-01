¿ʻŌbanyakiʼ o ʻimagawayakiʼ? Los muchos nombres de un popular dulce de invierno

¿Cuál es el nombre más común de un popular dulce de invierno en Japón? Algunos lo llaman gozasōrō, otros, imagawayaki. En una telenovela matutina aparecía con el nombre de kaitenyaki. Hoy resolveremos esta cuestión.

¿Cómo llaman los japoneses al dulce de forma redonda relleno de pasta de judías dulces azuki que se hornea en una parrilla y es muy popular en invierno?

A través de su aplicación, la empresa SELF (sede en el distrito de Shinjuku), productora de aplicaciones para teléfonos inteligentes, hizo una encuesta sobre los nombres de algunos dulces. De las 4.152 respuestas recibidas, 1.360 señalaban que lo llamaban ōbanyaki, mientras que 1.296 se decantó por imagawayaki.

En la telenovela matutina Come, Come, Everybody, transmitida en 2021 por la emisora pública NHK, una de las protagonistas tiene un negocio de estos dulces, a los que llaman kaitenyaki. Esta fue la tercera respuesta más popular, con 428 votos.

Desglosado por regiones, en Hokkaidō prevaleció la denominación oyaki, con más del 70 %. La denominación imagawayaki es conocida en todo el país, pero tiene una mayor presencia en la región de Kantō. En el periodo Edo (1603-1868), había una tienda que vendía estos dulces cerca del puente de Kanda Imagawa, al este de la estación de Kanda de JR (distrito de Chiyoda, Tokio), de ahí que se haya adoptado parte del topónimo para nombrarlo.

En la región de Kinki, la denominación más común es kaitenyaki con el 27 %, sin embargo, otros nombres como ōbanyaki, gozasōrō e imagawayaki le hicieron una fuerte competencia. Gozasōrō hace referencia al nombre de una empresa que los produce en la ciudad de Himeji, en la prefectura de Hyōgo. Los habitantes de dicha prefectura acostumbran llamar al dulce con el nombre de la firma productora.



(PIXTA)

Fotografía del encabezado: PIXTA.