Suzuki Zion, el portero titular de los “Samurai Blue”

Suzuki Zion, el portero titular de Japón en el Mundial de la FIFA de 2026, está siendo el centro de las miradas tras su actuación en los encuentros contra Países Bajos y Túnez. Repasamos la trayectoria de este destacado guardameta.

El cancerbero de los “Samurai Blue”

Suzuki Zion, guardameta titular de la selección japonesa masculina de fútbol, nació en 2002 en Nueva Jersey, Estados Unidos, de padre ghanés y madre japonesa. Poco después de su nacimiento, su familia se trasladó a Japón y se estableció en el distrito de Urawa, en Saitama. Desde muy pequeño comenzó a asistir con frecuencia a los partidos que los Urawa Reds, el equipo de fútbol local, disputaban en el estadio cercano a su hogar, y pasaba mucho tiempo en el campo de entrenamiento del club, situado también en las inmediaciones. Era natural que él mismo aspirara a convertirse en futbolista.



Suzuki Zion saluda a la afición durante el partido del Grupo F del Mundial contra los Países Bajos, disputado en el Dallas Stadium el 14 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (© Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)

A los 11 años ingresó en el Urawa Reds Juniors, el equipo de cantera sub-12 vinculado al club de la J. League, cuando este se creó en 2013. En 2019, con tan solo 16 años, firmó su primer contrato profesional con los Urawa Reds. A pesar de haber crecido como un apasionado seguidor e integrante del equipo, en 2023 dio el salto a Europa al incorporarse al Sint-Truiden de la liga belga. Al año siguiente fichó por el Parma Calcio 1913 de la Serie A italiana, donde progresó rápidamente como guardameta.

Fue elegido como portero titular de los “Samurai Blue” para la Copa Asiática de la AFC celebrada entre enero y febrero de 2024, consolidándose rápidamente como el hombre de confianza bajo los palos del seleccionador Moriyasu Hajime. Una lesión sufrida en noviembre de 2025 durante un partido contra el AC Milan le obligó a pasar por el quirófano por una fractura en un hueso de la mano izquierda, lo que puso en duda su participación con la selección japonesa en el Mundial de 2026. Sin embargo, apenas tres días después de la operación comenzó su programa de rehabilitación, centrándose principalmente en el trabajo de piernas y en otros aspectos propios de la portería que no requerían el uso de la mano lesionada. Regresó a la convocatoria del Parma en marzo de este año y contribuyó a evitar el descenso del equipo. En su debut mundialista, realizó una serie de intervenciones espectaculares frente a la poderosa selección de los Países Bajos, ayudando a mantener un empate 2-2 y asegurando un valioso punto para Japón en la fase de grupos.

Suzuki es conocido por su serenidad y por su capacidad para transformar la presión de los grandes escenarios en una motivación adicional para rendir al máximo nivel. Según cuenta, fue su madre quien le enseñó desde pequeño a ser independiente y a ocuparse de sus propios asuntos. Desde la época del instituto adquirió la costumbre de comer dorayaki u otros dulces elaborados con pasta de judía roja (anko) antes de cada partido, una rutina que le aporta energía para la competición y le ayuda a mantener la calma antes de saltar al campo.

Material de referencia

Información de la FIFA, la JFA y medios de comunicación.

(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: Suzuki Zion durante el partido contra los Países Bajos en la fase de grupos del Mundial el 14 de junio de 2026, en Arlington, Texas. © Jiji.)