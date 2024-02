Las películas japonesas más taquilleras en 2023: el ‘anime’ ocupó los tres primeros puestos

Las películas de animación dominaron los tres primeros puestos de la taquilla cinematográfica nacional japonesa en 2023, lo que impulsó los ingresos totales.

La Asociación de Productores Cinematográficos de Japón, compuesta por grandes empresas de producción fílmica, reveló recientemente los datos generales del cine en Japón en 2023. Los ingresos de la taquilla nacional aumentaron un 3,9 % interanual hasta aproximadamente 221.400 millones de yenes gracias al éxito de las películas de animación, entre ellas el filme The First Slam Dunk y la producción de Hollywood The Super Mario Brothers Movie.

Las tres películas que superaron el umbral de 10.000 millones de yenes de ingresos en taquilla, cifra a partir de la que se considera que una producción es un megaéxito, fueron The First Slam Dunk (15.870 millones de yenes) y Detective Conan: Black Iron Submarine (13.880 millones de yenes), que ocuparon el primer y segundo puesto respectivamente entre las películas japonesas, y The Super Mario Brothers Movie (14.020 millones de yenes), que ocupó el primer puesto entre las películas extranjeras, lo que convierte a estas tres películas de animación en las tres primeras en la taquilla general, que tiene en cuenta tanto películas japonesas como extranjeras.

Si nos fijamos solo en las películas japonesas, seis de las diez primeras fueron de animación. Kobayashi Keiji, subdirector general de la Asociación de Productores Cinematográficos de Japón, analiza que “las obras basadas en los mangas y los contenidos interesantes han sido bien recibidos y apreciados”.

Las 10 películas japonesas más taquilleras (2023)

The First Slam Dunk (★) 15.870 millones de yenes Detective Conan: Black Iron Submarine (★) 13.880 millones de yenes El chico y la garza (★) 8.840 millones de yenes Kingdom 3: La llama del destino (★) 5.600 millones de yenes Godzilla Minus One 5.590 millones de yenes No lo llames misterio 4.800 millones de yenes TOKYO MER: Mobil Emergency Room 4.530 millones de yenes Doraemon New Movie:- Nobita And The Ideal Town Of The Sky (★) 4.340 millones de yenes Guardianes de la Noche (Kimetsu no Yaiba): Rumbo a la aldea de los herreros (★) 4.160 millones de yenes Idolish7 - LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD (★) 2.920 millones de yenes

*La ★ entre paréntesis indica que se trata de una película de animación.

Fuente: Asociación de Productores Cinematográficos de Japón

(Fotografía del encabezado: varias personas posan delante de un cartel de The First Slam Dunk en Shanghái, China. La animación japonesa también es popular en el extranjero. 23 de abril de 2023. Reuters)