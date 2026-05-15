El número de miembros de bandas criminales en Japón alcanzó su mínimo histórico a finales de 2025

El declive de los grupos designados como bōryokudan (sindicatos o grupos criminales) continúa. El número de sus miembros, que hace 20 años superaba los 40.000, se redujo a 9.400 a finales de 2025.

Según el informe Situación del crimen organizado publicado recientemente por la Agencia Nacional de Policía, el número de miembros y cuasi miembros de los grupos designados como organizaciones criminales (bōryokudan) en todo el país a finales de 2025 fue de 17.600, lo que supone una disminución de 1.200 personas con respecto al año anterior. Se trata de la vigésimo primera disminución consecutiva, con lo que se ha alcanzado el mínimo histórico. El número de miembros se ha reducido en 500 personas, hasta situarse en 9.400.

Los componentes de las fuerzas criminales superaban los 80.000 en todo Japón hasta 2009, año a partir del cual su número se redujo drásticamente. Además del envejecimiento de sus miembros, la proliferación de ordenanzas en los gobiernos locales para la exclusión de miembros del crimen organizado que restrigen las relaciones entre bandas y ciudadanos corrientes, y la intensificación de la Ley de Control de los Grupos Bōryokudan son los principales factores. El número de miembros de los principales sindicatos del crimen se reparte de la siguiente manera:

Fuerzas de los principales grupos criminales a finales de 2025

Yamaguchi-gumi VI Miembros: 3.100 (-200) Cuasi miembros: 3.200 (-400)



Kōbe Yamaguchi-gumi Miembros: 110 (-10) Cuasi miembros: 170 (-30)



Kizuna-kai Miembros: 50 (-10) Cuasi miembros: 70 (-10)



Ikeda-gumi Miembros: 30 (-30) Cuasi miembros: 40 (-50)



Sumiyoshi-kai Miembros: 2.100 (sin cambios) Cuasi miembros: 1.100 (sin cambios)



Inakawa-kai Miembros: 1.600 (sin cambios) Cuasi miembros: 1.000 (-100)



Creado por nippon.com según datos de la Agencia Nacional de Policía de Japón. Entre paréntesis se muestra el aumento o disminución respecto al año anterior.

El Kōbe Yamaguchi-gumi se escindió del Yamaguchi-gumi VI en agosto de 2015, y a partir de 2019 hubo entre los dos grupos una intensa rivalidad y muchos conflictos, incluyendo una serie de asesinatos con armas de fuego. En la actualidad, los conflictos entre el Kōbe Yamaguchi-gumi, el Ikeda-gumi y el Kizuna-kai están designados como “conflictos específicos” por la Comisión de Seguridad Pública de cada prefectura. Sin embargo, en 2025, los enfrentamientos se limitaron a un único incidente entre el Yamaguchi-gumi VI y el Kōbe Yamaguchi-gumi.

En 2025 la policía detuvo a 7.335 miembros y cuasi miembros de bandas violentas (914 menos que el año anterior). Si se analiza el desglose de detenciones, el delito más frecuente fue la infracción de la Ley de Control de Estimulantes, con 1.478 personas. Después venían las lesiones, con 938 personas; el fraude, con 875; el robo, con 617; la infracción de la Ley de Control de Narcóticos, con 530; y la extorsión, con 253, entre otros. Los homicidios ascendían a 53 (26 menos que el año anterior).

La sombra de las organizaciones criminales también se cierne sobre los tokuryū

Pese a que las fuerzas de las bandas violentas se hallan en declive, las actividades de obtención de fondos de las bandas delictivas conocidas como tokuryū (grupos fluctuantes de criminales anónimos), que utilizan las redes sociales para reclutar ejecutores de delitos y cometen repetidamente fraudes especializados, robos y hurtos organizados, juntándose y separándose repetidamente, se han convertido en un grave problema social.

La Agencia Nacional de Policía afirma haber identificado entre las figuras clave de los tokuryū a miembros y antiguos miembros de grupos delictivos organizados, antiguos miembros de bandas de moteros, miembros de grupos relacionados con el sector del entretenimiento para adultos y miembros de organizaciones delictivas extranjeras, y señala que estos se coordinan de manera flexible para construir modelos de negocio ilegales.

El número de personas detenidas en 2025 por delitos presuntamente cometidos por los tokuryū ascendió a 6.679 (1.476 más que el año anterior). El desglose por tipo de delito y por edad se muestra en el siguiente gráfico, y se observa que la mayor parte de los fondos se obtienen mediante estafas y delitos relacionados con las drogas.

Material de referencia (en japonés)

Situación del crimen organizada en el año 2025, Agencia Nacional de Policía

(Imagen del encabezado: agentes de policía de Osaka y Kioto se dirigen a registrar la sede de la organización criminal Dōjinkai; 6 de febrero de 2025, Kurume, prefectura de Fukuoka - Jiji.)