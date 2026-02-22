Las exportaciones de productos agrícolas, forestales y pesqueros japoneses batieron récords en 2025

Se dice que el matcha latte goza de gran popularidad en Estados Unidos por ser saludable y delicioso. Mientras que el consumo de té disminuye en Japón, el mundo entero le presta atención.

Las exportaciones de matcha se duplican

Según anunció el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el valor de las exportaciones de productos agrícolas, forestales y pesqueros y productos alimentarios en 2025 ascendió a 1.700.500 millones de yenes, lo que supone un incremento del 12,8 % respecto al año anterior y el decimotercer año consecutivo de máximos históricos. Este crecimiento se sustenta en el aumento de visitantes extranjeros a Japón, lo que ha impulsado aún más la popularidad de la gastronomía japonesa y de sus ingredientes. Sin embargo, no se alcanzó el objetivo de 2 billones de yenes fijado por el Gobierno para 2025. El Ejecutivo tiene ahora la meta de alcanzar los 5 billones de yenes para 2030, pero para triplicar la cifra actual en solo cinco años será necesario abrir nuevos mercados de exportación y reforzar la capacidad de suministro.

Por países y regiones, Estados Unidos ocupó el primer lugar con un aumento del 13,7 %, alcanzando los 276.200 millones de yenes. Aunque el incremento de los aranceles de Trump fue un factor negativo, su impacto resultó limitado. Destacó especialmente el crecimiento del té verde (incluido el matcha) y de la carne de vacuno. Por otro lado, las exportaciones a China crecieron un 7,0 % hasta los 179.900 millones de yenes, volviendo a cifras positivas tras tres años. Aumentaron las ventas de carpas nishikigoi, madera y cerveza, aunque el impacto de las restricciones a la importación de productos pesqueros sigue siendo persistente y el crecimiento fue leve.

Las vieiras, que sufrieron un duro golpe debido a las restricciones de importación impuestas por China y Hong Kong tras el vertido de agua tratada de la central nuclear Fukushima Dai-ichi de TEPCO, avanzaron en la diversificación de sus mercados y crecieron un 30,4 % interanual hasta los 90.587 millones de yenes. La carne de vacuno y las salsas y condimentos mixtos también mantuvieron una tendencia sólida. El té verde experimentó un gran salto, casi duplicando su valor respecto al año anterior con 72.094 millones de yenes. Además del creciente interés por la comida japonesa y la conciencia por la salud, el matcha latte y el helado de matcha están ahora de moda, impulsando significativamente las exportaciones de té en polvo, incluyendo el matcha, como ingrediente alimentario.

Material de referencia (en japonés)

Valor de las exportaciones de productos agrícolas, forestales, pesqueros y alimentos en 2025, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

(Imagen del encabezado: una pareja sostiene un matcha latte en las cercanías de Los Ángeles, EE. UU. - mayo de 2025, AFP / Jiji.)