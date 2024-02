‘Perfect Days’: el milagro de Wim Wenders y Yakusho Kōji

Al cine con Nippon.com

Yakusho Kōji ganó en el Festival de Cine de Cannes de 2023 el Premio al Mejor Actor por Perfect Days, dirigida por Wim Wenders. Esta colaboración entre Yakusho y Wenders, que analiza con delicadeza la vida cotidiana de un limpiador de servicios públicos de Tokio, nació de forma un tanto insólita, así como de las ideas y el entusiasmo del equipo.

Un servicio normal y corriente

El maestro alemán Wim Wenders lleva más de cincuenta años dirigiendo cine, es una presencia habitual en los tres principales festivales de cine del mundo, y ha ganado numerosos premios. Su colaboración cinematográfica con Japón tiene una larga historia, con ejemplos como el documental Tokyo-ga (1985), basado ​en su adorado Ozu Yasujirō, o el largometraje Bis ans Ende der Welt (Hasta el fin del mundo, 1991), parte del cual se produjo en Japón. Wenders mantiene una clara conexión con este país.

Alguien quería que Wenders hiciera otra película en Tokio, después de todo ese tiempo. Se trataba de Yanai Kōji, director de Fast Retailing, multinacional que opera Uniqlo y otras marcas, y de Takasaki Takuma, director creativo.



Un servicio diseñado por el arquitecto Ban Shigeru para el parque lúdico Haruno Ogawa, cercano al parque Yoyogi. El vidrio se vuelve opaco durante el uso de los cubículos. (Imagen de Nagare Satoshi, cortesía de la Fundación Nippon)

La idea surgió de THE TOKYO TOILET (“El servicio de Tokio”, en adelante TTT), proyecto personal que Yanai había estado promoviendo con la cooperación de la Fundación Nippon y el distrito de Shibuya. Como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, este proyecto renovaría 17 baños públicos en el barrio con diseños de arquitectos y diseñadores de renombre mundial.

TTT creó un nuevo valor para la zona al transformar esos servicios públicos, que hasta entonces se veían asociados a la imagen negativa de “las cuatro kas” (kitanai, kusai, kurai, kowai: sucios, malolientes, oscuros y aterradores), con diseños innovadores. Sin embargo, para mantener estos servicios sanitarios en buen estado es fundamental no solo el trabajo diario de su personal de limpieza sino también la concienciación de sus usuarios. Yanai consultó esta cuestión con Takasaki, y lo que surgió del TTT fue un proyecto de obra audiovisual que apelaría al subconsciente de las personas y conduciría a cambios en su comportamiento.



Wim Wenders, director de Perfect Days. ©Peter Lindbergh 2015

Ambos mencionaron a Wenders como candidato para la dirección. La forma en que le presentaron la oferta fue simplemente a través de una carta. Sin hablar de nada más que de la idea de contar la historia de unos nuevos servicios públicos en Tokio y de su personal de limpieza, le escribieron para pedirle que hiciera una película independiente con cierto presupuesto. El nombre de Yakusho Kōji, previsto para el papel principal, fue al parecer la carta ganadora que conmovió el corazón del director. El plan original era que la obra fuera una antología de cuentos, pero después de que el propio Wenders llegara a Japón en mayo de 2022 y realizara una gira por el país, decidió convertir el proyecto en un largometraje en toda regla.

La imagen de un nuevo héroe, creada por un maestro

El guion lo escribieron Wenders y Takasaki. El protagonista, interpretado por Yakusho, se llama Hirayama. Es un nombre que aparece a menudo en las películas de Ozu, en obras como Tōkyō monogatari (Cuentos de Tokio) o Sanma no aji (El sabor del sake). Hirayama limpia servicios públicos en el distrito de Shibuya, y vive solo en un modesto apartamento en un barrio popular del centro de Tokio, con vistas a la torre Tokyo Sky Tree.



Hirayama (Yakusho Kōji) se dedica en silencio a su trabajo limpiando servicios. ©2023 Master Mind Ltd.

Cada mañana se despierta a una hora determinada, se viste en un orden determinado, se pone el uniforme y se dirige a su lugar de trabajo, en el distrito de Shibuya, en un automóvil ligero cargado con artículos de limpieza. Su trabajo es tan minucioso que resulta cómico; pule a fondo cada rincón del inodoro. Sus compañeros de trabajo más jóvenes lo miran consternados: “No hace falta llegar a esos extremos, si de todos modos se va a ensuciar”, pero él no contesta, y se concentra en su trabajo.



El colega de Hirayama, Takashi (Emoto Tokio), es un joven con una actitud irritante, pero también tiene un lado sorprendente. ©2023 Master Mind Ltd.

Durante la pausa para el almuerzo Hirayama consume una comida simple en los exuberantes terrenos verdes del santuario Yoyogi Hachimangū, donde se encuentra uno de los servicios que limpia. Después del trabajo, se limpia la suciedad del día en un baño público, toma una copa y cena en una taberna del centro comercial subterráneo de la estación de Asakusa. Regresa a su apartamento, lee un libro y se queda dormido.

Esto se repite todos los días, con pequeños cambios progresivos. El clima y la temperatura no siempre son los mismos, ni sus compañeros se presentan siempre en el lugar de trabajo. A veces se dan encuentros inesperados. La personalidad de Hirayama se puede entrever en la forma en que pasa sus días libres y en sus pequeños pasatiempos.



Hirayama lleva una vida sin televisión ni internet. ©2023 Master Mind Ltd.

¿Qué es un día a día perfecto?

