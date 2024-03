Los cuentos de hadas de Kadono Eiko, llevados al cine por Miyagawa Marina

Al cine con Nippon.com

Karafuru na majo – Kadono Eiko no monogatari ga umareru kurashi es un documental sobre Kadono Eiko, autora de literatura infantil famosa por Majo no takkyūbin. Perdió a su madre de niña, vivió la guerra, se casó y fue a Brasil a los 24 años y publicó su primer libro a los 35... ¿Cómo es ahora, casi con 90 años, su día a día? La directora Miyagawa Marina nos habla de ello.

Nacida en la ciudad de Tokushima en 1970. Se incorporó a la Oficina de Producción de Programas de la NHK en 1993. Después de trabajar en la sede de Kanazawa y dirigir los programas de humor Bakushō mondai no Nippon no kyōyō y Tanken bakumon, en 2013 lanzó el programa de entrevistas Switch interview. Estuvo a cargo de otros títulos, como Asaichi, y actualmente trabaja como productora en NHK Enterprises para programas como Tokoro-san! Jiken desu yo y Kāru-san to Tīna-san no kominkamura dayori.

La película Karafuru na majo – Kadono Eiko no monogatari ga umareru kurashi (Una bruja colorida: la vida diaria de la que nacen los cuentos de Kadono Eiko) está basada en el programa homónimo que se emite por el canal E-Tele de la NHK desde 2020, con la adición de una gran cantidad de metraje recién filmado. Al igual que en la versión televisiva, la actriz Miyazaki Aoi se encarga de narrar la historia.

Esa vida diaria se centra en la casa de Kadono en Kamakura. Escribe por la mañana y sale a caminar por la tarde. Otros días viaja y conoce nuevos paisajes y nuevas personas. La cámara nos muestra la colorida figura de esta mujer de 88 años a medida que se mueve, llena de vida, y la escuchamos narrar su historia.



También hay escenas en las que el proceso de escritura se filma con cámara fija y se muestra en avance rápido. El montador se admira de su asombrosa concentración. © Kadokawa

Particularmente impresionantes son sus experiencias en Brasil, país que sirvió como punto de partida para su creación literaria. Kadono comenzó su carrera como escritora en 1970, escribiendo sobre su interacción con el niño de una familia a dos casas de la suya en Brasil, donde vivió durante dos años.

El encanto de Kadono Eiko como tema

La directora es la productora del programa mencionado, Miyagawa Marina. Se trata de una productora llena de talento que ha trabajado en muchos programas populares de la NHK, como Asaichi y Tokoro-san! Jiken desu yo, así como en la planificación del innovador programa de entrevistas Switch interview, pero esta es la primera vez que trabaja en un largometraje.

Al preguntarle sobre las circunstancias tras esta adaptación a la gran pantalla, Miyagawa sonríe y dice que, aunque antes tenía ciertos sueños vagos al respecto, “no era más que una fantasía personal”. Sin embargo, es posible que desde un principio se haya dejado guiar por el poder de la “bruja” protagonista, cuando decidió utilizar una cámara 4K de alta calidad con la que realizaría imágenes de gran matiz, en lugar de una cámara de alta definición normal.

“No tenía ningún plan, solo la sensación en el fondo de mi corazón de que sería genial si pudiéramos convertir el programa en película... Sin embargo, Kadono es una persona realmente maravillosa, y tiene un enfoque único para todo, desde la moda hasta el hogar. Tiene una cierta visión del mundo, ¿verdad? No importa cómo lo monte, la imagen resultante es estupenda, y aparecen palabras de gran fuerza, por todas partes. No puedo pensar en nadie más divertido de rodar; es por eso que vale tanto la pena hacerlo, y por lo que desde el principio me concentré deliberadamente en crear imágenes que tuvieran una textura especial, que fueran algo diferentes a las de los programas normales”.

Fue durante el segundo año de producción del programa cuando un productor de Kadokawa se puso en contacto con ella para proponerle convertir el programa en una película. Miyagawa decidió lanzarse con el proyecto, después de ver la gran cantidad de documentales de todo el mundo sobre artistas femeninas de edad avanzada.

“Kadono representa uno de los temas más atractivos que se puedan rodar, así que estaba segura de que, sin importar cómo decidiéramos hacer la película, sería muy atractiva”.

Miyagawa es una veterana de la NHK, donde este año cumple ya 30 años trabajando. Ha entrevistado a cientos de personas, desde celebridades hasta gente corriente, y recuerda todo eso con mucho cariño.

“Siempre he podido interactuar con Kadono de una manera muy natural, sin que anduviera tratando de esforzarse para verse mejor en pantalla. Me siento muy afortunada de haber podido entrevistarla”.

La cosmovisión del programa, compartida a través de la música

La directora Miyagawa cuenta que cuando tenía 30 años tuvo que comenzar a equilibrar el trabajo y la crianza de sus hijos. A los 40 se convirtió en productora y continuó trabajando muy duro, produciendo un programa popular tras otro, diaria o semanalmente.

“Cuando me di cuenta de que me acercaba a los cincuenta pensé de pronto que quería hacer un programa en el que analizara la vida de alguna persona con los pies en la tierra. En ese momento me vino a la cabeza Kadono Eiko”.



