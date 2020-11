Las expresiones más populares del 2020 en Japón

El año en japonés

El 5 de noviembre, la editorial Jiyū Kokumin Shinsha anunció su lista de palabras y frases nominadas a “Expresión del Año”, términos que resumen el imaginario popular del año 2020. Aquí presentamos la lista completa de palabras con una breve descripción.

Como era de esperar, la pandemia de la COVID-19 ha estado muy presente en la lista de palabras nominadas a la Expresión del Año 2020. La propagación del nuevo coronavirus ha motivado, obviamente, que los términos relacionados con la enfermedad y con las medidas sanitarias desplegadas para responder a la misma, junto a aquellos que reflejan el impacto que ha tenido en la sociedad y en la vida de las personas, aparezcan con frecuencia en la lista de las 30 palabras candidatas que anuncia cada año la editorial Jiyū Kokuminsha, cuya guía Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimiento básico de la terminología contemporánea) es también probable que se centre en ellos en la próxima edición.

Mientras Japón trataba de adoptar la “nueva normalidad” y se instaba a las personas que no eran “trabajadores esenciales” a “quedarse en casa” (puede que pidiendo comida en “Uber Eats” o matando el tiempo en “Animal Crossing”), un sinfín de expresiones, entre ellas las que describimos en esta lista, irrumpieron en la comunicación diaria en japonés.

Las expresiones nominadas de 2020

愛の不時着/第4次韓流ブーム — Ai no fujichaku/Dai-yoji Kanryū būmu. El exitoso serial surcoreano de Netflix Sarangui bulsichak (Aterrizaje de emergencia en tu corazón) cuenta la historia de un amor transfronterizo entre miembros de las élites del sur y del norte. Con su título japonés, Ai no fujichaku, ha sido considerado como parte de la “cuarta ola coreana” que ha llegado al país.

新しい生活様式/ニューノーマル — Atarashii seikatsu yōshiki/Nyū nōmaru. Durante la pandemia de la COVID-19 los japoneses, al igual que las personas del resto del mundo, se han ajustado a un estilo de vida en el que se reduce el riesgo de infección. El creciente uso de la mascarilla y el teletrabajo son algunos de los aspectos que representan la “nueva normalidad”.

あつ森 — Atsumori. Este juego de simulación de Nintendo se puso a la venta en marzo de 2020, poco después de que Japón declarara el estado de emergencia por el coronavirus con el que pidió a la población que se quedase en casa. Atsumare: Dōbutsu no Mori (Animal Crossing: New Horizons) se convirtió en un refugio para pasar el tiempo al que muchos se lanzaron de forma entusiasta.

アベノマスク — Abenomasuku. La escasez de mascarillas al comienzo de la pandemia motivó que el primer ministro Abe Shinzō iniciara una política de distribución de millones de mascarillas de tela a los hogares de Japón. Apodadas “Abenomask” tras la resonancia de las políticas económicas conocidas como “Abenomics”, estas mascarillas fueron duramente criticadas por ser muy pequeñas.

アマビエ — Amabie. Uno de los efectos inesperados de la crisis de la COVID-19 fue la reavivada popularidad del yōkai (ente sobrenatural) Amabie, cuya leyenda afirma que surgió del mar en el siglo XIX. Su supuesta eficacia contra las enfermedades infecciosas ha hecho que sea incluido en numerosos artículos, e incluso han creado dulces tradicionales wagashi con su forma.

ウーバーイーツ — Ūbā ītsu. Debido a que muchas personas han decidido permanecer en sus casas, la empresa de reparto de comida Uber Eats vive una época dorada y los repartidores, que van en bicicleta o moto y llevan una enorme mochila con forma de cubo, se han convertido en un elemento habitual del paisaje de las calles japonesas.

AI超え — AI-goe. El prodigioso jugador de shōgi Fujii Sōta continuó cosechando éxitos este año: ganó sus dos primeros grandes títulos alrededor de su 18.º cumpleaños. Sus instintos para hacer el mejor movimiento le llevaron a ser calificado como “mejor que una inteligencia artificial”.

エッセンシャルワーカー — Essensharu wākā. Japón fue uno de los países que comprobaron la importancia de los “trabajadores esenciales” que no pueden realizar sus labores de forma remota como los empleados de la sanidad, los de los supermercados o los que recogen los residuos.

おうち時間/ステイホーム — Ouchi jikan/sutei hōmu. El Gobierno pidió a la población que se quedase en casa, por lo que muchas personas idearon nuevas formas de pasar el ouchi jikan (tiempo en casa). El cantante Hoshino Gen se hizo popular en las redes sociales con una canción publicada en Instagram, “Uchi de odorō” (Bailemos en casa).

オンライン◯◯ — Onrain —. Zoom y otros servicios facilitaron un espacio para actividades “en línea” que antes solían tener lugar cara a cara, como las revisiones médicas, las clases, las reuniones de trabajo, las visitas familiares e incluso las reuniones entre amigos con alcohol.

