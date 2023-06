‘Tomo ni ikiru’, un documental sobre la calígrafa Kanazawa Shōko

Kanazawa Shōko KANAZAWA Shōko

Calígrafa –su pseudónimo es Shōran– nacida en Tokio en 1985. A los cinco años comienza a aprender caligrafía con su madre. En 2005 realiza su primera exposición individual, titulada Shōko, Sho no Sekai (Shōko, el mundo de la caligrafía). Posteriormente, también ha mostrado sus trabajos en exhibiciones exclusivas en enclaves como el templo Hase, en Kamakura, el Kennin, en Kioto, y el Tōdai, en Nara. Su primera exposición en el extranjero fue en Nueva York en 2015, a la que siguieron sendas muestras en Pilsen y Praga, en la República Checa, en septiembre y noviembre, respectivamente. Entre sus obras, de las que su madre es coautora, destacan Tamashii no Sho: Kanazawa Shōko Sakuhinshū (Caligrafía del espíritu: recopilación de las obras de Kanazawa Shōko) y Umi no uta, Yama no Koe: Shoka Kanazawa Shōko Inori no Tabi (La canción del mar y la voz de la montaña: viaje de oración de la calígrafa Kanazawa Shōko).