También es muy especial la relación de Kadono con su única hija, que nunca ha leído su obra. © Kadokawa

Miyagawa recuerda que muchos años antes había leído una entrevista de Kadono, la cual le había causado una grata impresión. Habían pasado ya diez años desde entonces, y pensó que le gustaría poder entrevistar algún día a aquella persona tan increíble y maravillosa que había visitado Brasil en la década de 1950.

“Cuando conocí a Kadono resultó ser una persona de los barrios populares de la ciudad, mucho más alegre de lo que había imaginado. Tiene una lengua mordaz, dice lo que quiere decir y nunca miente. Tiene una gran personalidad y mucho ingenio. Es una persona rápida, traviesa, humorística y muy divertida. Charlamos por teléfono y nos reímos mucho mientras realizábamos la entrevista”.

Mientras comenzaban los preparativos para el programa, consultaron con cierto compositor sobre el tema musical. Se trataba de Fujikura Dai, residente en Londres, un compositor con un historial brillante y cargado de premios. Aquí también entró en juego el inesperado poder de la “bruja”.

“Cuando añadí la cuenta de Instagram de Kadono y algunos artículos de entrevistas y se los envié, pareció inspirarse de inmediato. Al día siguiente Fujikura me envió un archivo de sonido de prueba, interpretado con una kalimba, un instrumento parecido a un juguete, que se toca con el pulgar. En el instante en que lo escuché, pensé que ese era exactamente el tono de la cosmovisión del programa que íbamos a crear”.



En la imagen tiene 88 años. Se trata de un documental lleno de secretos para la eterna juventud. © Kadokawa

El rodaje acababa de comenzar, y todo el equipo trataba de decidir cómo hacer las cosas. Gracias al poder de la música, Miyagawa pudo compartir esa imagen del programa con camarógrafos y montadores, y hubo muchas partes, incluyendo el vídeo de apertura, que se vieron muy influidas por esa música. En la versión cinematográfica la música también es, por supuesto, de Fujikura Dai.

El milagro que la “bruja” llevó al cine

Para cada episodio del programa se elegía un tema diferente, como comida, moda o viajes, para resaltar la figura y la vida de Kadono Eiko. En la película utilizaron también el metraje grabado en los programas como material, pero lo reconstruyeron desde una perspectiva diferente a la de la versión televisiva.

“Al hacer una película es importante que el público entienda qué tipo de persona es Kadono Eiko. Tuve que revisar el material anterior con la mente limpia, y empezar a pensar de cero qué necesitaba para poder representar a Kadono como ser humano”.



Kadono Eiko prepara la comida casera que aprendió en Brasil. © Kadokawa

En el cine es fundamental decidir dónde colocar los momentos más destacados durante los 100 minutos que dura de media una película. Miyagawa eligió como momento culminante la inauguración del Museo de Literatura de Kiki (Museo de Literatura Infantil Kadono Eiko, en el distrito de Edogawa, en Tokio). La aparición de un invitado sorpresa en el lugar se convirtió en un maravilloso epílogo muy superior a lo que la directora había imaginado: la ocasión supuso el reencuentro de Kadono con aquel niño brasileño, Luisinho, por primera vez en 62 años. Allí también podía notarse el poder de la “bruja”.



Reunión con Luisinho, que aparece como personaje en la primera obra de Kadono, tras 62 años. © Kadokawa

“Lo cierto es que Kadono fue quien lo sugirió. Cuando surgió la idea de convertirlo en una película discutimos varias cosas de cara a resaltar los puntos únicos de la historia, y ella propuso invitar a Luisinho. Sin embargo nos preocupaba un poco pensar que no sabíamos qué tipo de vida habría llevado desde su infancia, y en qué tipo de adulto se habría convertido. Contactamos con él, y se decidió que vendría a Japón; pero se hallaba enfermo, y no supimos si el plan se haría realidad hasta el último minuto. Fue algo muy emocionante; me sentí como si hubiera sido testigo de un verdadero milagro”.

El emotivo intercambio entre Kadono y Luisinho en el Museo de Literatura Infantil fue un momento muy preciado para ambos, y verlo resulta realmente conmovedor.



Kadono invita a Luisinho a su casa, donde hablan de sus recuerdos. © Kadokawa

El reencuentro de Kadono Eiko con Luisinho, el chico que en parte la llevó a convertirse en escritora, es sin duda el punto álgido de la película, pero incluso después de esa escena, cuando la “bruja” regresa a su paseo diario, se producen una serie de encuentros que parecen sacados de cuentos de hadas. Este es el tipo de vida en el que nacen las historias de Kadono.

“Hice esta película como una carta de amor hacia Kadono. ¡Espero que muchas personas puedan disfrutar de ella en la gran pantalla!”

Texto e imágenes: Watanabe Reiko



© Kadokawa

Información de la película

Elenco: Kadono Eiko

Narración: Miyazaki Aoi

Dirección: Miyagawa Marina

Música: Fujikura Dai

Jefe de producción: Yamada Shunpei

Producción: NHK Enterprises

Coproducción: Kadono Eiko Office Ennet

Imágenes de archivo: NHK

Distribución: Kadokawa

Año: 2023

País: Japón

Duración: 97 minutos

Página web oficial (en japonés): https://movies.kadokawa.co.jp/majo_kadono

https://movies.kadokawa.co.jp/majo_kadono En Kadokawa Cinema Yūrakuchō y otras salas de todo el país desde el 26 de enero

Tráiler

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Karafuru na Majo -Kadono Eiko no monogatari ga umareru kurashi- © Kadokawa.)