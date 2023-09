Una charla de Murakami Haruki a propósito de su última novela

Entre finales de enero y mediados de mayo de 2023 Murakami Haruki impartió clases como profesor invitado en la Universidad Femenina de Wellesley, Massachusetts, en Estados Unidos. La institución es alma mater de dos exsecretarias de Estado: Hilary Clinton y Madeleine Albright. La revista Shinchō ha publicado, con la traducción al japonés, la charla que Murakami dio en inglés en una de las aulas de la universidad, el 27 de abril, ante un público de novecientas personas.

El autor añadió un prefacio a la transcripción de la charla, para su publicación, bajo el título “Escribir novelas en tiempos de pandemia y guerra”, donde escribe:

En un principio temí haberme extralimitado en mis capacidades, pero también pensé que si un escritor debe hablar ante un público en momentos como estos, no le queda más tema que este.

El contenido de la charla no solo nos ofrece pistas para comprender el mundo creado por Murakami en su última obra, sino también una oportunidad para vislumbrar sus pensamientos sobre estos caóticos “tiempos de pandemia y guerra”; dado su extremo interés, me gustaría en los párrafos que siguen presentar un resumen de ese contenido al lector.

El protagonista de Machi to sono futashika na kabe (La ciudad y sus muros inciertos) va y viene entre dos mundos: el real, de su día a día, y una ciudad (supuestamente imaginaria) rodeada por altos muros. El tema central de esta novela apareció ya en otra novela corta, que publicara ya hace cuarenta años. Durante la charla en Massachusetts resumió su contenido, y añadió:

Traté de reescribir la historia, y al hacerlo me sorprendió descubrir un hecho sobre ella: era un cuento que se aplicaba a la perfección a nuestra época actual.

Al respecto de la pandemia y la guerra de Ucrania, Murakami contó que “Estos dos grandes acontecimientos de nuestro tiempo han cambiado, aunando sus fuerzas, el curso de nuestro mundo”. En primer lugar, el coronavirus cortapisó nuestras vidas durante tres años, e Internet se convirtió en el medio más normal para comunicarse; “Nuestras mentes han debido de verse fuertemente afectadas por ello. Nuestras almas probablemente han sufrido daños, sean mayores o menores (...), y ahora necesitamos curarlas”.

En la estela de la pandemia estalló la guerra de Ucrania, y con ella comenzaron a resquebrajarse las nociones de relaciones estrechas entre naciones, de interdependencia y confianza mutua; como resultado muchos países, Japón incluido, empezaron a reforzar sus armamentos, y con ello creció el temor entre unos y otros, entre bloques de naciones:

Luego comentó, a propósito de su obra:

El protagonista no puede librarse de la sensación de que algo no va bien en la ciudad donde vive. ¿A dónde se ha ido su propio yo, rechazado por esa ciudad y sus muros inciertos? Comienza a sentir que algo no es natural.