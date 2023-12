“Are”, la palabra del año 2023 en Japón

El año en japonés

La palabra are (“eso”), lema usado por los Hanshin Tigers durante su primera victoria en 18 años en la Liga Central y su primer campeonato de la Serie de Japón desde 1985, es la palabra del año en Japón en 2023.

Los Hanshin ganan también el campeonato de palabras

El 1 de diciembre la editorial Jiyū Kokumin Sha anunció los diez finalistas para palabra del año 2023, junto con el término ganador, are (アレ, “eso”, el campeonato de la Liga Central cuyo nombre el entrenador Okada Akinobu deseaba evitar mencionar), usado también como acrónimo: “Aim, Respect, Empower”, (“Apuntar, Respetar y Empoderar”), lema usado por el equipo de béisbol Hanshin Tigers mientras luchaban por lograr su primer título de campeones en dicha liga desde 1985.

En noviembre presentamos la lista completa de nominados al premio de este año. En sus comentarios sobre los diez mejores, varios miembros del comité de selección señalaban que 2023 es por fin el año en que Japón ha salido de la época de la pandemia y entrado en una era en la que se puede prestar más atención a los deportes (sobre todo el béisbol, fuertemente representado en la larga lista de este año). La dibujante de manga y columnista Shinsan Nameko (Ikematsu Emi) apuntó que la primera mitad del año se vio marcada por la aplastante popularidad del jardinero (outfielder) de los St. Louis Cardinals Lars Nootbaar, quien jugó en el equipo japonés, que ganó del Clásico Mundial de Béisbol, y la segunda mitad por los logros del doblemente popular Ohtani Shōhei (Los Ángeles Angels); Ohtani se cubrió de gloria al ser elegido por segunda vez como MVP (jugador mejor valorado) de las Grandes Ligas estadounidenses, y también al aparecer con su perro.

El humorista Patrick Harlan subrayó el hecho de que Japón estaba terminando su aislamiento pandémico y saliendo al exterior de nuevo, y comentaba que muchos de los nominados indicaban un creciente deseo de salir y ser parte activa de la sociedad… aunque algunos fueran negativos, como las itadaki joshi (“chicas ‘todo mío’”), que se alimentan financieramente de hombres mayores.

Tanto la ensayista y actriz Muroi Shigeru como el autor de manga Yaku Mitsuru, mientras tanto, señalaban la ausencia de un término que muchos habían esperado ver en la lista de nominados: 増税メガネ (zōzei megane, el “tipo de gafas que sube impuestos”), un nombre aplicado al primer ministro Kishida Fumio por aquellos que no se sienten felices de ver aumentar su carga fiscal en una época de sueldos estancados.

La palabra ganadora de 2023

アレ — Are; ARE. Este eslogan de los Hanshin Tigers para esta temporada llegaba del entrenador Okada Akinobu, quien condujo al equipo hasta su primer título de campeones en la Liga Central en dieciocho años. Las siglas significan “Apuntar, Respetar y Empoderar” (como en el original inglés: “Aim, Respect, Empower”), términos usados para impulsar al equipo hacia la grandeza, pero que también forman la palabra japonesa are (“aquello”, “aquella cosa”), y que Okada usó en lugar de “el campeonato de liga” en sus arengas, para mantener las mentes de los jugadores en la tarea que tenían entre manos.

Otros finalistas

新しい学校のリーダーズ/首振りダンス — Atarashii gakkō no rīdāzu/Kubifuri dansu. El grupo musical Atarashii Gakkō no Leaders, cuatro jóvenes mujeres vestidas con uniformes escolares, se autoproclamaron “representantes de la juventud japonesa” este año. En el vídeo musical del tema “Otona Blue”, de 2023, las integrantes de Atarashii Gakkō demuestran los movimientos de su “baile de meneos de cabeza” que les trajo tanta fama en TikTok y las ayudó a catapultarse a la fama nacional, tras haber aparecido por los mercados internacionales.

