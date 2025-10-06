La trayectoria de Takaichi Sanae hasta la presidencia del PLD

Takaichi Sanae es la nueva presidenta del Partido Liberal Democrático. Comenzó su andadura tras conseguir por primera vez un escaño en la Cámara de Representantes como independiente en 1993. Se perfila para ser elegida como la primera mujer en la jefatura de Gobierno de Japón el próximo 15 de octubre.

El camino hacia la cumbre

Takaichi Sanae fue elegida el 4 de octubre de 2025 como la primera mujer al frente del Partido Liberal Democrático (PLD), tras imponerse a Koizumi Shinjirō por 185 votos contra 156 en la segunda vuelta de las elecciones internas de la formación política. Ahora está a punto de convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón, en la votación que celebrará la Dieta a mediados de este mes. La siguiente cronología muestra el recorrido que la llevó hasta la cima.

Abril de 1984 Se gradúa en Empresariales por la Universidad de Kobe e ingresa en el Instituto Matsushita de Gobierno y Administración.

Octubre de 1986 Participa como becaria en el Congreso de Estados Unidos dentro de un programa de intercambio del Instituto Matsushita.

Octubre de 1989 Se convierte en presentadora de televisión en TV Asahi, una cadena privada.

Julio de 1993 Es elegida por primera vez como diputada de la Cámara de Representantes (Cámara Baja), como candidata independiente.



Ponen una insignia a Takaichi Sanae mientras asiste a su primera sesión en la Cámara de Representantes el 5 de agosto de 1993. (© Jiji)

Diciembre de 1994 Se une al Shinshintō (Partido de la Nueva Frontera).

Diciembre de 1996 Se incorpora al Partido Liberal Democrático.

Noviembre de 2003 Pierde su escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones generales; durante el tiempo que permanece fuera de la política, ejerce como profesora en la Universidad de Kinki (Universidad Kindai).

Septiembre de 2005 Recupera su escaño como una de las llamadas “asesinas” del primer ministro Koizumi Jun’ichirō, seleccionadas para respaldar su política de privatización del servicio postal.

Septiembre de 2006 Ingresa por primera vez en el Gabinete como ministra de Estado para los Asuntos de Okinawa y los Territorios del Norte en el Gobierno del primer ministro Abe Shinzō.



Takaichi Sanae (en el centro, a la izquierda) con el primer ministro Abe Shinzō (en el centro, a la derecha) en 2006. (© Reuters)

15 de agosto de 2007 Es la única miembro del Gabinete que visita el santuario Yasukuni en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.



Takaichi Sanae en el santuario de Yasukuni el 15 de agosto de 2007. (© Reuters)

Diciembre de 2012 Se convierte en la primera mujer designada presidenta del Consejo de Investigación de Políticas del PLD tras el regreso de Abe Shinzō al cargo de primer ministro.



Principales figuras del PLD en 2012 desde la izquierda: la presidenta del Consejo General, Noda Seiko; el vicepresidente del PLD, Kōmura Masahiko; el presidente del PLD, Abe Shinzō; el secretario general, Ishiba Shigeru; la presidenta del Consejo de Investigación de Políticas del PLD, Takaichi Sanae; el presidente del Comité de Estrategia Electoral, Kawamura Takeo. Fotografía tomada el 25 de diciembre de 2012. (© Reuters)

Septiembre de 2014 Se une al Gabinete como ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones bajo el liderazgo del primer ministro Abe Shinzō.



Takaichi Sanae (en primera fila, a la derecha), nombrada ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones, es una de las cinco mujeres en el Gabinete que el primer ministro Abe Shinzō inauguró en 2014. (© Reuters)

Octubre de 2018 Takaichi pasa a presidir el Comité sobre Reglas y Administración de la Cámara de Representantes.

Septiembre de 2019 Vuelve a ponerse al frente del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.

Septiembre de 2021 Queda tercera entre tres candidatos en sus primeras elecciones a la presidencia del PLD.



Los candidatos en las elecciones presidenciales del PLD en 2021: Kōno Tarō, Kishida Fumio (que saldría vencedor), Takaichi Sanae y Noda Seiko. (© Reuters)

Octubre de 2021 Comienza su segundo período en la presidencia del Consejo de Investigación de Políticas del PLD.

Agosto de 2022 Es nombrada ministra de Estado para la Seguridad Económica.

Septiembre de 2024 Takaichi Sanae gana la primera ronda de votaciones en las elecciones presidenciales del PLD de 2024, pero pierde ante Ishiba Shigeru en la segunda vuelta.



Diputados votan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del PLD en 2024. (© Jiji)

Octubre de 2025 Gana sus terceras elecciones presidenciales del PLD al derrotar a Koizumi Shinjirō en la segunda vuelta y se convierte en la primera mujer en liderar el partido.



Takaichi Sanae (a la derecha) estrecha la mano con Koizumi Shinjirō tras las elecciones presidenciales del PLD de 2025 el 4 de octubre de 2025. (© Reuters)

(Imagen del encabezado: Takaichi Sanae se convierte en la primera mujer en presidir el Partido Liberal Democrático el 4 de octubre de 2025. © Reuters.)