Las principales empresas japonesas aumentaron los salarios en más de un 5 % en 2026

Las principales empresas japonesas aumentaron los salarios en más de un 5 % por tercer año consecutivo en 2026.

La mayor subida de la historia en términos absolutos

Los datos de una encuesta publicada por la Federación Empresarial de Japón (Keidanren) revelan que las negociaciones salariales de la primavera de 2026 en las principales empresas se saldaron con un aumento medio interanual de los salarios del 5,46 % (incluidos los incrementos del salario base), equivalente a 19.964 yenes mensuales. Es el tercer año consecutivo en que las subidas salariales superan el 5 %. En términos absolutos, el incremento de 19.964 yenes constituye el mayor registrado desde que comenzaron a recopilarse datos comparables en 1976.

Keidanren realizó una encuesta entre 248 grandes empresas de 23 sectores. Los resultados del sondeo, el primero realizado para el presente ejercicio fiscal, se basaron en el incremento salarial medio registrado entre las 103 empresas que forman parte de Keidanren que respondieron.

La tasa de crecimiento más elevada correspondió al sector de la información y las comunicaciones, con un 8,28 %, seguido de la construcción, con un 7,63 %, y de la imprenta, con un 6,81 %. En conjunto, la tasa de crecimiento fue del 5,29 % en la industria manufacturera y del 5,85 % en la no manufacturera. Esta última registró el mayor incremento desde 1997, año a partir del cual se dispone de datos comparables.

Material de referencia (en japonés)

Datos sobre los resultados de las negociaciones laborales de la primavera de 2026 en las principales empresas japonesas, de Keidanren.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)