La carne de vacuno, el té verde y el alcohol, productos estrella en las exportaciones japonesas

Las exportaciones de productos agrícolas, forestales, pesqueros y otros alimentos de Japón aumentan cada año. Gracias al auge global de la gastronomía nipona, productos como la carne de vacuno, el té verde y el sake se han convertido en las nuevas fuentes de ingresos, transformando radicalmente el panorama respecto a hace diez años.

Cambios provocados por el aumento de visitantes en Japón

Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el valor de las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, así como de alimentos, ascendió a 1,7 billones de yenes en 2025. Esta cifra supone un aumento de 2,3 veces con respecto a los 745.100 millones de yenes registrados hace 10 años, en 2015.

Por productos, la vieira sigue ocupando el primer puesto, al igual que hace diez años. China, que fue el principal destino de las exportaciones hasta 2022, impuso en agosto de 2023 una prohibición total de las importaciones de productos pesqueros japoneses a raíz del vertido de agua tratada de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi, de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO). Aunque la prohibición se levantó finalmente en junio de 2025 gracias a los esfuerzos conjuntos del sector público y privado, se volvió a aplicar a partir de noviembre de 2025 debido al deterioro de las relaciones entre ambos países. No obstante, los productores han abierto nuevos mercados, principalmente en Vietnam, y la viera mantiene el primer puesto como producto más exportado.

Lo que ha cambiado considerablemente con respecto a hace diez años es el auge de la carne de vacuno, el té verde, el sake y el whisky. En 2025, el valor de las exportaciones de carne de vacuno ascendió a 73.100 millones de yenes, 6,6 veces más que hace diez años, y su clasificación por productos pasó del puesto 13 al 2. El valor de las exportaciones de té verde y matcha se multiplicó por 7,1, y su clasificación subió del puesto 15 al 4. El matcha está acaparando la atención como superalimento con beneficios para la salud, y su demanda está aumentando rápidamente en su calidad de ingrediente para bebidas tipo matcha latte y dulces.

Además, si se suman el sake y el whisky, se alcanza una cifra de 95.000 millones de yenes, lo que sitúa las bebidas en primera posición, por encima de las vieiras. En comparación con la suma de ambos de hace diez años (24.400 millones de yenes), se trata de una cifra 3,9 veces superior. El sake goza de un buen momento, gracias a que la “elaboración tradicional de la sake” ha sido inscrita en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y a que va muy bien con la cocina japonesa. El whisky nacional también está siendo muy bien valorado en el extranjero, especialmente las variedades de alta gama.

El número de turistas extranjeros que visitan Japón se ha más que duplicado en los diez años transcurridos hasta 2025. Como consecuencia de ello, “ha aumentado el reconocimiento de la cocina japonesa, han proliferado los restaurantes japoneses en el extranjero y ha crecido la demanda de ingredientes”, afirma un responsable del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Asimismo, se considera que la inscripción del washoku (cocina tradicional japonesa) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2013 también ha impulsado esta tendencia.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta / PhotoAC.)