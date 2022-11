Las expresiones más populares del 2022 en Japón

El año en japonés

Las pequeñas alegrías de los aficionados al béisbol y otros temas de mayor calado como la economía o los preocupantes lazos entre la política y la religión quedaron plasmados entre las palabras y frases más populares del año en Japón. Echamos un vistazo a las expresiones nominadas este año.

De lo que habla la gente

Jiyū Kokumin Sha anunció el 4 de noviembre sus palabras y frases nominadas a la “Expresión del Año” 2022. Esta editorial responsable de Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimiento básico de la terminología contemporánea), una guía anual con los términos más recientes en uso en la lengua japonesa, ha convertido este popular concurso en uno de los pilares de su publicidad, y una vez más ha elegido para ello 30 términos que pasaron a ser parte integral del idioma este año.

La pandemia de la COVID-19 inspiró un año más muchas de las expresiones de la lista, desde la “variante ómicron” del virus hasta los “calzoncillos del rostro”, una forma de referirse a las mascarillas o cubrebocas que una mayoría continuó utilizando en 2022. El béisbol también tiene una fuerte presencia en la lista: el bateador y lanzador de las Grandes Ligas estadounidenses Ohtani Shōhei aparece en ella junto a otras estrellas nacionales como el rey de los cuadrangulares Murakami Munetaka y el mismísimo “Big Boss”, el exjugador y actual entrenador de los Hokkaidō Nippon Ham Fighters Shinjō Tsuyoshi, que también aparecen en la lista. Las dificultades económicas, los escándalos políticos y la cultura popular también tienen su espacio entre las 30 expresiones, lo que convierte esta lista en un resumen de lo que estuvo en boca de todos en 2022.

A continuación les ofrecemos la lista de las expresiones nominadas junto a una breve explicación de cada una. Las finalistas y la palabra (o palabras) del año serán anunciadas el 1 de diciembre.

Las expresiones nominadas en 2022

インティマシー・コーディネーター — Intimashī kōdinētā. Los “coordinadores de intimidad” son especialistas que trabajan en los rodajes de cine y televisión para crear confianza y garantizar que hay acuerdos de consentimiento entre los actores y el personal que dirige el rodaje cuando hay escenas con un alto contenido sexual.

インボイス制度 — Inboisu seido. Los regímenes de cálculo y declaración del impuesto al consumo de Japón cambiarán a partir de octubre de 2023 a un “sistema de facturas” por el que se requerirá a las empresas que emitan y conserven facturas certificadas para garantizar un seguimiento más preciso de la recaudación y el pago de impuestos. Se cree que el nuevo sistema será una carga en particular para las pequeñas empresas, y ha sido criticado por ser difícil de comprender.

大谷ルール — Ōtani rūru. Ohtani Shōhei, el bateador y lanzador de Los Ángeles Angels, pudo disfrutar de la creación de una nueva “regla Ohtani” que le liberó de un requerimiento de las Grandes Ligas de Béisbol por el que un lanzador cambia a una posición defensiva con el fin de permanecer en el orden de bateo después de haber sido sacado del montículo. Ohtani y otros lanzadores pueden ahora permanecer en la cola como bateadores aunque no hayan salido al campo en una posición defensiva antes.

オーディオブック — Ōdiobukku. Los “audiolibros” han ido ganando popularidad entre los lectores japoneses, en particular en esta era de los teléfonos inteligentes, ahora que cada día más personas optan por escuchar libros mientras van al trabajo o hacen las tareas de la casa. Las mimikatsu, o “actividades de escucha”, se han convertido en una manera de ir mejorando las aptitudes a través del consumo de contenido sobre el aprendizaje de idiomas o cuestiones de la actualidad. Esta fue otra de las expresiones populares en 2022.

