Las vacaciones de la Semana Dorada en Japón

Fragmentos de Japón

La Semana Dorada es el período vacacional de primavera más esperado en Japón, ya que permite que mucha gente de todo el país se tome un descanso. Cuentan que el nombre fue acuñado por la industria cinematográfica japonesa en la década de 1950 para fomentar la asistencia al cine.

Unas vacaciones de primavera tardía

En Japón, la Semana Dorada (Golden Week en japonés, donde se adaptó el término del inglés) hace referencia al periodo comprendido entre finales de abril y principios de mayo, en el que se suceden varios días festivos nacionales.

29 de abril Día de Shōwa

3 de mayo Día de la Constitución

4 de mayo Día de la Naturaleza

5 de mayo Día de los Niños

Dependiendo de las fechas en que caigan estos días festivos cada año, es posible que algunas personas se tomen unos días libres adicionales para disfrutar de unas vacaciones prolongadas de unos diez días. Junto con las fiestas de Año Nuevo, este es uno de los periodos de mayor actividad turística del año, ya que mucha gente se va de viaje o regresa a su ciudad natal. Como consecuencia, el transporte y las autopistas se llenan de gente, mientras que algunos restaurantes y establecimientos comerciales de los barrios de oficinas cierran durante esos días.

Cuando se promulgó la Ley de Días Festivos Nacionales en 1948, solo había tres días festivos en este periodo: el 29 de abril, el 3 de mayo y el 5 de mayo. Sin embargo, una revisión de la ley realizada en 1985 introdujo una norma que designaba como festivo cualquier día laborable situado entre dos días festivos nacionales. Este cambio convirtió también el 4 de mayo en un día festivo, creando así el periodo de vacaciones ininterrumpido que conocemos en la actualidad.

Los orígenes de su denominación como “Semana Dorada”

Se dice que la denominación de “Semana Dorada” fue acuñada en la década de 1950 por las compañías cinematográficas japonesas, que observaron un aumento en la asistencia a las salas durante este período y utilizaron el nombre como parte de sus estrategias promocionales. Con el tiempo, la abreviatura “GW” (de “Golden Week”) también se popularizó en revistas de viajes y otros medios, y el término ha acabado arraigándose firmemente en el uso cotidiano.

Sin embargo, no se trata de una denominación oficial definida por ley y, por ejemplo, la radiotelevisión pública NHK no utiliza este término.

¿Qué es la Semana Plateada?

A diferencia de la Semana Dorada en primavera, el término “Semana Plateada” (Silver Week) se utiliza a veces para referirse a un periodo de días festivos en septiembre que tiene lugar cuando el Día del Equinoccio de Otoño cae en el miércoles posterior al Día del Respeto por los Mayores (que siempre es el tercer lunes). En este caso, el martes que queda entre estos dos festivos nacionales se convierte automáticamente en festivo también.

Incluyendo el fin de semana, esto crea un descanso de cinco días consecutivos. Sin embargo, dado que la fecha del equinoccio de otoño varía de un año a otro, estos periodos vacacionales de cinco días son relativamente poco comunes. Una Semana Plateada de cuatro días, cuando el Día del Equinoccio de Otoño cae el día después del Día del Respeto por los Mayores, es aún más inusual.

Se dice que el término Semana Plateada, al igual que el de Semana Dorada, fue acuñado por las compañías cinematográficas en la década de 1950 como una forma de atraer al público. En aquel momento, se refería a un periodo festivo que incluía el Día de la Cultura el 3 de noviembre, pero el término no llegó a consolidarse. La primera Semana Plateada bajo la nueva definición tuvo lugar en 2009, después de que el Día del Respeto por los Mayores se fijara en lunes.

(Imagen del encabezado: © Adobestock.)