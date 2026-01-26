El N-Box de Honda, el auto más ventido en Japón por cuarto año consecutivo

El N-Box de Honda continuó siendo el turismo más vendido de Japón en 2025, muy por delante de sus competidores.

Un rotundo primer puesto

Según la Asociación Japonesa de Concesionarios de Automóviles y la Asociación Japonesa de Vehículos Ligeros, el vehículo ligero (kei) de techo alto N-Box de Honda fue el automóvil de pasajeros más vendido de Japón por marca en 2025, un reconocimiento que logra por cuarto año consecutivo. A pesar de su apariencia compacta, el N-Box cuenta con un interior amplio, lo que ha contribuido a mantener la popularidad de los autos ligeros. Han pasado dos años desde que Honda renovó el modelo en otoño de 2023, pero el vehículo mantuvo unas sólidas ventas, con 201.354 unidades, lo que supone una caída del 2,4 % respecto al año anterior. El Toyota Yaris ocupó el segundo puesto, con 166.533 unidades vendidas (+0,2 %), seguido por el Suzuki Spacia en tercera posición, con 165.589 unidades (−0,1 %).

Daihatsu sufrió un desplome de las ventas en 2024 debido a un sonado escándalo relacionado con las pruebas, pero sus vehículos mostraron una fuerte recuperación en 2025: las ventas del Tanto aumentaron un 32,9 %, situando el modelo en quinto lugar, mientras que el Move escaló hasta la sexta posición tras un incremento del 191,3 %.

En contraste, Nissan no logró situarse entre los diez primeros, con el Note saliendo de la clasificación, mientras el fabricante lucha por enderezar sus operaciones.

2025 2024 1 Honda N-Box * Honda N-Box * 2 Toyota Yaris Toyota Corolla 3 Suzuki Spacia * Toyota Yaris 4 Toyota Corolla Suzuki Spacia * 5 Daihatsu Tanto * Toyota Sienta 6 Daihatsu Move * Nissan Note 7 Toyota Sienta Daihatsu Tanto * 8 Toyota Raize Suzuki Hustler * 9 Toyota Roomy Honda Freed 10 Honda Freed Toyota Prius

Creado por nippon.com a partir de los datos de la Asociación Japonesa de Concesionarios de Automóviles y la Asociación Japonesa de Vehículos Ligeros. (*) Vehículo ligero.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: el N-Box Custom Black Style, lanzado en diciembre de 2025. © Honda.)