顔芸/恩返し — Kaogei/Ongaeshi. El popular serial Hanzawa Naoki regresó a la cadena TBS, para regocijo de muchos seguidores, con el característico histrionismo de sus personajes. Los telespectadores se maravillaron con las expresiones faciales exageradas y parecidas a las del teatro kabuki de los actores, el llamado kaogei que suele capturarse en primer plano para mayor efecto dramático. El actor Kagawa Terayuki, en el papel de Ōwada Akira, tocó la fibra de los televidentes al pronunciar su popular frase prometiendo ongaeshi (venganza acorde con las ofensas de su enemigo) con un impacto escalofriante.

カゴパク — Kagopaku. Los supermercados y otros comercios tomaron medidas preventivas después de percibir un aumento en el número de clientes que se marchaban con las cestas de la compra para evitar el pago obligatorio de las bolsas de plástico, que entró en vigor en julio. La expresión combina la palabra kago (cesta) con el coloquialismo pakuru, que significa “robar”.

鬼滅の刃 — Kimetsu no yaiba. El manga Guardianes de la noche de Gotōge Koyoharu se ha convertido en un fenómeno social en Japón. Seguidores de todas las edades imitan las frases más famosas de los personajes y ven su versión animada en la televisión. En octubre, una película de animación basada en esta obra arrasó en los cines de Japón con un récord en taquilla de más de 10.000 millones de yenes en los primeros diez días desde su estreno.

クラスター — Kurasutā. A medida que la pandemia del coronavirus avanzaba, Japón hizo de la vigilancia y la prevención de los focos de infección, es decir, los grupos de casos conectados con un lugar y un momento concreto, uno de los elementos principales de su estrategia para responder a la COVID-19.

香水 — Kōsui. El músico Eito ganó una popularidad inesperada con su canción “Kōsui” (Perfume). Publicada en abril de 2019, la canción se mantuvo bajo el radar hasta comienzos de 2020, cuando los usuarios de la aplicación TikTok comenzaron a publicar versiones del tema en la red social atrayendo la atención de famosos que también se animaron a utilizar la canción en sus vídeos.

GoToキャンペーン — GoTo kyanpēn. El Gobierno lanzó sus controvertidas campañas “GoTo” para tratar de impulsar la industria de los servicios en el país, gravemente afectada por la pandemia. Estos programas ofrecen distintos tipos de ayuda económica para viajar, comer fuera, hacer compras o asistir a eventos. No obstante, han sido criticadas debido a los casos en los que se ha abusado de las ayudas y a la preocupación ante la propagación del coronavirus.

3密(三つの密) — San mitsu (mittsu no mitsu). La Organización Mundial de la Salud ha adoptado recientemente la estrategia de evitar las “tres C” para prevenir la propagación de la COVID-19 tomando prestado de Japón el libro de instrucciones de los tres mitsu: no permanecer en espacios cerrados (mippei), lugares abarrotados (misshū) o en situaciones con distancias cortas (missetsu). Las “tres C” vienen del inglés closed spaces, crowded places y close-contact settings.

自粛警察 — Jishuku keisatsu. En los primeros meses de la pandemia el Gobierno pidió a la población que mostrase autocontrol (jishuku) evitando salir si no era absolutamente necesario, y pidió a los establecimientos que cerrasen sus puertas durante un tiempo determinado. Aunque las autoridades no tienen medios legales para obligar a la población a seguir estas recomendaciones, algunas personas se autoproclamaron “policías” (keisatsu) llamando la atención de los que no llevaban mascarilla, riñendo a los conductores con matrículas de otras prefecturas y reprendiendo a los comercios que permanecían abiertos.

Zoom映え — Zoom bae. Con el aumento del teletrabajo, los empleados que utilizan aplicaciones de videoconferencia como Zoom están tratando de destacar en las reuniones en línea con fondos atractivos y utilizando maquillaje. Esta nueva expresión combina este popular servicio con el verbo haeru, que significa “tener buen aspecto” o “destacar”.

総合的、俯瞰的 — Sōgōteki, fukanteki. El primer ministro Suga Yoshihide fue duramente criticado por los líderes de la oposición y varios expertos por rechazar la designación de seis candidatos del Consejo Científico de Japón, un órgano académico de importancia del país. Suga no explicó la razón concreta por la que rechazó a dichos candidatos, e insistió en su lugar en que tomó esa decisión para garantizar que las actividades de la organización son globales (sōgōteki) y panorámicas (fukanteki).

ソーシャルディスタンス — Sōsharu disutansu. El “distanciamiento físico” o la “distancia social” es una expresión importada que describe el espacio necesario entre las personas para evitar las “tres C” y mantenerse a salvo de una infección con la COVID-19 mientras se participa en actividades en entornos sociales.

