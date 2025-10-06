La trayectoria de Takaichi Sanae hasta la presidencia del PLD

La trayectoria de Takaichi Sanae hasta la presidencia del PLDPolítica
El camino hacia la cumbre
Takaichi Sanae fue elegida el 4 de octubre de 2025 como la primera mujer al frente del Partido Liberal Democrático (PLD), tras imponerse a Koizumi Shinjirō por 185 votos contra 156 en la segunda vuelta de las elecciones internas de la formación política. Ahora está a punto de convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón, en la votación que celebrará la Dieta a mediados de este mes. La siguiente cronología muestra el recorrido que la llevó hasta la cima.
Abril de 1984 Se gradúa en Empresariales por la Universidad de Kobe e ingresa en el Instituto Matsushita de Gobierno y Administración.
Octubre de 1986 Participa como becaria en el Congreso de Estados Unidos dentro de un programa de intercambio del Instituto Matsushita.
Octubre de 1989 Se convierte en presentadora de televisión en TV Asahi, una cadena privada.
Julio de 1993 Es elegida por primera vez como diputada de la Cámara de Representantes (Cámara Baja), como candidata independiente.
Diciembre de 1994 Se une al Shinshintō (Partido de la Nueva Frontera).
Diciembre de 1996 Se incorpora al Partido Liberal Democrático.
Noviembre de 2003 Pierde su escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones generales; durante el tiempo que permanece fuera de la política, ejerce como profesora en la Universidad de Kinki (Universidad Kindai).
Septiembre de 2005 Recupera su escaño como una de las llamadas “asesinas” del primer ministro Koizumi Jun’ichirō, seleccionadas para respaldar su política de privatización del servicio postal.
Septiembre de 2006 Ingresa por primera vez en el Gabinete como ministra de Estado para los Asuntos de Okinawa y los Territorios del Norte en el Gobierno del primer ministro Abe Shinzō.
15 de agosto de 2007 Es la única miembro del Gabinete que visita el santuario Yasukuni en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Diciembre de 2012 Se convierte en la primera mujer designada presidenta del Consejo de Investigación de Políticas del PLD tras el regreso de Abe Shinzō al cargo de primer ministro.
Septiembre de 2014 Se une al Gabinete como ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones bajo el liderazgo del primer ministro Abe Shinzō.
Octubre de 2018 Takaichi pasa a presidir el Comité sobre Reglas y Administración de la Cámara de Representantes.
Septiembre de 2019 Vuelve a ponerse al frente del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.
Septiembre de 2021 Queda tercera entre tres candidatos en sus primeras elecciones a la presidencia del PLD.
Octubre de 2021 Comienza su segundo período en la presidencia del Consejo de Investigación de Políticas del PLD.
Agosto de 2022 Es nombrada ministra de Estado para la Seguridad Económica.
Septiembre de 2024 Takaichi Sanae gana la primera ronda de votaciones en las elecciones presidenciales del PLD de 2024, pero pierde ante Ishiba Shigeru en la segunda vuelta.
Octubre de 2025 Gana sus terceras elecciones presidenciales del PLD al derrotar a Koizumi Shinjirō en la segunda vuelta y se convierte en la primera mujer en liderar el partido.
(Imagen del encabezado: Takaichi Sanae se convierte en la primera mujer en presidir el Partido Liberal Democrático el 4 de octubre de 2025. © Reuters.)
