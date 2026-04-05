Mario: una breve historia del icónico héroe fontanero de Nintendo

Una breve guía sobre Mario, el fontanero de gorra roja y bigote, héroe de más de 250 juegos de Nintendo.

Mr. Video Game

Mario apareció por primera vez en 1981, en el juego de arcade Donkey Kong, creado por un jovencísimo Miyamoto Shigeru, a principios de su carrera en Nintendo. En ese juego, Mario aparecía como un carpintero que luchaba contra Kong en unas obras. Su sello personal, el salto con el que esquivaba los barriles rodantes, hizo que lo llamaran “Jumpman” (“hombre-salto”).

Recibió el nombre de “Mario” con el lanzamiento de Mario Bros., en 1983. Dado que muchas de las fases del juego transcurrían en el subsuelo, en esta ocasión se hizo que el personaje fuera un fontanero. Según una anécdota muy conocida, el nombre lo inspiró Mario Segale, el italoamericano propietario del almacén que Nintendo alquilaba en Estados Unidos en esa época.

Se cuenta que Miyamoto se refería al personaje como “Mr. Video Game” (“señor videojuego”) antes incluso de que apareciera por primera vez, que planeaba introducir a Mario como protagonista de una amplia gama de títulos, y que cambió su profesión después del debut para adaptarlo a las necesidades. En juegos de la NES (conocida en Japón como Famicom, abreviatura de “Family Computer”) apareció como árbitro en Tennis, como golfista en Golf, y como obrero de demolición de edificios en Wrecking Crew.



El creador de Mario, Miyamoto Shigeru, en un evento el 15 de febrero de 2023 que celebraba la apertura de Super Nintendo World en los Estudios Universal de Hollywood. (© Sthanlee B. Mirador/Sipa USA via Reuters Connect)

El lanzamiento de Super Mario Bros. en 1985 consolidó la popularidad de Mario. Sus fases de desplazamiento lateral, repletas de ingeniosos ardides, junto con una acción dinámica centrada en saltar y aplastar a los enemigos, se convirtieron en un éxito sin precedentes que redefinió la historia de los videojuegos domésticos. Muchos de los elementos que definirían la serie también se introdujeron aquí, como los hongos que hacen crecer a Mario y los mundos subterráneos conectados por tuberías de teletransporte.

A medida que iban apareciendo nuevas generaciones de consolas, la serie siguió ampliando sus escenarios y géneros. Yoshi, el dinosaurio que carga con Mario en sus aventuras, y su rival Wario se convirtieron en favoritos de los fans y llegaron a protagonizar sus propios títulos derivados. También surgieron otras series relacionadas, como Mario Kart y Mario Tennis, con un colorido elenco de compañeros característicos. Tras convertirse en lo que Miyamoto describió como una superestrella capaz de manejar tanto los deportes como la comedia, Mario se convirtió en el rostro mismo de Nintendo: el auténtico “Mr. Videogame”.

Hoy en día Mario es un icono de la cultura pop que trasciende con creces los límites de los videojuegos. En 2021 se inauguró en Universal Studios Japan (USJ), Osaka, el parque temático Super Nintendo World, una zona de auténtica inmersión que recrea el mundo de Mario. Esta atracción contribuyó a que USJ alcanzara el primer puesto entre los parques temáticos de Asia en cuanto a número de visitantes.

La película de Hollywood de 2023 The Super Mario Bros. Movie estableció un nuevo récord mundial de taquilla para películas basadas en videojuegos. Miyamoto llevaba tiempo afirmando que ya pensaba en los jugadores estadounidenses en la época de Donkey Kong. Nintendo participó activamente desde la fase de planificación de la película, y su enorme éxito puede considerarse la culminación de más de cuatro décadas de estrategia internacional de la empresa.