OBN. La expresión ōrudo bōizu nettowāku, del inglés “old boys’ network” (“red de los chicos mayores”), hace referencia a las redes personales, principalmente entre hombres, que dan forma a la cultura de los centros de trabajo y determinan quiénes son los ganadores en el mundo empresarial y gubernamental. Hay quien señala que en las organizaciones donde la OBN tiene una especial influencia, las decisiones pueden tomarse a puerta cerrada, lo que deja a las mujeres completamente fuera de estos procesos.

オミクロン株 — Omikuron kabu. La “variante ómicron” del virus del SARS-CoV-2 fue detectada primero en noviembre de 2021 en Sudáfrica. Es considerada la más virulenta entre todas las anteriores variantes y provocó la sexta ola de contagios con la COVID-19 en Japón, aunque su mayor capacidad de propagación quedó contrarrestada por una menor gravedad de los síntomas en los pacientes que la contrajeron.

顔パンツ — Kao pantsu. El término “calzoncillos del rostro” sirvió para definir la idea de que salir a la calle sin una mascarilla o cubrebocas resultaba vergonzoso durante la pandemia.

ガチ中華 — Gachi Chūka. La palabra 街中華 (machi Chūka), que significa “tu amistoso vecino el restaurante chino”, se ha venido utilizando recientemente para describir a los restaurantes de ramen y arroz frito del gusto de los japoneses. Gachi Chūka, por otra parte, son los restaurantes “totales” (gachi) que hay en Ikebukuro y otros distritos donde se reúne la comunidad china para disfrutar de la cocina de su propio país. Este tipo de restaurantes son cada vez más populares en un momento en el que viajar al extranjero es difícil.

キーウ — Kīu. La capital de Ucrania, cuyo nombre se venía transcribiendo como キエフ (Kiefu, “Kiev”), es ahora キーウ (Kīu, “Kyiv”), una transcripción en línea con su pronunciación en la lengua ucraniana. Dado que la invasión rusa del país continúa, la ciudad ha aparecido más que nunca en las noticias, y los medios japoneses han cambiado la transcripción en katakana del nombre de la capital a la nueva versión.

きつねダンス — Kitsune dansu. El grupo de animadoras del equipo de béisbol japonés Hokkaidō Nippon Ham Fighters, conocidas como “Fighter Girls”, interpretaron su “danza del zorro” al ritmo del éxito de la pareja cómica noruega Ylvis de 2013 “The Fox (What Does the Fox Say?)”. Los movimientos de baile y la música pegadiza entusiasmaron a los aficionados en el estadio, donde mucho se levantaron de sus asientos para bailar durante los partidos de los Fighters en casa.

国葬儀 — Kokusōgi. Los “funerales de Estado” ocuparon la actualidad este año cuando el Partido Liberal Democrático, en el poder, decidió que el ex primer ministro Abe Shinzō sería honrado con uno. La Orden sobre los Funerales de Estado de preguerra, que especificaba que este tipo de ceremonias se organizaban principalmente para los emperadores y emperatrices, junto a personalidades designadas por el primer ministro, quedó invalidada en 1947, y la actual Constitución no ofrece una base para su celebración en la actualidad. Sin embargo, se han celebrado algunos funerales de Estado en honor a ex primeros ministros, siendo el de Abe Shinzō el último de ellos. (Esta expresión también apareció en las noticias en conexión con el funeral de la reina Isabel II.)

こども家庭庁 — Kodomo katei chō. Se espera que la “Agencia para los Menores y las Familias” comience a funcionar en abril de 2023 como un nuevo órgano externo del Gobierno. En junio de 2022 se promulgó una nueva Ley Básica de la Infancia en la que se recogen los principios fundamentales de la protección de los derechos de los menores. Algunos analistas destacan que, puesto que el Ministerio de Educación supervisará la educación de los niños, la nueva agencia representa un enfoque dividido de forma vertical de la administración de los intereses de los más jóvenes.