El título de la película viene de la canción “Perfect Day” de Lou Reed, que también se reproduce durante la película. Lou Reed es otro artista al que Wenders admira. A diferencia de Ozu, con Reed hubo cierta interacción real. No solo usó sus canciones en el pasado, sino que también hizo aparecer al propio cantante en una de sus películas (In weiter Ferne, so nah!, distribuida en español como ¡Tan lejos, tan cerca!).

Lou Reed falleció en 2013 a los 71 años. Debutó en 1966 con una producción de Andy Warhol, y saltó a la fama como cantante de la banda Velvet Underground, de gran influencia en la escena del rock alternativo de generaciones posteriores. Más tarde emprendió una carrera en solitario; “Perfect Day” es una de las canciones de su segundo álbum, de 1972, producido en parte por David Bowie.



Aya (Aoi Yamada), enamorada de Takashi, disfruta de una canción de Patti Smith que escucha con el casete de Hirayama. ©2023 Master Mind Ltd

Se trata de una hermosa y sencilla canción de amor, sobre un fin de semana cualquiera que se pasa con los seres queridos, un día perfecto, pero también hay en su letra algunas palabras misteriosas que pueden parecer poco apropiadas para una canción de amor, y entre líneas se puede escuchar la amargura de vida, y se revela la profunda oscuridad de la naturaleza humana.

Está claro que el título de la película, el título de esta canción en plural, representa los días perfectos que se repiten para Hirayama, una persona capaz de conformarse; pero para Wenders, alguien con una comprensión adecuada de Lou Reed, se trata de algo normal. El director mira el arduo lado oculto de la vida que se esconde en sus letras.

La canción termina con el estribillo You’re going to reap just what you sow (“Vas a cosechar solo lo que siembres”), un arreglo sobre un famoso versículo bíblico. Puede significar que si uno hace cosas buenas algún día será recompensado, pero también puede tener otro significado más cruel: la situación en la que nos encontramos ahora es la retribución por lo que hicimos en el pasado.



Un sintecho que Hirayama siempre ve en el parque (Tanaka Min). ©2023 Master Mind Ltd.

Si no siembras, no cosechas

Wenders imaginó, como protagonista, a un hombre llamado Hirayama que escucha música occidental antigua en casetes, usa una cámara de carrete y se niega a seguir las tendencias del mundo. Ese tipo de personas, por escasas que sean, existen en este mundo. Y sin embargo, interpretado por Yakusho, nos parece una persona normal que al mismo tiempo no se parece a ningún otro personaje. Es honesto pero no es estricto en su honestidad, y posee una humanidad entrañable. ¿Por qué lleva esa vida falta de deseos, sin hablar de sí mismo, y volcando su amor en un trabajo que la mayoría de la gente odiaría?

Aunque Hirayama es humilde y nunca se deja llevar por su temperamento, podría quizá sentirse orgulloso de proteger cada día las obras de artistas mundialmente famosos, de mantener satisfechos a los usuarios de sus servicios, y de contribuir a mejorar la imagen de Tokio. Sin embargo, la forma en que se dedica a su trabajo, de forma totalmente desinteresada, hace sentir que hay algo más. Wenders nunca deja, no obstante, que Hirayama hable de sí mismo ni se pierda en sus recuerdos. El público puede leer sutilezas en sus expresiones faciales y en su comportamiento; y poco a poco se va acercando al corazón una cierta tristeza indescriptible. Está claro que es una película de Wenders.



La sobrina de Hirayama, Nico (Nakano Arisa), lo visita. Los fanáticos de Lou Reed reconocerán el nombre de inmediato. ©2023 Master Mind Ltd.

El maestro de las road movies ha ambientado en Tokio la vida cotidiana de un hombre que no viaja a ninguna parte. El protagonista sale de casa en coche por la mañana, pero regresa al anochecer. Viaja por calles muy familiares para quien viva en la metrópoli, pero al tratarse de paisajes captados desde la perspectiva única de ese viajero que es Wenders, adquieren una gran frescura. Las pequeñas sorpresas que surgen en la vida cotidiana empiezan a sentirse como aventuras de destino desconocido.

Resulta interesante pensar que toda la emoción que experimentamos se remonta a un plan para construir unos servicios. The Tokyo Toilet era ya de por sí un proyecto público muy ambicioso y creativo, pero gracias al poder del cine se ha convertido en un monumento de aún mayor influencia sobre las acciones y los recuerdos de las personas. Esto también se produce, por supuesto, gracias a que hay personal de limpieza, y a que las instalaciones siguen cumpliendo su función.

Es cierto que el encanto de Perfect Days debe mucho a la milagrosa pareja de Wim Wenders y Yakusho Kōji, pero al considerar el trasfondo que la hizo posible uno siente un tipo diferente de emoción. “Perfect Day”, de Lou Reed, tiene ese estribillo perverso, “Vas a cosechar solo lo que siembres”, que hace al oyente querer comenzar el día contemplando el cielo, como Hirayama.



Información de la película

Dirección: Wim Wenders

Guion: Wim Wenders, Takasaki Takuma

Jefe de producción: Yanai Tadashi

Reparto: Yakusho Kōji, Emoto Tokio, Nakano Arisa, Aoi Yamada, Asō Yumi, Ishikawa Sayuri, Tanaka Min, Miura Tomokazu

Producción: Master Mind

Distribución: Bitters End

Año: 2023

País de producción: Japón

Duración: 124 minutos

Página web oficial (en inglés y japonés): perfectdays-movie.jp

perfectdays-movie.jp Estreno el 22 de diciembre de 2023 en Toho Cinemas Chanter y otras salas de todo el país

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Wim Wenders, director de Perfect Days. Hirayama (Yakusho Kōji), el protagonista, junto a su sobrina Nico (Nakano Arisa) ©2023 Master Mind Ltd.)