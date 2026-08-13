Inflación: el 90 % de los japoneses prevé nuevas subidas de precios por la situación en Oriente Medio

Ante el encarecimiento de los productos derivados del petróleo por el deterioro de la situación en Oriente Medio, un máximo histórico del 90 % de ciudadanos creen que los precios seguirán subiendo este año, según una encuesta del Banco de Japón.

También empeora la situación económica de los hogares

La Encuesta sobre la percepción de la vida cotidiana se realiza cuatro veces al año, y la edición más reciente, correspondiente a junio, se llevó a cabo entre el 7 de mayo y el 9 de junio con una muestra de 4.000 personas de 20 años o más de todo Japón (tasa de respuesta: 50,8 %).

Según los resultados, al preguntar cómo evolucionarían los precios durante el año siguiente, el 90,4 % respondió que “subirán” (83,7 % en la anterior encuesta de marzo). Es la primera vez que el porcentaje alcanza el 90 % desde septiembre de 2006, fecha desde la que existen datos comparables, y supone un máximo histórico. En concreto, quienes creen que “subirán mucho” alcanzaron el 40,5 % (29,2 % en marzo), mientras que la tasa de subida prevista de los precios se situó, de media, en el 13,1 % (11,4 %). Todos los datos empeoraron respecto a la encuesta anterior de marzo.

El ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero provocó el cierre de facto del estrecho de Ormuz, una arteria clave para el transporte de crudo, y disparó los precios del petróleo. Como consecuencia, desde abril la tasa de aumento interanual del índice de precios de los bienes corporativos, considerado un indicador adelantado de los precios al consumo, se ha disparado hasta situarse entre el 5 % y el 7 %. El deterioro de la situación en Oriente Medio parece haber llevado a los consumidores a prever nuevas subidas de precios.

Sobre los precios actuales, el 95,3 % respondió asimismo que “han subido”, lo que está afectando a la situación económica de los hogares. El índice de difusión (ID) de la situación económica de los hogares, que se obtiene restando al porcentaje de quienes afirman tener “más holgura económica” que hace un año el de quienes aseguran tener “menos holgura”, se situó en un -50,2, es decir, 2,6 puntos peor que en la encuesta anterior de marzo.

Por otra parte, las encuestas de opinión realizadas por los medios en julio empiezan a mostrar una caída notable del índice de aprobación del Gabinete. El trasfondo es que se ha dado prioridad a la aprobación de medidas como la reforma de la Ley de la Casa Imperial, la ley que tipifica como delito dañar la bandera nacional y la ley de la segunda capital, relegando la política económica. En la encuesta de Asahi Shimbun, el 57 % respondió que “no aprueba” la respuesta al alza de los precios; el porcentaje se acercó por primera vez al 60 % bajo el Gobierno de Takaichi.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre la percepción de la vida cotidiana, Banco de Japón.

(Imagen del encabezado: Illust AC.)