宗教2世 — Shūkyō 2-sei. Los “creyentes de segunda generación” son los hijos de los miembros de ciertos grupos religiosos que son criados en un entorno controlado por la fe y las creencias de sus padres y de otros miembros de la familia. El sociólogo y especialista en estudios religiosos Tsukada Hotaka acuñó este término que ha comenzado a ser utilizado ampliamente tras el asesinato del ex primer ministro Abe Shinzō. El asesino, arrestado en el lugar del crimen, afirma que su madre estaba muy involucrada en la Iglesia de la Unificación, cuyos lazos con Abe le llevaron a cometer el magnicidio.

知らんけど — Shiran kedo. Esta expresión, que significa “supongo”, o “no es que yo lo sepa de todas formas”, pronunciada al final de una declaración, es una forma de evadir la responsabilidad por lo que el hablante acaba de decir. Utilizada por la población de la región de Kansai en los últimos años, recientemente llegó a Tokio y a otras zonas de Kantō, donde los jóvenes en particular la han adoptado para darle la vuelta por completo a lo que acaban de decir hasta el momento.

Spy × Family. La serie de manga del autor Endō Tatsuya comenzó en marzo de 2019 y fue llevada a la televisión como un anime en abril de 2022. Un maestro del espionaje trata de cumplir su objetivo a través de la creación de una familia falsa, con su hija matriculada en la misma escuela que el hijo del político al que espía. No obstante, no sabe que su mujer es una sicaria experta y que su hija adoptiva tiene poderes telepáticos que le permiten ver la verdadera naturaleza de sus padres adoptivos. Los toques de comedia en el argumento y una serie de frases populares han contribuido a que Spy x Family se haya convertido en uno de los grandes éxitos del año.

スマホショルダー — Sumaho shorudā. Las fundas para los teléfonos inteligentes que se llevan colgadas en el hombro se convirtieron en un artículo popular entre las personas de todas las edades. Hay varios tipos: desde las que son simples fundas hasta las que tienen numerosos bolsillos a modo de cartera o de bolsa pequeña.

青春って、すごく密なので — Seishuntte, sugoku mitsu nanode. Desde el comienzo de la pandemia se ha pedido a la población que evite las san mitsu o “tres C”, que son los espacios cerrados (密閉, mippei), los lugares abarrotados (密集, misshū) y las distancias cortas (密接, missetsu). No obstante, el entrenador del equipo de béisbol del instituto Sendai Ikuei Gakuen, Sue Wataru, señaló lo duro que esto ha sido para las generaciones más jóvenes cuando dijo que “los jóvenes prefieren la cercanía” en una entrevista después de que su equipo se convirtiera en el primero de la región de Tōhoku en ganar el prestigioso torneo nacional de verano de béisbol de institutos.

#ちむどんどん反省会 — #Chimu dondon hanseikai. Esta etiqueta se popularizó entre los seguidores del serial de la NHK Chimu dondon que querían estar al tanto de lo último ocurrido en la historia a través de “reuniones de seguimiento” después de cada nuevo episodio. La serie, que cuenta la historia de una joven de Okinawa que vive situaciones difíciles, mantiene pegados a la pantalla a multitud de espectadores.

丁寧な説明 — Teinei na setsumei. Una “explicación exhaustiva” es lo que el primer ministro Kishida Fumio prometió a la población respecto a la decisión de celebrar un funeral de Estado para el ex primer ministro Abe Shinzō, un acto que fue rechazado por muchos círculos de la sociedad.

てまえどり — Temaedori. Este movimiento para reducir el desperdicio de alimentos insta a la población a elegir productos perecederos en la parte delantera de los lineales del supermercado, que suelen estar más cerca de su fecha de caducidad que aquellos en el fondo, si tienen la intención de consumirlos poco después de comprarlos. La frase combina la palabra temae (delante) y toru (tomar).

ヌン活 — Nunkatsu. Disfrutar de una lujosa hora del té en un hotel elegante se convirtió en uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas. Esta tendencia surgió en parte como reacción a la sensación de confinamiento durante la pandemia de la COVID-19, que motivó a algunas personas a estar más “activas” (katsu) en la tarde (nun, del inglés “noon”).

