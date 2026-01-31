Nagasaki, destino imprescindible de 2026: el legado de la bomba atómica y el encanto de sus dulces

Nagasaki, ciudad marcada por el bombardeo atómico, floreció antaño gracias al comercio con el extranjero, y por ello conserva hoy una atmósfera exótica. Invitamos al viajero a recorrer sin prisa sus calles a bordo de sus emblemáticos tranvías.

Preservar la memoria de la catástrofe

La edición digital del diario estadounidense The New York Times ha incluido Nagasaki en su prestigiosa lista de los “52 lugares que visitar en 2026”. El rotativo explica que, a diferencia de Hiroshima, donde el proyectil impactó en el centro de la ciudad, en Nagasaki la bomba se desvió de su objetivo original, lo cual permitió que el casco urbano se salvara de la destrucción total. Según el diario, “En un momento en que la amenaza de la proliferación nuclear se extiende por el mundo, existen razones de peso para que los viajeros visiten este lugar”.

Al visitar Nagasaki resulta imposible dar la espalda a la tragedia del bombardeo. El Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki recrea de forma contrastada la apacible vida cotidiana de los ciudadanos antes del desastre y la desolación posterior al impacto. Las explicaciones están disponibles en once idiomas, entre ellos español, japonés, inglés y chino.



Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki: el reloj se detuvo a las 11:02. (© Ciudad de Nagasaki)



Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki. Ruinas de la Catedral de Urakami tras la explosión. (© Ciudad de Nagasaki)

La página web oficial de la ciudad de Nagasaki propone rutas recomendadas para visitar los vestigios del bombardeo. Es una oportunidad para escuchar la voz de estos “testigos mudos” de la historia.



Antiguo campanario de la Catedral de Urakami. Las dos torres situadas frente a la catedral fueron destruidas por la bomba; la del lado norte se deslizó hasta un arroyo al pie del acantilado. Aunque inicialmente quedó enterrada bajo un muro de piedra, fue excavada en 1971 y recuperada como vestigio de la catástrofe. Es de hormigón armado, mide 5,5 metros de diámetro y pesa unas 50 toneladas. (Pixta)



Vestigios del bombardeo en Nagasaki. (© Ciudad de Nagasaki) Antigua Escuela Nacional de Shiroyama. Situada en una colina a 500 metros del hipocentro, el bombardeo segó instantáneamente la vida de más de 1.400 alumnos y profesores. Una parte del edificio principal se conserva como ruina y, desde 1999, funciona como el Museo Conmemorativo de la Paz de la Escuela Primaria de Shiroyama, donde se exhiben fotografías y objetos recuperados tras la explosión.

Dulces locales: el milky shake

Históricamente, el distrito de Maruyama, en Nagasaki, rivalizó con Yoshiwara, en Edo (Tokio), y con Shimabara, en Kioto, como uno de los tres grandes barrios de placer de Japón. En una colina que domina este antiguo distrito se halla el gran alcanforero de Daitokuji, considerado el árbol más imponente de la ciudad. Con más de 800 años de antigüedad y una base de raíz que supera los 23 metros, sus ramas se extienden con una energía que desafía su edad, casi abrazando las casas adyacentes.



El gran alcanforero de Daitokuji, cuyas ramas parecen pesar sobre los tejados de las viviendas. (Fotografía cortesía de Saitō Takashi)

Si se busca un suvenir típico de Nagasaki, el castella es la opción predilecta, símbolo de la cultura introducida por los navegantes ibéricos. El New York Times destaca Fukusaya, una pastelería histórica fundada en 1624, situada a pocos pasos del gran alcanforero. Su castella, de textura húmeda y densa, ofrece un sabor delicado que fusiona armoniosamente las tradiciones de Oriente y Occidente.



Castella de Fukusaya. (Fotografía de la redacción de nippon.com)

Para reponer fuerzas tras una caminata, nada mejor que el famoso batido (mirukusēki, del inglés milkshake) de Nagasaki. El diario neoyorquino menciona la cafetería Coffee Fujio, aunque se dice que el origen de esta bebida se remonta al café Tsuruchan, el primero en abrir en Kyūshū. Buscando combatir el sofocante calor estival, los dueños crearon un batido con hielo picado que acabó popularizándose en todo el país como un postre “que se come más que se bebe”. Aunque sus ingredientes básicos son simples (leche, huevo y azúcar), cada establecimiento compite en cuanto a las proporciones de estos elementos y a la variedad de su textura por medio del tamaño de hielo picado, invitando al visitante a degustar y comparar sus distintas versiones.



Variedades de batidos. (Photo AC)

La prefectura de Nagasaki alberga dos sitios del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO: los “Sitios de la revolución industrial de la era Meiji”, sitios de industrias tales como la siderurgia, la construcción naval y la industria del carbón, y los “Sitios de los cristianos ocultos en la región de Nagasaki y Amakusa”. Ambos sitios consisten de múltiples patrimonios, pero curiosamente existen dos elementos de estos distintos patrimonios que se encuentran prácticamente juntos.

Los Jardines Glover (antigua residencia Glover), pertenecientes al legado industrial, y la iglesia de Ōura, vinculada a los cristianos ocultos, distan apenas 150 metros. Es posible visitar ambos lugares justo uno tras otro, para sumergirse en la rica historia de la ciudad.



Iglesia de Ōura. (Jiji Press)



Jardines Glover. (Imagen cortesía de la Federación de Turismo de Nagasaki)

Para desplazarse por la ciudad, el tranvía es la opción más práctica y económica, con una tarifa plana de 150 yenes por trayecto. Además, existe un pase diario de 600 yenes que permite viajes ilimitados, ideal para explorar Nagasaki bajando y subiendo en cualquier parada.



Tranvía circulando por la ciudad de Nagasaki. (© Ciudad de Nagasaki)

Desde 2005, The New York Times publica anualmente su lista de destinos recomendados. En años recientes, ciudades japonesas como Morioka y Fukuoka (2023), Yamaguchi (2024), y Toyama y Ōsaka (2025) han recibido este reconocimiento.

Material de referencia (en japonés)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: estatua conmemorativa de la paz en el Parque Conmemorativo de la Paz de Nagasaki - Jiji Press.)