El fontanero de gorra roja se lanza al espacio en la secuela de 2026, The Super Mario Galaxy Movie, desafiando incluso la gravedad misma. Dondequiera que lo lleven sus próximos viajes, seguirá llevando sin duda a los aficionados de todo el mundo a vivir nuevas y emocionantes aventuras.



El creador de Mario, Miyamoto Shigeru (a la derecha), una de las grandes figuras presentes en el estreno mundial de la película The Super Mario Galaxy Movie en Kioto el 28 de marzo de 2026. (© Reuters/Manami Yamada)

Mario: una breve cronología

1981 Debuta en el juego de arcade Donkey Kong.

1983 Se lanza Mario Bros. en arcades; Luigi aparece por primera vez.

1985 Se lanza Super Mario Bros. para la NES, juego que se convierte en un éxito sin precedentes, con 40,2 millones de copias vendidas; Bowser, la princesa Peach y Toad aparecen por primera vez.

1989 Se lanza Super Mario Land como título inicial de la Game Boy; debut de la princesa Daisy.

1990 Se lanza Super Mario World como título inicial de la Super Famicom (SNES); Yoshi aparece por primera vez.

1992 Se lanza Super Mario Kart para la SNES.

1993 Se produce en Hollywood la primera adaptación de imagen real, Super Mario Bros.

1996 Se lanza Super Mario 64 como título inicial para la Nintendo 64, con el que se introducen los primeros elementos de acción en 3D de la serie.

2002 Se lanza Super Mario Sunshine para la Nintendo GameCube; debut de Bowser Jr.

2006 Se lanza New Super Mario Bros., título que marca un regreso de la serie a la acción en 2D de desplazamiento lateral, y que se convertiría en el juego más vendido de la Nintendo DS.

2007 Se lanza Super Mario Galaxy para la Wii; Rosalina aparece por primera vez.

2009 El Libro Guiness de los Récords reconoce la serie de Mario Kart como la serie de videojuegos de carreras más vendida de la historia (más de 50 millones de unidades vendidas; cifra actualizada a 188,1 millones en 2025).

2012 Se lanza New Super Mario Bros. U como título inicial de la Wii U, y el primero de la serie en contar con gráficos de alta definición.

2017 Se lanza Mario Kart 8 Deluxe, un puerto para la Nintendo Switch del título de 2014 de la Wii U que se convierte en el juego de Mario más vendido de la historia (70,6 millones de copias vendidas para 2025).

2019 Se lanza la aplicación de smartphone Mario Kart Tour, que sobrepasa los cien millones de descargas estimadas.

2021 El Super Nintendo World, una zona temática con atracciones basadas en Mario, entre las que se incluye Super Mario Land, abre sus puertas en Universal Studios Japan; le seguirán otras inauguraciones en Universal Studios Hollywood en 2023 y en Universal Epic Universe, en Florida, en 2025.

2023 La película de animación The Super Mario Bros. Movie se estrena, y el Libro Guinness de los Récords la reconoce como la adaptación de un videojuego más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación de 1.400 millones de dólares.

2023 Super Mario RPG, un remake en 3D del título de 1996, se lanza para la Nintendo Switch.

2025 Se lanza Mario Kart World como título inicial para la Nintendo Switch 2.

2025 El Libro Guinness de los Récords reconoce la franquicia de Mario como la serie de videojuegos más vendida de todos los tiempos (893,5 millones de unidades).

2026 Se estrena la secuela de la película de animación de 2023, The Super Mario Galaxy Movie.

Téngase en cuenta que los años que aparecen en la cronología se refieren al año del primer lanzamiento a nivel mundial. La NES y la SNES suelen aparecer con sus nombres en inglés, salvo en los casos en que el lanzamiento japonés se produjo antes que los lanzamientos en el extranjero, para evitar confusiones.

(Imagen del encabezado: Mario y Luigi dan la bienvenida a los visitantes a Universal Studios Japan en Osaka, el 17 de marzo de 2021 - © Jiji.)