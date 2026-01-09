El número de delitos confirmados aumentó por tercer año consecutivo en 2024

El reclutamiento de delincuentes a través de las redes sociales para realizar “trabajos clandestinos” por parte de “grupos delictivos anónimos y fluidos” se ha convertido en un grave problema social. Según el Gobierno, el número de fraudes confirmados en 2024 aumentó un 25 % en comparación con 2023.

Según el Libro blanco de la criminalidad de 2025, publicado por el Ministerio de Justicia, el número de delitos penales confirmados durante el año 2024 fue de 737.679, lo que supone un incremento de más de 30.000 casos respecto al año previo. Esta subida marca el tercer año consecutivo de crecimiento. Del total, los hurtos representan 501.507 casos, alcanzando casi el 70 % del cómputo global.

El fraude es la categoría que ha experimentado un crecimiento más notable, con 57.324 casos en 2024, lo que representa un aumento de 11.313 incidentes (un 25 %) respecto al año anterior. Dentro de este grupo, las estafas especiales, como el timo telefónico furikome sagi, sumaron 21.043 casos. El ministerio considera que este repunte se debe a la intensificación de las actividades de los “grupos delictivos anónimos y fluidos”, conocidos como tokuryū.

Por otro lado, los delitos sexuales alcanzaron los 3.936 casos, un incremento del 45 % respecto al año anterior. Se estima que la reforma legal de 2023, que definió con mayor claridad los elementos constitutivos de estos delitos, ha propiciado este aumento en las cifras de casos confirmados.

En cuanto a otros delitos graves, se confirmaron 970 asesinatos (58 más que el año anterior) y 1.370 robos con violencia (un aumento de 9 casos).

Las detenciones por delitos cibernéticos y por acoso alcanzan un récord histórico

El número de delitos penales con arresto ascendió a 287.273. Esto representa un aumento de 17.723 casos en comparación con el año anterior, lo que supone el segundo año consecutivo de crecimiento. Entre ellos, los delitos cibernéticos, principalmente infracciones de la Ley de Prevención de Acceso No Autorizado, alcanzaron los 13.164 casos; los casos relacionados con el maltrato infantil sumaron 2.649; y los delitos contemplados en la Ley de Regulación del Acoso ascendieron a 1.341. Cada una de estas cifras representa la más alta registrada desde que se iniciaron las estadísticas. La tasa de detenciones aumentó en 0,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, hasta alcanzar el 38,9 %.

El total de personas detenidas ascendió a 191.826, de las cuales 103.129 delinquían por primera vez y 88.697 eran reincidentes. La tasa de reincidencia bajó 0,7 puntos hasta situarse en el 46,2 %. Aunque esta tasa había mantenido una tendencia ascendente en los últimos años, ha logrado ya cuatro años consecutivos de descenso desde 2021.

Finalmente, el número de menores (de entre 14 y 19 años) detenidos por delitos penales, que llevaba disminuyendo desde 2004, volvió a aumentar en 2022. Con 26.206 detenidos en 2023 y 29.675 en 2024, la delincuencia juvenil ha crecido por tercer año consecutivo.

Material de referencia (en japonés)

Libro blanco sobre la delincuencia, edición de 2025, del Ministerio de Justicia.

(Imagen del encabezado: investigadores realizando una inspección in situ en el caso del hallazgo del cadáver de una mujer en un bidón en la ciudad de Yoshikawa, prefectura de Saitama. 10 de junio de 2025, ciudad de Tokorozawa, prefectura de Saitama - Jiji Press.)