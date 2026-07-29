Las altas temperaturas alteran las actividades de la mitad de las empresas japonesas

Las altas temperaturas alteran las actividades de la mitad de las empresas japonesasEconomía Trabajo Salud
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La construcción y los sectores agrícola, forestal y pesquero, los más afectados
Con el final de la temporada de lluvias, las altas temperaturas típicas del verano ya han empezado a notarse en numerosos puntos de Japón. En una encuesta en línea realizada por Teikoku Databank entre el 10 y el 14 de julio a 1.194 empresas de todo el país, el 6,5 % afirmó haber sufrido “graves alteraciones” en su actividad en días de temperaturas excepcionalmente altas, con máximas superiores a 35 °C, y el 43,5 %, “algunas alteraciones”; en conjunto, la mitad de las empresas declaró haberse visto afectadas de algún modo. La Agencia Meteorológica de Japón denomina “días de calor intenso” (mōshobi, 猛暑日) a los días con 35 °C o más, y “días de calor extremo” (kokushobi, 酷暑日) a los que alcanzan los 40 °C o más.
Por sectores, la proporción de empresas afectadas fue especialmente elevada en la “construcción”, con un 73,6 % (23,6 puntos porcentuales por encima de la media), y en la “agricultura, silvicultura y pesca”, con un 66,7 % (16,7 puntos más). Ambos sectores, en los que predomina el trabajo al aire libre, superaron ampliamente el promedio general. Entre las empresas afectadas se recogieron comentarios como: “Hemos indicado que se amplíen los descansos y se realicen tareas más intensivas en periodos cortos” (construcción) y “Estamos reforzando las medidas contra los golpes de calor con ventiladores portátiles y caramelos de sal” (sanidad y asistencia social).
En los últimos uno o dos años, el 87,8 % de las empresas ha empezado a aplicar o ha reforzado medidas contra las altas temperaturas. La medida concreta más extendida fue el “suministro de productos para reponer líquidos y sales”, con un 61,2 %, mientras que la “ampliación de los sistemas de climatización y aislamiento térmico” se acercó al 50 %.
Por tamaño, el 61,2 % de las grandes empresas afirmó “difundir conocimientos sobre los golpes de calor”, muy por encima del 41,4 % del total. En las pequeñas y medianas empresas fueron más frecuentes las medidas regulatorias o normativas, como “añadir o prolongar los descansos”, “establecer permisos extraordinarios” y “reducir la jornada laboral”, lo que indica que los sistemas hasta ahora implantados principalmente en las grandes compañías están extendiéndose también a las pymes.
Material de referencia (en japonés)
- El calor extremo altera la actividad de la mitad de las empresas, Teikoku Databank.
(Traducido al español del original en japonés. Imagen de encabezado: Illust AC.)