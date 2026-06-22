Las estafas con falsos policías se duplican en Japón y se disparan las pérdidas económicas por fraude

Los fraudes especializados a nivel nacional en 2025 superaron los 140.000 millones de yenes. Destaca el incremento de estafas de falsos policías, en las que los delincuentes defraudan dinero en efectivo bajo el pretexto de una investigación.

Las pérdidas económicas derivadas del fraude especializado casi se duplicaron en Japón en 2025. Según las estadísticas definitivas de 2025 publicadas recientemente por la Agencia Nacional de Policía, el número de casos registrados en todo el país aumentó en 6.789 (un 32,3 %) respecto al año anterior, alcanzando los 27.832; por su parte, el importe total de las pérdidas se incrementó en 70.400 millones de yenes (un 98,0 %), situándose en los 142.310 millones de yenes, la peor cifra registrada hasta la fecha.

El perjuicio económico diario ascendió a 390 millones de yenes. Las pérdidas por cada delito consumado se situaron en 5.236.000 yenes, lo que supone un incremento de más de 1.730.000 yenes en comparación con el año precedente.

El número de casos registrados con víctimas de la tercera edad (65 años o más) fue de 14.273, lo que representa el 51,3 % del total de casos detectados, excluyendo los fraudes a personas jurídicas. Su proporción respecto al importe total de los daños materiales se situó en el 59,2 %.

El número de detenciones policiales fue de 6.575 casos (un caso menos que el año anterior) y el de personas detenidas fue de 2.338 (64 personas más), manteniéndose prácticamente al mismo nivel que el año anterior. Entre los detenidos, los “recogedores” (ukeko), encargados de recibir el dinero en efectivo y otros bienes, sumaron 1.379 personas, cerca del 60 % del total. El arresto de los principales responsables de estas organizaciones se limitó a 69 personas. Los miembros del crimen organizado (bōryokudan) arrestados ascendieron a 414 personas, lo que equivale al 17,7 % del total.

Según el modus operandi, dentro de la modalidad ore ore sagi (hacerse pasar por un familiar al teléfono diciendo “soy yo”) en 2025, las estafas de falsos policías se duplicaron en comparación con el año anterior, alcanzando los 11.014 casos. En este tipo de fraude, los delincuentes engañan a las víctimas fingiendo ser policías y alegando motivos como “su cuenta bancaria se está utilizando para un delito” o “su teléfono móvil ha sido contratado de forma ilegal”, con el fin de defraudar dinero en efectivo bajo el pretexto de realizar una investigación policial prioritaria. El importe de los daños por este concepto alcanzó los 100.500 millones de yenes. Por otra parte, el número de casos registrados por “estafas de falsas facturas”, en las que se reclama de forma engañosa el pago de tarifas por servicios nunca utilizados, se situó en 5.706 casos, una cifra similar a la del año anterior. Asimismo, se registraron 3.179 casos de “estafas de reembolsos”, un método que busca defraudar dinero bajo el falso pretexto de devolver gastos médicos o primas de seguros.

En cuanto al perfil por edad en las estafas de falsos policías, el número de casos detectados fue mayor entre las generaciones jóvenes: el grupo de los treintañeros lideró la estadística con 2.239 casos, seguido por el de los veinteañeros con 1.718 casos. En términos económicos, el importe de los daños fue más elevado en el grupo de los septuagenarios, con 27.400 millones de yenes, seguido por el de los sexagenarios con 25.600 millones de yenes.

Aumentan los daños por estafas románticas y de inversión en redes sociales

Siguen al alza los perjuicios causados por las “estafas de inversión en redes sociales”, que buscan defraudar dinero incitando a invertir mediante anuncios en plataformas digitales, y utilizan sin autorización la imagen de personas célebres, así como por las “estafas románticas”, que buscan ganarse el afecto de la víctima a través de redes sociales o aplicaciones de citas, para arrebatarle su dinero. En 2025 el número de casos detectados aumentó un 48,2 % respecto al año anterior, situándose en los 15.168, mientras que el importe de los daños se elevó un 44,2 %, alcanzando los 183.430 millones de yenes.

El perjuicio económico por cada delito consumado en las estafas románticas y de inversión en redes sociales resultó sumamente elevado, alcanzando un promedio de 12.133.000 yenes. En cuanto al grupo de edad de los afectados, la mayoría de las víctimas, tanto hombres como mujeres, se concentró en las franjas de los 40 a los 60 años.

Material de referencia (en japonés)

Situación de la detección y la detención de estafas especiales, etc., Agencia Nacional de Policía.

(Imagen del encabezado: smartphones y otros dispositivos incautados en una base de operaciones de fraudes especiales en Camboya; agosto de 2025, ciudad de Nagoya - Jiji Press.)