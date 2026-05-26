Samurai Blue: el camino de la selección japonesa de fútbol hacia la Copa Mundial de 2026

Los Samurai Blue, dirigidos por el seleccionador Moriyasu Hajime, llegan a la Copa Mundial encadenando una excelente racha de victorias frente a Escocia e Inglaterra durante su gira europea de primavera.

Los Samurai Blue de Moriyasu

A 1 de abril de 2026, Japón ocupaba la 18.ª posición en la clasificación de la FIFA, la misma con la que cerró el año anterior. En el mundial, el combinado nipón ha quedado encuadrado en el Grupo F junto a Países Bajos (7.ª), Suecia (38.ª) y Túnez (44.ª). Su primer encuentro se disputará en la ciudad de Dallas, en el sur de Estados Unidos, a primera hora de la mañana del 15 de junio (hora japonesa) contra la selección neerlandesa.

Calendario de la selección japonesa en la Copa del Mundo

(Fechas y horarios en Japón)

Partidos de la fase de grupos (Grupo F) Contrincante 15 de junio (lunes), 05:00 Países Bajos (Dallas) 21 de junio (domingo), 13:00 Túnez (Monterrey) 26 de junio (viernes), 08:00 Suecia (Dallas)

Al frente de la selección nacional se encuentra Moriyasu Hajime, quien asumió el cargo de seleccionador en 2018. Como jugador, fue un centrocampista internacional que militó en los clubes de la J.League de Hiroshima, Kioto y Sendai. En su faceta como técnico, conquistó tres títulos de la J1 League al timón del Sanfrecce Hiroshima. En el Mundial de Catar 2022, guió a Japón hasta los octavos de final tras derrotar a potencias como Alemania y España. En esta ocasión, volverá a llevar las riendas del equipo en su segunda Copa del Mundo consecutiva. En los partidos amistosos internacionales disputados en marzo de este año, la selección demostró su valía ante los conjuntos europeos al imponerse por 1-0 a Escocia y por 1-0 a Inglaterra.

Con un balance de 13 victorias, 2 empates y 1 derrota, Japón completó las eliminatorias mundialistas sin mayores contratiempos y selló su billete para la fase final. Los resultados de la fase de clasificación detallados son los siguientes:

Fase de clasificación 2, Grupo B (noviembre de 2023 - junio de 2024)

6 victorias, 0 derrotas; clasificado en primer lugar

5-0 (victoria) contra Myanmar

5-0 (victoria) contra Siria

1-0 (victoria) contra Corea del Norte

3-0 (victoria) Corea del Norte (partido otorgado por incomparecencia)

5-0 (victoria) Myanmar

5-0 (victoria) Siria

Tercera fase de clasificación (fase final) Grupo C (septiembre de 2024 - junio de 2025)

7 victorias, 2 empates y 1 derrota: clasificación para la fase final como primeros de grupo

7-0 (victoria) China

5-0 (victoria) Baréin

2-0 (victoria) Arabia Saudí

1-1 (empate) contra Australia

4-0 (victoria) Indonesia

3-1 (victoria) China

2-0 (victoria) Baréin

0-0 (empate) Arabia Saudí

0-1 (derrota) Australia

6-0 (victoria) Indonesia

Una plantilla compuesta casi en su totalidad por futbolistas afincados en Europa

La lista de los 26 futbolistas convocados se hizo pública el 15 de mayo. La gran mayoría de los seleccionados compite actualmente en las ligas profesionales europeas, destacando figuras como el delantero Ueda Ayase (Feyenoord), los centrocampistas Endō Wataru (Liverpool), Itō Jun’ya (Genk), Dōan Ritsu (Fráncfort) y Kubo Takefusa (Real Sociedad), el defensa Tomiyasu Takehiro (Ajax) o el guardameta Suzuki Zion (Parma).

Por el contrario, el centrocampista Mitoma Kaoru (Brighton) no pudo ser convocado tras sufrir una lesión en la pierna izquierda durante un partido de la Premier League el pasado 9 de mayo. En contrapartida, el veterano defensa de 39 años Nagatomo Yūto (F.C. Tokyo) afrontará su quinta cita mundialista consecutiva.

Resultados de Japón en anteriores Copas del Mundo de fútbol

1998 (País anfitrión: Francia)

Eliminada en la fase de grupos (0 victorias, 3 derrotas)

2002 (Países anfitriones: Japón y Corea del Sur)

Octavos de final (0-1 contra Turquía)

2006 (País anfitrión: Alemania)

Eliminado en la fase de grupos (1 empate y 2 derrotas)

2010 (País anfitrión: Sudáfrica)

Octavos de final (0-0 <3-5 en los penaltis> contra Paraguay)

2014 (País anfitrión: Brasil)

Eliminada en la fase de grupos (1 empate y 2 derrotas)

2018 (País anfitrión: Rusia)

Octavos de final (2-3 contra Bélgica)

2022 (País anfitrión: Catar)

Octavos de final (1-1 <penaltis 1-3> Croacia)

Material de referencia

Imagen del encabezado: Los once jugadores titulares de la selección japonesa de fútbol antes de disputar el partido amistoso internacional frente a Inglaterra. 31 de marzo de 2026, Estadio de Wembley en Londres (AFP = Jiji).

(Traducido al español del original en japonés.)