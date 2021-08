Entrevista con Uchiyama Taketo, director del documental ‘Pankēki wo dokumi suru’

Al cine con Nippon.com

Pankēki wo dokumi suru es, quizá, un documental político sin precedentes, centrado en el primer ministro en funciones, que se estrenará en un momento también sin precedentes. Hablamos con el director Uchiyama Taketo, creador de una obra que, usando diversas claves humorísticas, transmite un mensaje importante para la democracia.

Nacido en 1966. Miembro de TV Man Union desde 1990. En 1993 fue primer director de Sekai fushigi hakken! (para TBS). Además de dirigir varios programas de variedades como Kokoro Yusabure! Senpai ROCK YOU y Mirai Sōzōdō (ambos para Nippon TV), también dirige la serie histórica de detectives Jikū keisatsu (Nippon TV). Su programa principal en producción hoy día es Another Stories (NHK Premium). Dirigió además la película web 30ppun 30byō no okurimono para la sección audiovisual de manga mudo del Festival Internacional de Manga de Kumamoto 2017.

Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzaron tras un aplazamiento de un año. Muchas veces se ha visto reproducido en televisión el momento en que se decidió el país anfitrión, en la Asamblea General del Comité Olímpico Internacional de 2013. Ocho años después nos parten el corazón escenas de alegría inocente que no habríamos podido imaginar: juegos sin espectadores, una falta total de ánimos festivos y efectos económicos, un evento deportivo que parece haberse convertido en una penitencia para el país anfitrión.

Si bien los esfuerzos de quienes estuvieron involucrados en liderar el evento deportivo más grande del mundo durante esta crisis fueron apreciables, el número de personas infectadas con el nuevo coronavirus alcanzó, por otro lado, un récord desde el inicio de la pandemia, independientemente de su impacto sobre los Juegos Olímpicos. Las críticas se concentran más que nunca en el primer ministro Suga Yoshihide, incapaz de disipar la ansiedad pública con palabras persuasivas.



El primer ministro Suga durante su respuesta al Comité de Presupuestos de la Cámara de Consejeros en noviembre de 2020 ©2021 Comité de Producción de Pankēki wo dokumi suru

Un productor de talento que “pide lo imposible”

En este delicado momento se estrena la película documental Pankēki wo dokumi suru (Usar panqueques para catar venenos), centrada en el personaje del primer ministro Suga. Su creador es Kawamura Mitsunobu, productor ejecutivo de Star Sands, responsable de obras de temática social como Shinbun kisha, Miyamoto kara kimi e o Mother, que tratan de lanzar piedras a las tibias aguas del mundo.

El director, Uchiyama Taketo, recuerda el momento en el que recibió la oferta de Kawamura:

“Suga había sido nombrado primer ministro a mediados de septiembre del año pasado. Justo después se decidió lanzar el proyecto, con este título, durante los Juegos Olímpicos. Y sin embargo Kawamura no tenía director. Al parecer todos los directores con los que hablaba rechazaban el proyecto, de modo que vino a verme a mí. Era a finales de noviembre; según él se había negado una persona, pero cuando fui al cine para la vista previa antes del estreno supe por primera vez que en realidad lo habían rechazado seis o siete personas...”



Después de las Olimpiadas, durante la pandemia, se acercan las elecciones presidenciales y las generales ©2021 Comité de Producción de Pankēki wo dokumi suru

Si bien no estaba claro si los Juegos Olímpicos de Tokio llegarían a celebrarse realmente o no hasta justo antes de la ceremonia, visto desde el otoño anterior lanzar el documental en julio de 2021 se podía considerar una apuesta arriesgada. Precisamente existía también la posibilidad de que la Cámara de Representantes se disolviera. Varias personas a las que fueron a visitar para realizar entrevistas les decían: “Es posible que Suga se haya ido para cuando esto se estrene; ¿qué van a hacer si eso pasa?” Sin embargo, debido a la influencia del coronavirus y los Juegos Olímpicos, la disolución anticipada quedó descartada, y el mandato del presidente del PLD expirará como estaba previsto, a finales de septiembre. La intuición del exitoso creador demostró ser acertada. Y sin embargo, considerando el período de producción, fue una decisión claramente imprudente.