Big Boss. La leyenda japonesa del béisbol Shinjō Tsuyoshi se dio a conocer con este apodo a su regreso a la liga de béisbol profesional de Japón como entrenador de los Hokkaidō Nippon Ham Fighters.

村神様 — Murakami-sama. El bateador de las Gaviotas de Yakult Murakami Munetaka disfrutó de una brillante temporada en la que logró 56 cuadrangulares y se convirtió en el jugador más joven de la historia en conseguir la triple corona, que consiste en el mayor promedio de bateo, de cuadrangulares y de carreras impulsadas. Los seguidores de este jugador de 22 años opinaron sobre su espectacular desempeño en las redes sociales y cambiaron el último carácter de su apellido 村上 (Murakami), con el kanji de 神 (kami), que significa “dios”, añadiendo además el título honorífico “sama” para mayor impacto.

メタバース — Metabāsu. Los servicios del metaverso, que unen realidades físicas y digitales de manera virtual, se están popularizando a medida que Japón aumenta sus inversiones en la Web3 y otras tecnologías de la información en pleno proceso de transformación digital.

ヤー!パワー! — Yā! Pawā! El humorista Nakayama Kinnikun atrajo a muchos seguidores a su cuenta de TikTok con vídeos en los que hizo gala de su famosa frase que pronuncia con gran energía: “Ya, Power!”.

ヤクルト1000 — Yakuruto 1000. La bebida probiótica Yakult 1000 se ha convertido en un producto exitoso desde que salió a la venta en las tiendas en octubre de 2021. Este producto, que contiene una variante singular de bacterias ácido lácticas, cuenta con un creciente número de conversos que afirman que tiene efectos beneficiosos en la salud como reducir el estrés o mejorar la calidad del sueño.

リスキリング — Risukiringu. El reciclaje profesional, especialmente en sectores como el de las tecnologías de la información, está de moda en las empresas que planean instruir a sus empleados en distintas tareas y entre trabajadores que quieren impulsar o dar un giro a sus carreras.

ルッキズム — Rukkizumu. Del inglés “lookism”, es la tendencia a juzgar a otras personas por su apariencia o por sus características físicas, algo que cada día preocupa más a la sociedad y en particular en las redes sociales, donde los comentarios negativos y otro tipo de abuso dirigido a los usuarios pueden ser muy dañinos.

令和の怪物 — Reiwa no kaibutsu. Los aficionados de los Lotte Marines apodaron a la su lanzador estrella Sasaki Rōki como “el monstruo de Reiwa”, utilizando el nombre actual de era, por su desempeño en el montículo. El 10 de abril, Sasaki logró el primer partido perfecto en los últimos 28 años en Japón y se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Liga Profesional de Béisbol de Japón en alcanzar este hito. Además, estuvo a punto de repetir su hazaña en su siguiente partido, pero fue retirado por el entrenador al final de la octava entrada para proteger su brazo.

悪い円安 —Warui en-yasu. El ministro de Finanzas Suzuki Shun’ichi declaró que el abaratamiento del yen era “malo” para los japoneses ya que factores como la invasión rusa de Ucrania aumentaron la incertidumbre en todo el mundo. La divisa cayó a su nivel más bajo respecto al dólar en los últimos 32 años, y llegó al nivel de los 150 yenes durante unos instantes en octubre. El rápido desplome del yen empeoró la inflación y afectó a los presupuestos familiares con el aumento del coste de la energía y de otros productos básicos.

(Fotografía del encabezado, en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda: La “danza del zorro” de los Fighters, © Jiji; Murakami Munetaka celebra su 56.º home run, © Jiji; una mujer con “ropa interior de rostro”, © Pixta; e funeral de Estado de Abe Shinzō, © Jiji; el yen cae por debajo de los 150 respecto al dólar, © Jiji; una botella de Yakult 1000, © Kyōdō Images.)