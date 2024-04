Ocho medidas disciplinarias: las opciones del PLD en el escándalo de comisiones clandestinas

El escándalo de comisiones clandestinas continúa agitando el Partido Liberal Democrático, en el poder, y la política japonesa en general. Repasamos qué medidas disciplinarias puede adoptar este partido contra sus miembros más díscolos.

El Partido Liberal Democrático, en el poder, se ha visto envuelto en un escándalo relacionado con comisiones clandestinas recibidas por algunos de sus miembros, que no reportaron adecuadamente una serie de donaciones. El partido sancionará a aquellos de sus miembros que hayan contravenido el reglamento, y en estos momentos delibera sobre el nivel de castigo que debe aplicar a los políticos responsables.

Las normas internas del PLD afirman que sus miembros “deberán ser sancionados conforme a las disposiciones del Reglamento Disciplinario del Partido” si se determina que han participado en actos merecedores de castigo. Las acciones disciplinarias se dividen en ocho niveles que pueden aplicarse a discreción del Comité de Ética del Partido, tal como se recoge a continuación:

Expulsión directa del partido Orden de abandonar el partido Suspensión de sus privilegios en el partido Suspensión del apoyo del partido en las elecciones Orden de abandonar sus puestos legislativos y administrativos Suspensión de sus puestos en el partido Advertencia formal Amonestación por no cumplir el reglamento del partido

El castigo más severo es la expulsión directa del partido. Después de este, las sanciones van desde órdenes para abandonar voluntariamente la formación política hasta el último de la lista, una amonestación por no haber cumplido con las regulaciones del partido. La suspensión de sus privilegios dentro del partido, el tercer castigo de la lista, evita que el político sancionado participe en congresos del PLD u otras reuniones durante un período de tiempo concreto, mientras que el cuarto castigo, la suspensión del apoyo en las elecciones, significa que el político no será designado como candidato oficial del PLD ni recibirá ayuda alguna del partido en sus actividades electorales—lo que significa asimismo que dicha persona no podrá presentarse a las elecciones para un escaño por representación proporcional, lo cual requiere de afiliación a un partido.

Cuando el primer ministro Koizumi Jun’ichirō se propuso privatizar el sistema postal de Japón en 2005, se manifestó una fuerte oposición dentro del partido que generó unos 60 “rebeldes del sistema postal” que fueron sancionados por la formación en varios niveles. En particular, Watanuki Tamisuke (exportavoz del partido en la Cámara de Representantes) y Kamei Shizuka (expresidente del Consejo de Investigación sobre Política) sufrieron una expulsión directa, mientras que a Hiranuma Takeo (exministro de Comercio Internacional e Industria) se le ordenó que abandonara el partido, el segundo castigo más severo.

Recientemente, durante la pandemia, tres miembros de la Cámara de Representantes (Cámara Baja), entre ellos el anterior presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Matsumoto Jun, recibió el segundo castigo más severo y abandonó el PLD después de que se le ordenara hacerlo por frecuentar bares lujosos del distrito de Ginza, en Tokio, mientras estaba activa la declaración del estado de emergencia en 2021.

También en 2021, Yamasaki Taku (exvicepresidente del PLD) vio suspendidos sus privilegios en el partido, un castigo de nivel 3, después de ofrecer un discurso de campaña para Tsujimoto Kiyomi, del opositor Partido Democrático Constitucional de Japón.

También se aplicaron otros niveles más bajos de castigo en el pasado. En 2011, Kōno Tarō y otros políticos sufrieron la suspensión de sus cargos en el partido durante un año (nivel 6) después de votar a favor de una extensión de la sesión de la Dieta durante la administración del primer ministro Kan Naoto, del antiguo Partido Democrático (Minshutō). En 2022, Murakami Seiichirō recibió el mismo castigo después de llamar “traidor” al difunto ex primer ministro Abe Shinzō.

(Traducido al español de la versión en inglés. Fotografía del encabezado: el primer ministro Kishida Fumio en una fotografía del 28 de marzo de 2024, durante una rueda de prensa. Como presidente del PLD, es responsable de determinar qué castigos deben recibir los miembros del partido. © Reuters; pool photo.)