“La cuestión es que solo podía pasar medio año. Además no se podía rodar con el propio Suga, ni estaba claro qué se podía filmar, por lo que era natural que un director de cine corriente dijera que aquello era imposible. Cuando llegué al proyecto, yo que vengo de la televisión, simplemente me pregunté qué podía hacer en medio año. Eso es lo que me hacía diferente de un director de cine: estoy acostumbrado a contar desde la fecha límite y a tomar decisiones”.

Uchiyama cuenta que era miembro del club de periodismo en la universidad. No tiene un interés particular en la política, pero le fascinaba el tema en sí.

“La gente de televisión que está en las empresas de producción apenas tiene oportunidad de tratar con el primer ministro, a no ser que estén a cargo de trabajos de prensa. En televisión no puedes burlarte de él o atacarlo como persona. No tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero se trataba de una oportunidad única, de modo que decidí aceptar”.

Muchos de los programas en los que ha trabajado hasta ahora tienen un fuerte elemento documental, incluso cuando se trata de programas de variedades.

“Algunos programas tratan sobre políticos del pasado y personajes históricos, y otros convocan a los invitados al estudio para escuchar algo que los sorprenderá, y ahondar de ese modo en su humanidad. Muchos de ellos decían que aquella era la primera vez que habían hablado de ese modo sobre sí mismos, en televisión. He entrevistado a una cantidad tremenda de personas, además de los invitados de los programas. Me siento orgulloso de haber sentido siempre predilección por retratar a los seres humanos”.

Un modus operandi buscado a tientas entre un sinfín de rechazos

El tema de abordar la imagen del primer ministro en funciones, sin embargo, fue más difícil de lo que esperaba: después de todo se trataba de solicitar entrevistas y ser rechazado, una y otra vez. Era de esperar que las personas más cercanas a Suga, o su antiguo secretario, que después se convirtió en miembro de la Dieta, no aceptaran las entrevistas, pero muchos reporteros de periódicos y televisión también se negaron a hablar de los hechos ante la cámara. En tiempos del coronavirus conseguir entrevistas era aún más difícil.

“Así las cosas no podíamos trazar un plan general. Nada salía como estaba previsto. Hacíamos un sondeo preliminar, seleccionábamos un objetivo para la entrevista, escribíamos un plan, solicitábamos la entrevista y, para cuando obteníamos una respuesta pasaban fácilmente hasta tres semanas. Para marzo me di cuenta de que no habíamos rodado nada... Llegué a despertar de un salto, sudando, en medio de la noche, por la preocupación”.

El director cuenta que la entrevista que realizó a la profesora Uenishi Mitsuko, de la Universidad de Hōsei, una de las personas que aparece en la película, se convirtió en un punto determinante de la dirección que iba a tomar la obra, sin que por ello dejaran de tantear como hasta entonces. La profesora Uenishi, conocida por haber denominado “argumentación del arroz” a una actitud destinada a evitar responder a una pregunta, ofrece una perspectiva desde la que considera la Dieta como una especie de programa de variedades, al tiempo que analiza con gran concreción un vídeo que muestra la inusual colección de respuestas que el primer ministro Suga utiliza.



La profesora Uenishi Mitsuko, de la Universidad Hōsei, analiza las respuestas del primer ministro Suga ©2021 Comité de Producción de Pankēki wo dokumi suru

“Desde el principio nos preocupaba cómo lograr que un buen número de gente viera la película, cómo llegar a las personas que apenas tienen interés en la política. Teníamos que jugar con la política misma, hacer que pareciera más interesante. En una etapa bastante temprana de la producción le dije a Kawamura que quería realizar una obra de variedades políticas, pero fue cuando entrevisté a la profesora Uenishi cuando sentí por primera vez lo que aquello significaba”.

Al tomar consciencia de esas “variedades políticas”, lo que le parecía más importante era recortar cada concepto con elementos humorísticos, y crear un equilibrio.