ソロキャンプ — Soro kyanpu. Las “acampadas en solitario” se convirtieron en una forma de mantener la distancia mientras se disfrutaba de la naturaleza. El camping ya tenía un creciente número de aficionados entre los amantes de la naturaleza antes de que se produjese la pandemia. Incluso el humorista Hiroshi creó un popular canal de YouTube en el que detallaba sus andanzas y el “glamping”, el “camping glamoroso” con mucho confort y alta cocina, que también atrajo a muchos consumidores a los entornos naturales de Japón.

テレワーク/ワーケーション — Terewāku/Wākēshon. El “teletrabajo” se ha convertido en un pilar para los oficinistas que pueden desempeñar sus responsabilidades desde casa u otros lugares distintos a su oficina, mientras que las “trabacaciones” han sido promovidas por el Gobierno nacional y los gobiernos locales, junto a algunas grandes empresas, como medio para mantener activa a la industria mientras los empleados disfrutan del entorno de zonas vacacionales. Las expresiones Rimōto wāku (trabajo remoto) y zaitaku kinmu (trabajar desde casa) también se escucharon con frecuencia en 2020.

時を戻そう — Toki o modosō. “Volvamos atrás en el tiempo” fue la frase utilizada por Shōinji Taiyū, uno de los miembros del dúo cómico Pekopa, para retomar el hilo de la conversación cuando su compañero, Shūpei, decía alguna estupidez en el papel de boke, el tonto que responde a los agudos comentarios de Shōinji, el tsukkomi. Las actuaciones de esta popular pareja giraban en torno a la astuta gimnasia verbal de Shōinji para convertir un insulto hacia Shūpei en una concesión (a veces altanera) hacia uno de sus puntos de vista.

NiziU — Pronunciado nijū en japonés, este grupo de idols femenino surge de Nizi Project, un programa en el que hay extenuantes audiciones al estilo de la música pop coreana para elegir a las integrantes de un grupo de candidatas de Japón y Corea del Sur. NiziU, producido por J. Y. Park, que logró poner a estrellas como Twice o 2PM en el radar de los aficionados al K-pop, vio cómo su popularidad se extendía gracias a un sitio web en el que se comparten los vídeos del grupo.

濃厚接触者 — Nōkō sesshokusha. Los “contactos cercanos” son aquellas personas que han pasado una cantidad de tiempo considerable con personas infectadas con el virus del SARS-CoV-2 o han estado en contacto físico cercano con ellas. Los trabajadores de la salud se esforzaron para encontrar a estos contactos, con una alta probabilidad de dar positivo en los análisis, antes de que pudieran extender la COVID-19 a otras personas. La definición técnica de estos contactos cercanos finalmente se refirió a personas que habían estado cerca (a un metro de) una persona infectada con el virus, sin llevar una mascarilla o tomar otras precauciones durante 15 minutos o más en los dos días previos a la hospitalización del paciente.

BLM運動 — BLM undō. El impacto del movimiento Black Lives Matter se hizo notar en Japón después de que George Floyd, un ciudadano afroamericano, fuese asesinado por la policía en Mineápolis, Minesota, avivando unas protestas que se extendieron por los Estados Unidos y más tarde por el mundo. La tenista Ōsaka Naomi contribuyó a que este movimiento fuese más conocido en Japón gracias a las mascarillas que llevó en las que se podían leer los nombres de las víctimas de la violencia racista.

PCR検査 — PCR kensa. Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa son una forma extendida, aunque compleja, de analizar si una persona está infectada con el SARS-CoV-2. Los resultados positivos de estas pruebas representan una mayoría del total de casos confirmados de COVID-19 en Japón hasta la fecha.

フワちゃん — Fuwa-chan. El nombre artístico adoptado por Fuwa Haruka para sus actuaciones en YouTube se ha vuelto muy popular en todos los medios este año. Fuwa-chan, que normalmente viste con colores neón y lleva un sujetador deportivo, es hoy un famoso personaje lleno de energía que ha saltado desde su canal en internet hasta los programas de la televisión, tanto de comedia como de información y entretenimiento.

まぁねぇ〜 — Mā nē. “Bueno, tienes razón” es una popular coletilla que utilizan las integrantes del grupo femenino de comediantes Boru-juku. Esta expresión es utilizada en particular por Tanabe Chika, que suele decirla cuando Kōgo Anri logra evitar un insulto de ella o de la tercera integrante del grupo, Kiriya Haruka. (Sakayori Nozomi, cuarto miembro del grupo, está de baja por maternidad, pero narra los vídeos del grupo en YouTube.)

(Fotografía del encabezado: filas de personas manteniendo la distancia de seguridad mientras esperan en el día de la reapertura del zoológico de Ueno, en Tokio, el 23 de junio de 2020. © Jiji.)