OSO18/アーバンベア — OSO18/Āban bea. Un oso marrón, apodado OSO18, fue responsable de 66 ataques a ganado en Hokkaidō entre 2019 y junio de 2023, cuando lo mataron a disparos. El elusivo agresor fue aún más difícil de capturar en vídeo en ese periodo. Mientras tanto, las apariciones cada vez más frecuentes de animales en áreas urbanizadas han provocado un uso más extendido del término urban bears (“osos urbanos”).

蛙化現象 — Kaeruka genshō. “El fenómeno de convertirse en una rana” es una frase que se originó en una publicación sobre psicología, en la que se detallaba cómo un enamoramiento de larga duración puede enfriarse de pronto en el momento en que la otra persona muestra algo de interés. Se trata de un juego de palabras negativo sobre la transformación feliz que aparece en el cuento de hadas “El Príncipe rana”. Con un giro sobre el significado original, la frase se extendió este año entre los jóvenes para describir cómo, por ejemplo, pequeñas manías del comportamiento de una pareja pueden llevar a una pérdida instantánea de la atracción.

生成AI — Seisei AI. Este año ha visto el lanzamiento de una sucesión de herramientas que pueden crear, por ejemplo, texto e imágenes basadas en aprendizaje realizado sobre modelos. Esta “IA generativa” provocó muchas conversaciones en Japón, al igual que en el resto del mundo.

地球沸騰化 — Chikyū futtōka. Este término, que significa “ebullición global”, viene de un discurso del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Al referirse a las predicciones según las que julio de 2023 iba a romper récords globales de calor, afirmó que “La era del calentamiento global ha terminado; la era de la ebullición global ha llegado”.

ペッパーミル・パフォーマンス/ラーズ・ヌートバー — Peppāmiru pafōmansu/Rāzu Nūtobā. Lars Nootbaar encandiló a los aficionados japoneses al béisbol cuando jugó en el Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero (outfielder) de los St. Louis Cardinals, cuya madre es japonesa, ayudó a los Samurai Japan a lograr su tercer título en dicho torneo, y la ejecución de su ya famosa maniobra de “molinillo de pimienta” se convirtió en el gesto de celebración al que el equipo japonés recurría a medida que sumaba tantos.

観る将 — Miru shō. Este término combina el verbo “mirar”, o “ver”, con el primer kanji de la palabra shōgi, y describe a aficionados que, atraídos por los éxitos de Fujii Sōta, disfrutan viendo partidas pero no juegan ellos mismos, necesariamente.

闇バイト — Yami baito. Estos “trabajos oscuros a tiempo parcial” han captado la atención de las autoridades y el público tras una oleada de robos chocantes y otros crímenes. Los grupos criminales han empezado a reclutar en Internet y mediante redes sociales, atrayendo a jóvenes con promesas de trabajos lucrativos a corto plazo que al final implican crímenes como el robo o el fraude.

4年ぶり/声出し応援 — 4 nen buri/Koedashi ōen. Tras la relajación de restricciones sobre el COVID-19 muchos festivales, espectáculos de fuegos artificiales y otros eventos anuales regresaron “tras cuatro años” de espera. Los aficionados a los deportes se mostraron especialmente excitados, dado que las ligas permitían de nuevo que los espectadores cantaran y “animaran en voz alta” en los estadios.

Premio Especial del jurado

アイム・ウェアリング・パンツ! – Aimu uearingu pantsu (del inglés I’m wearing pants) El humorista Tonikaku Akarui, hombre de un único talento en la televisión japonesa, llevó su broma de “¡No te preocupes, llevo ropa interior!”, en la que adopta una pose que le hace parecer desnudo antes de sonreír y anunciar su frase distintiva, a la escena internacional, cuando apareció en Britain’s Got Talent casi una década después de aparecer por primera vez en las palabras japonesas del año 2015.

(Artículo traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: Okada Akinobu, entrenador de los Hanshin Tigers, anuncia en noviembre de 2022 el lema de su equipo para la temporada de 2023. © Jiji.)