“Por supuesto, no tenía intención de retratar a la otra persona de manera positiva desde el principio, pero me preguntaba si no resultaría aburrido para el público que empezáramos de golpe a criticar. A la hora de contar una historia divertida sobre alguien sirven como buenos referentes las formas de un espectáculo de lucha libre, o la de pensar en el cuento de un héroe. Ante todo hay que mostrar lo fuerte que es esa persona, para que sea algo divertido. Sin embargo, nuestro problema desde el principio era que no había mucha gente que pudiera hablarnos de los puntos positivos de Suga (risas). Y cuando encontrábamos a alguien que sí podía hablarnos de ellos, se escapaba”.

En este sentido son los propios políticos que se hallan en el mismo terreno que Suga quienes son capaces de hablar desde un punto de vista realista e imparcial, aun si tienen una relación hostil con él. Eda Kenji (actualmente del Partido Demócrata Constitucional), quien ayudó, siendo secretario político del primer ministro Hashimoto Ryūtaro, en la elección de Suga para la Cámara de Representantes, y entró a formar parte del mundo político por recomendación del propio Suga, e Ishiba Shigeru, rival de Suga como candidato a la presidencia del Partido Liberal Democrático, empezaron por citar los “puntos a elogiar” de Suga.



El representante Ishiba Shigeru comenta las respuestas del primer ministro Suga a la Dieta como “un espacio para hacer discursos, algo que no había visto en los 35 años que llevo en este mundillo”. ©2021 Comité de Producción de Pankēki wo dokumi suru

El experiodista del Asahi Shinbun Samejima Hiroshi realiza una incisiva crítica de los periodistas políticos, comenta los logros y la personalidad de Suga, analiza las tendencias en su comportamiento y las resume de modo fácil de entender, con palabras como “político de reducción de precios” o “administración de la retribución”. Junto con ciertos conceptos clave, como “doble cara” y “ludópata”, muestra los hechos con los que respalda sus palabras y resalta el carácter de Suga.

“Hemos enumerado los puntos que impresionarán más a la gente y quedarán en su memoria, y los hemos ido apilando, para que se pueda ver una imagen completa. Se trata de una técnica típica en televisión: avanzas a un ritmo que te hace querer ver más, y rápidamente”.

La verdad que solo surge de testimonios reales

De esta manera, mientras la historia se va desarrollando como lo haría un programa de variedades políticas, los creadores van cortando gradualmente hacia el meollo del problema. Lo que les interesaba de manera especial era que los testimonios fueran la fuente primaria de información.

“Yo estaba empecinado en contar con testimonios reales. No me interesaba lo que pudieran contar desde su cima moral esos críticos que no saben ni de dónde les llega la información. ¿Quién se la dijo a quién, y en qué momento? Si un testigo no presenta un contenido suficiente como para esclarecer los hechos, no tenemos nada”.

Y sin embargo, el número de personas capaces de dar testimonio, de mostrar los puntos débiles del primer ministro o de su oficina, se veía cada vez más limitado. En ese punto aparecieron dos personas clave: Koga Shigeaki, antiguo burócrata del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, y Maekawa Kihei, exviceministro administrativo del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, ambos con gran experiencia en relaciones con la Oficina del Primer Ministro desde la administración Abe. Desde el punto de vista de aquellos cercanos a la administración, se trata ciertamente de una faceta casi “antigabinete”.



Koga Shigeaki, originario del Ministerio de Economía, Comercio e Industria ©2021 Comité de Producción de Pankēki wo dokumi suru

“Visto desde el otro lado, existen razones claras por las que ambos se vieron obligados a trabajar como oposición. Esto es lo verdaderamente crucial de estos testimonios reales; no se trata de que sean importantes por su posición política. El peso de sus palabras se ve más bien apoyado por su experiencia. Creo que crean un vívido contraste con ese tipo de personas que, por mucho que lleguen a ser primeros ministros, no ofrecen más que palabras vacías e irresponsables”.

