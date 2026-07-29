Las altas temperaturas alteran las actividades de la mitad de las empresas japonesas

Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en 2025 hubo 1.803 víctimas mortales y heridos a causa de golpes de calor en el lugar de trabajo.

La construcción y los sectores agrícola, forestal y pesquero, los más afectados

Con el final de la temporada de lluvias, las altas temperaturas típicas del verano ya han empezado a notarse en numerosos puntos de Japón. En una encuesta en línea realizada por Teikoku Databank entre el 10 y el 14 de julio a 1.194 empresas de todo el país, el 6,5 % afirmó haber sufrido “graves alteraciones” en su actividad en días de temperaturas excepcionalmente altas, con máximas superiores a 35 °C, y el 43,5 %, “algunas alteraciones”; en conjunto, la mitad de las empresas declaró haberse visto afectadas de algún modo. La Agencia Meteorológica de Japón denomina “días de calor intenso” (mōshobi, 猛暑日) a los días con 35 °C o más, y “días de calor extremo” (kokushobi, 酷暑日) a los que alcanzan los 40 °C o más.

Por sectores, la proporción de empresas afectadas fue especialmente elevada en la “construcción”, con un 73,6 % (23,6 puntos porcentuales por encima de la media), y en la “agricultura, silvicultura y pesca”, con un 66,7 % (16,7 puntos más). Ambos sectores, en los que predomina el trabajo al aire libre, superaron ampliamente el promedio general. Entre las empresas afectadas se recogieron comentarios como: “Hemos indicado que se amplíen los descansos y se realicen tareas más intensivas en periodos cortos” (construcción) y “Estamos reforzando las medidas contra los golpes de calor con ventiladores portátiles y caramelos de sal” (sanidad y asistencia social).

En los últimos uno o dos años, el 87,8 % de las empresas ha empezado a aplicar o ha reforzado medidas contra las altas temperaturas. La medida concreta más extendida fue el “suministro de productos para reponer líquidos y sales”, con un 61,2 %, mientras que la “ampliación de los sistemas de climatización y aislamiento térmico” se acercó al 50 %.

Por tamaño, el 61,2 % de las grandes empresas afirmó “difundir conocimientos sobre los golpes de calor”, muy por encima del 41,4 % del total. En las pequeñas y medianas empresas fueron más frecuentes las medidas regulatorias o normativas, como “añadir o prolongar los descansos”, “establecer permisos extraordinarios” y “reducir la jornada laboral”, lo que indica que los sistemas hasta ahora implantados principalmente en las grandes compañías están extendiéndose también a las pymes.

Material de referencia (en japonés)

El calor extremo altera la actividad de la mitad de las empresas, Teikoku Databank.

(Traducido al español del original en japonés. Imagen de encabezado: Illust AC.)