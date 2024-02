¿Ganará Miyazaki Hayao su segundo óscar con ‘El chico y la garza’?

La última película del prestigioso director de cine de animación Miyazaki Hayao ha sido nominada a los premios de la Academia en Estados Unidos. Si gana, será su segundo óscar a la mejor película de animación.

La última película de Miyazaki Hayao, El chico y la garza, cuyo título en japonés es Kimitachi wa dō ikiru ka, ha sido preseleccionada para la categoría de Mejor Película de Animación en la 96.ª edición de los Premios de la Academia, el mayor certámen de la industria cinematográfica estadounidense.

La película ganó el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la mejor película de animación, respectivamente, y el 7 de enero ganó el premio a la mejor película de animación en la 81.ª edición de los Globos de Oro, considerados como la antesala de los Óscar. Es la primera vez que una película de habla no inglesa gana este premio y hay muchas esperanzas puestas en que gane una estatuilla en marzo. La película también fue nominada en siete categorías en la 51.ª edición de los Premios Annie, conocidos como los Óscar del mundo de la animación, y ganó el premio a la mejor animación de personajes y al mejor storyboard. Se trata de la cuarta vez que una película de Miyazaki es nominada a un óscar en la categoría de mejor largometraje de animación, habiendo ganado por primera vez una estatuilla en 2003 por Sen to Chihiro no kamikakushi (El viaje de Chihiro).



Un fotograma de la última película de Miyazaki Hayao, El chico y la garza. (© 2023 Studio Ghibli)

El chico y la garza es el duodécimo largometraje de Miyazaki. La película se produjo después de que Miyazaki revocara su anuncio de que se retiraría de la dirección de largometrajes tras su anterior película, Kaze Tachinu (El viento se levanta, estrenada en 2013). Miyazaki también escribió la idea original y el guion. El título japonés “Kimitachi wa dō ikiru ka” (“¿Cómo vives?”) está tomado del título de una novela infantil escrita por el periodista y editor Yoshino Genzaburō que impresionó mucho al director japonés, aunque la película no es una adaptación de la novela.



La película está ambientada en el Japón de los tiempos de guerra y cuenta la historia de un niño, Mahito, que pierde a su madre en un ataque aéreo del ejército estadounidense. Mientras busca a la segunda esposa de su padre, que ha desaparecido, entra en un mundo misterioso guiado por una extraña garza azul.

Según la web de información cinematográfica Box Office Mojo, la película, estrenada el 8 de diciembre de 2023 en Estados Unidos, fue número uno en taquilla durante siete días consecutivos; a 5 de febrero de 2024 había recaudado un total acumulado de aproximadamente 45 millones de dólares en los Estados Unidos y unos 165 millones de dólares en todo el mundo.



Los Premios de la Academia se anunciarán y entregarán en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, el próximo 10 de marzo.

Principales premios y nominaciones internacionales de las películas de Miyazaki Hayao

Kurenai no buta / Porco rosso (1992)

Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia: el Premio Cristal, que corresponde al gran premio a la mejor película de animación

Sen to Chihiro no kamikakushi / El viaje de Chihiro (2001)

Festival Internacional de Cine de Berlín: Premio Oso de Oro

Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, EE.UU.: mejor animación

Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles: mejor animación

Premios Annie de EE.UU.: mejor largometraje, mejor director, mejor guion y mejor música

Premios de la Academia de EE.UU.: mejor película de animación

Hauru no ugoku shiro / El castillo ambulante (2004)

Festival Internacional de Cine de Venecia: Premio Osella a la contribución técnica

Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, EE.UU.: mejor animación

Premios de la Academia de EE.UU.: nominada a la mejor película de animación

Gake no ue no Ponyo / Ponyo en el acantilado (2008)

Festival Internacional de Cine de Venecia: se proyectó en competición

Kaze tachinu / El viento se levanta (2013)

Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, EE.UU.: mejor animación

Premios Annie de EE.UU.: mejor guion

Premios de la Academia de EE.UU.: nominada a la mejor película de animación

Kimi-tachi wa dō ikiru ka / El chico y la garza (2023)

Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, EE.UU.: mejor animación

Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles: mejor animación

Premios Globo de Oro de EE.UU.: mejor película de animación

Premios Annie de EE.UU.: mejor animación de personajes y mejor storyboard

Premios de la Academia de EE.UU.: nominada a la mejor película de animación

Fotografía del encabezado: Fotograma de la última película de Miyazaki Hayao El chico y la garza (© 2023 Studio Ghibli).