Koga y Maekawa explican de forma muy concreta las rutas específicas por las que se puede aplicar presión en la oposición a la Oficina. De este modo va quedando claro que la base del poder del primer ministro Suga radica en el hecho de que las oficinas de personal de los ministerios y agencias de alto rango cuentan en ciertos puntos clave con burócratas que provienen de la policía. Y también se ve con claridad el otro punto, el dinero: la existencia de gastos de secretaría que Suga podía manejar a su discreción durante su tiempo como secretario en jefe de Gabinete, el más largo de la historia del puesto, con un total de siete años y ocho meses.



Koike Akira, miembro del Partido Comunista Japonés, quien atacó a Suga sobre los gastos de la secretaría del Gabinete en la Dieta, basándose en la investigación del periódico Akahata ©2021 Comité de Producción de Pankēki wo dokumi suru

Fue el periódico del Partido Comunista Japonés Shinbun Akahata el que informó sobre la cantidad específica de esos gastos: 3.070.000 de yenes al día. Este documental representa también un valioso registro sobre el trabajo del departamento editorial de Akahata. Por otro lado, periodistas de todo el país participaron con cara de satisfacción en la mesa redonda a la que fueron invitados después de que Suga asumiera el cargo para compartir los panqueques que se servían.

“Esto me lo contó un reportero cuando la cámara estaba apagada; al parecer, si eres un periodista de un medio influyente y te invitan a comer panqueques se supone que debes ir. Tu trabajo consiste en captar lo que ha dicho el primer ministro; no se puede imaginar que un periodista invitado no vaya. A cambio de esa oportunidad no tienes ni el tiempo ni el personal necesarios para dedicarte al periodismo de investigación. Hay otras fallas estructurales como esta. Los periódicos nacionales no explican los problemas que existen en la política ni su trasfondo de forma simple, para que el público los entienda; simplemente enumeran los hechos y ya está”.

¿Piensas seguir así, Japón?

Estos anodinos informes son en parte responsables del escaso interés de los votantes por la política. Además de la baja participación, el sistema de circunscripción de único asiento ha roto el equilibrio de poder entre las diversas facciones, el debate político dentro del PLD no ha avanzado, y solo se ha activado la propia oficina del primer ministro. El director Uchiyama cita palabras de preocupación, sobre esta política actual sin ideas, de miembros veteranos del Partido Liberal Democrático como Ishiba o Murakami Seiichirō, con esa técnica de buen oyente propia de un director de televisión, y el peso de sus palabras permanece.

Lo último en lo que nos resta pensar es en nosotros mismos. La película cierra con preguntas sobre el modo en que Japón se queda atrás en el mundo, en varios campos, utilizando datos para mostrarnos los hechos y plantear soluciones. Tras ver la película queda claro por qué el productor ejecutivo Kawamura insistía en el momento del estreno.



Miembros de Ivote, un grupo de estudiantes con el objetivo de mejorar la participación electoral de los jóvenes ©2021 Comité de Producción de Pankēki wo dokumi suru

“Antes de las elecciones que se celebrarán después del verano vamos a presentar, creo, una película que cambiará los sentimientos de la gente y les dará ganas de ir a votar. Llega una época en la que, si no pasa eso, las cosas se van a poner realmente mal. Por mucho que levantemos la voz nadie nos escuchará. Por mucho que digamos que Suga es tal tipo de persona, que haya hecho tal cosa... los medios de comunicación siguen fatal. Como resultado Japón está como está ahora. Y sin embargo somos los ciudadanos quienes estamos permitiendo que esto suceda; ¿está bien que siga todo igual...? Ojalá más gente se plantee las cosas de esta manera. Todos los políticos del PLD dicen que las cosas son como son porque la gente las decide así. Lo dicen todos de forma tan parecida que dan ganas de echarse a reír. Espero que nuestra película haga que el público pueda pensar de nuevo el significado de esta sorprendente realidad”.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: ©2021 Comité de Producción de Pankēki wo dokumi suru Entrevista / texto: Matsumoto Takuya (Nippon.com)



