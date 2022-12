La Torre de Tokio, símbolo de la capital

Fragmentos de Japón

La Torre de Tokio es el monumento emblemático de la capital japonesa. Sus luces cambian con las estaciones y, cuando hace buen tiempo, desde su mirador con vistas de 360 grados se puede apreciar el monte Fuji. Aunque hoy la torre Tokyo Skytree la supera en altura, su elegante aspecto sigue siendo muy popular.

Su construcción costó 2.800 millones de yenes y fue erigida en solo 18 meses

La Torre de Tokio, de 333 metros de altura (nombre oficial: Nippon denpatō, literalmente torre de ondas radio de Japón), se inauguró el 23 de diciembre de 1958. En el momento de su construcción, era la torre de acero autosoportada más alta del mundo, superando a la Torre Eiffel. El coste total de construcción fue de aproximadamente 2.800 millones de yenes y movilizó a un total de 220.000 personas. Se diseñó mediante “cálculo manual” en una época en la que no se disponía de ordenadores y se construyó en solo 18 meses. En todos estos años ha demostrado ser una torre de hierro resistente a terremotos y catástrofes.



El grupo de vuelo acrobático de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón Blue Impulse y la Torre de Tokio. © PIXTA

La dirección del diseño corrió a cargo del doctor Naitō Tachū, un destacado arquitecto estructuralista japonés. Cuando se le preguntó por la belleza del diseño, respondió: “Es el resultado de la búsqueda de algo estable y sin desperdicios. Es, por así decirlo, una belleza creada por los números”, (50 años de la Torre de Tokio; Ed. Nihon Keizai Shimbun). El hermoso diseño de bandas rojas y blancas viene dictado por la Ley de Aviación Civil, que exige que los edificios a partir de cierta altura estén pintados en dos tonos, el “naranja internacional” y el blanco.



Vista de rascacielos desde la cubierta principal. El paisaje debajo de la torre parece una miniatura de jardín. © nippon.com.

Una visita guiada en la que solo se puede participar con reserva previa permite al visitante acceder en un ascensor exclusivo a la “Cubierta principal (150 m)” y a la “Cubierta superior (250 m)”, con vistas a Roppongi Hills, el templo Zōjōji y el parque de Shiba, que se van empequeñeciendo como una miniatura. A lo largo del recorrido se ofrecen bebidas y se pueden hacer fotos. El paseo por la escalera exterior al aire libre de la Torre de Tokio permite a los visitantes subir los 600 escalones exteriores desde el nivel del suelo hasta la cubierta principal en unos 10 minutos mientras disfrutan de las vistas.

Una iluminación que se puede disfrutar desde varios ángulos

Muchas parejas y familias acuden a la Torre de Tokio para ver la puesta de sol. Se recomienda contemplar la torre iluminada desde la distancia y luego subir al mirador para disfrutar de una vista nocturna de Tokio.



La luna llena y la Torre de Tokio. © PIXTA

Hay dos tipos de iluminación de la Torre de Tokio que dan color a la noche: la “luz de referencia” estándar es naranja en primavera, otoño e invierno y cambia a plateado en verano. El “Infinity Diamond Veil”, con sus 268 luces de diodos emisores de luz (LED) que brillan en diversos colores, se transforma cada lunes por la noche en 12 colores designados para cada mes, así como las iluminaciones especiales, en las que se utilizan diferentes colores en función de los eventos y promociones que se celebren, o que reflejan algún mensaje en las ventanas del mirador. Las 180 luces se cambian a mano dos veces al año, lo cual es asombroso.



Vista de la Torre de Tokio iluminada desde abajo en el tejado del “Foot Town Building” durante las horas de apertura del paseo de la escalera exterior. © Tokyo Tower

Una presencia imprescindible en el cine

Tal vez porque es considerada un símbolo de la prosperidad de Japón, la Torre de Tokio ha aparecido en numerosas películas. En el primer filme de ALWAYS Sunset on Third Street (2005), apareció en construcción, y en su secuela ALWAYS: Sunset on Third Street 2 (2007), se mostró completada. La Torre de Tokio también aparece en filmes como Godzilla vs. Mothra, Ultraman y otras películas tokusatsu de efectos especiales.



La Torre de Tokio, símbolo eterno de la capital, y Godzilla. ©PIXTA

Más de 180 millones de visitantes

Incluso después de la construcción de la Tokyo Skytree en 2012, la Torre de Tokio sigue siendo una torre general de ondas de radio. Aunque muchas de las instalaciones de transmisión se han trasladado a la nueva torre, la Torre de Tokio dispone de instalaciones de transmisión de reserva para la radiodifusión digital terrestre, además de transmitir algunas señales de radiodifusión en FM.

En 2013 fue registrada como bien cultural tangible nacional, y con motivo del 60.º aniversario de su inauguración en 2018, los miradores principal y especial se renovaron ampliamente y rebautizados como “Cubierta Principal” y “Cubierta Superior” respectivamente. El número de visitantes superó los 180 millones ese mismo año, en parte gracias a la renovación.

En el festival tango no sekku “El Día de los Niños” (el 5 de mayo), 333 banderas en forma de carpa vuelan frente a la entrada principal, y por la noche hay un mapping de proyección de tiempo limitado en la cubierta principal. Durante el festival de Tanabata en verano se puede ver una iluminación inspirada en la Vía Láctea. En las noches de luna llena las luces de la mitad superior de la torre son apagadas para no quitarle protagonismo al cielo nocturno. Si reserva con antelación, se puede ver el primer amanecer de Año Nuevo. En verano, los jardines highball de la entrada principal y de la azotea del edificio Foot Town son lugares ideales para combatir el calor. También son populares las excursiones en Hato Bus que incluyen la Tokyo Skytree.

Más de 60 años después de su construcción, la Torre de Tokio sigue ocupando un espacio importante del paisaje de la capital y cumple diversas funciones: se puede ver, escalar, comer en ella, fotografiarla y sigue siendo un símbolo de arraigada popularidad.



Flores de cerezo llorón en el Templo Zōjōji y la Torre de Tokio.

Sitio web

https://www.tokyotower.co.jp/ (en japonés)

*Consulte el sitio web oficial para obtener más información sobre las iluminaciones y los actos que se celebran.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Tokio, paisaje urbano, Torre de Tokio, vista nocturna © PIXTA)