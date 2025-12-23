El patrimonio medio de los ministros del Gobierno de Japón: 66,41 millones de yenes

El ministro de Medioambiente, Ishihara Hirotaka, de una ilustre familia política, solo posee un tercio del patrimonio promedio de todos los ministros, mientras el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, no tiene activos a su nombre.

La primera ministra Takaichi posee 32,06 millones de yenes

El Gobierno ha revelado el patrimonio de la primera ministra Takaichi Sanae y sus 18 ministros al momento de la formación del Gabinete. El patrimonio total promedio, incluida la parte familiar, fue de 66,41 millones de yenes (unos 427.000 dólares).

El patrimonio de la primera ministra Takaichi es de 32,06 millones de yenes, y ocupa el décimo lugar entre los 19 miembros. Sus activos a título personal incluyen bienes inmuebles en su ciudad natal, Nara, valorados en 11,42 millones de yenes, y dos automóviles (aunque los automóviles no se reflejan en el monto). El patrimonio de su esposo, el exmiembro de la Cámara de Representantes Yamamoto Taku, incluye bienes inmuebles en la ciudad de Sabae, prefectura de Fukui, valorados en 10,64 millones de yenes, y depósitos a plazo fijo por 10 millones de yenes.

El ministro con el patrimonio más alto fue Koizumi Shinjirō, ministro de Defensa, con 272,48 millones de yenes. Koizumi no tenía activos a su nombre, y todos pertenecían a su esposa, Takigawa Christel, en forma de valores, entre otros. Koizumi fue el único que superaba los 200 millones de yenes.

Cuatro ministros superaban los 100 millones de yenes: Motegi Toshimitsu, ministro de Asuntos Exteriores, con 193,97 millones de yenes; Hayashi Yoshimasa, ministro de Asuntos Internos, con 150,88 millones de yenes; Katayama Satsuki, ministra de Finanzas, con 139,66 millones de yenes; y Akama Jirō, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, con 119,91 millones de yenes. La mayor parte del patrimonio de Motegi eran valores como fideicomisos de inversión en valores; el de Hayashi incluía bienes inmuebles en su ciudad natal de Shimonoseki, prefectura de Yamaguchi; y el de Katayama eran principalmente valores a nombre de su esposo.

El ministro con el patrimonio más bajo fue Matsumoto Hisashi, ministro de Transformación Digital, con 5,50 millones de yenes.

La publicación de activos de los ministros tiene como objetivo vigilar la acumulación ilegal de riqueza mediante el abuso de la posición, y es un sistema en el que el primer ministro, los ministros, los subsecretarios en jefe del Gabinete, los viceministros y los secretarios parlamentarios informan sobre sus activos al asumir y al dejar el cargo.

Se introdujo la práctica originalmente en 1983 después de que el ex primer ministro Tanaka Kakuei fuera condenado a prisión por el escándalo Lockheed. Tras el incidente Recruit, se amplió para incluir a los cónyuges y los hijos dependientes. Los depósitos ordinarios y los de cuentas de transacciones, que son muy líquidos, están excluidos del informe, y las acciones solo se reportan por el nombre y la cantidad. También se ha señalado que el sistema no refleja con precisión la situación real, ya que las membresías de golf, los automóviles y las obras de arte tampoco se reportan con un valor monetario.

Activos sujetos a publicación por parte de los ministros del Gabinete

Elementos sujetos a cálculo

Depósitos a plazo fijo

Valores (excluidas las acciones)

Terrenos y edificios

No sujetos a valoración

Acciones (solo nombre y cantidad)

Automóviles

Cuadros, caligrafía, obras de arte, etc.

Membresías de golf

No sujeto a divulgación: depósitos ordinarios y cuentas para transacciones.

Material de referencia (en japonés)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: en el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: Motegi Toshimitsu, ministro de Asuntos Exteriores -Franck Robichon / Pool vía Reuters-, Takaichi Sanae, primera ministra -Jiji-, Koizumi Shinjirō, ministro de Defensa -Franck Robichon / Pool vía Reuters-, Katayama Satsuki, ministra de Finanzas -Jiji-, Hayashi Yoshimasa, ministro de Asuntos Internos -Jiji-, Akama Jirō, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública -Reuters-.)