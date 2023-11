Las expresiones más populares del 2023 en Japón

El año en japonés

Las palabras y expresiones más populares provienen este año de ámbitos como los deportes, los crímenes, la industria del entretenimiento y la salud pública. Repasamos los términos nominados a Expresión del Año 2023.

Términos que definen los tiempos

Cada año Jiyū Kokumin Sha anuncia sus nominaciones para palabras o frases del año. La editorial, famosa por su volumen Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimiento básico de terminología contemporánea), una guía anual de los más recientes términos en uso en japonés, registra cambios y actualizaciones del idioma, y elige un grupo respectivo cada otoño. El 2 de noviembre la empresa publicó su lista de treinta términos que estuvieron en boca de los japoneses durante el año 2023.

La pandemia de la COVID-19 está recibiendo menos atención que en los años anteriores, pero ha inspirado aún alguna entrada de la lista, como la “categoría 5” a la que se degradó el SARS-CoV-2, o que “tras cuatro años” de restricciones sobre reuniones públicas la gente podía de nuevo juntarse para disfrutar de grandes eventos deportivos y de otras índoles, como hacían antes. Tangencialmente relacionado es el término “sobreturismo”, que apareció de nuevo a medida que una gran cantidad de turistas, tanto japoneses como extranjeros, regresaban en tropel, en números comparables a los de antes de la pandemia, en muchas zonas.

El béisbol proporcionó algunos de los nominados, incluyendo “esa cosa”, la frase que usara el entrenador de los Hanshin Tigers Okada Akinobu para referirse al campeonato de la liga por el que su equipo luchaba, o la actuación de “molinillo de pimienta” que Lars Nootbaar y sus compañeros de equipo realizaron con la selección nacional de béisbol (Samurai Japan) y que supuso el título de campeón en el Clásico Mundial de Béisbol para Japón.

En la parte más oscura del idioma se añadieron a la lista otros términos para describir el cambio climático, cada vez más catastrófico, y crímenes como el abuso sexual.

Abajo ofrecemos la lista completa de los nominados con explicaciones sobre significados y uso. El 1 de diciembre la lista se reducirá a diez entradas para este año, y se anunciarán los ganadores de la Expresión del Año en Japonés.

Las expresiones nominadas en 2023

アイム・ウェアリング・パンツ! – Aimu uearingu pantsu (del inglés I’m wearing pants) El humorista Tonikaku Akarui, hombre de un único talento en la televisión japonesa, llevó su broma de “¡No te preocupes, llevo ropa interior!”, en la que adopta una pose que le hace parecer desnudo antes de sonreír y anunciar su frase distintiva, a la escena internacional, cuando apareció en Britain’s Got Talent casi una década después de aparecer por primera vez en las palabras japonesas del año 2015.

憧れるのをやめましょう — Akogareru no o yamemashō. Antes de la final del Clásico Mundial de Béisbol, en la que los Samurai Japan se enfrentaban al formidable Team USA, el capitán japonés Ohtani Shōhei exhortó a sus compañeros a que “dejaran de admirar a esos tipos” contra los que iban a jugar. Si tenían confianza en sus habilidades serían capaces de hacer frente a los mejores y convertirse en el equipo número uno del mundo… lo cual lograron hacer con su victoria 3-2 el 21 de marzo de 2023.

新しい学校のリーダーズ/首振りダンス — Atarashii gakkō no rīdāzu/Kubifuri dansu. El grupo musical Atarashii Gakkō no Leaders, cuatro jóvenes mujeres vestidas con uniformes escolares, se autoproclamaron “representantes de la juventud japonesa” este año. En el vídeo musical del tema “Otona Blue”, de 2023, las integrantes de Atarashii Gakkō demuestran los movimientos de su “baile de meneos de cabeza” que les trajo tanta fama en TikTok y las ayudó a catapultarse a la fama nacional, tras haber aparecido por los mercados internacionales.

新しい戦前 — Atarashii senzen. A finales de 2022, Tamori (el presentador Morita Kazuyoshi) apareció en el famoso programa de charla de Kuroyanagi Tetsuko, donde ofreció la ominosa predicción de que el mundo se dirigía a una “nueva era de preguerra”. La guerra que se libra en Ucrania y el conflicto recién comenzado en Oriente Medio hacen que muchos piensen que tenía razón con esa afirmación.

アレ — Are; ARE. Este eslogan de los Hanshin Tigers para esta temporada llegaba del entrenador Okada Akinobu, quien condujo al equipo hasta su primer título de campeones en la Liga Central en dieciocho años. Las siglas significan “Apuntar, Respetar y Empoderar” (como en el original inglés: “Aim, Respect, Empower”), términos usados para impulsar al equipo hacia la grandeza, pero que también forman la palabra japonesa are (“aquello”, “aquella cosa”), y que Okada usó en lugar de “el campeonato de liga” en sus arengas, para mantener las mentes de los jugadores en la tarea que tenían entre manos.

頂き女子 — Itadaki joshi. Las presas de las llamadas “chicas ‘todo mío’” son hombres mayores, de finanzas estables, a los que encuentran en las redes sociales y con quienes mantienen citas o relaciones sexuales a cambio de apoyo financiero; suelen dar entonces un paso más, asegurando que tienen problemas de dinero, como no poder pagar la renta de su casa, para extraer pagos aún mayores de sus víctimas.

X — La compra de la red social Twitter por parte de Elon Musk y su cambio de nombre a X dejó a muchos escritores de Japón rascándose la cabeza por no saber cómo referirse a ella posteriormente; añadir un 旧ツイッター (kyū Tsuittā, “anteriormente Twitter”) entre paréntesis pronto pasó a ser uno de los epítetos favoritos. La caótica adquisición de Musk y los cambios de reglas posteriores han hecho que muchos usuarios empiecen a buscar hogares alternativos en la red, incluyendo la página hermana de Facebook, Threads, o Bluesky, lanzada por el mismo equipo que creó Twitter originalmente.

エッフェル姉さん — Efferu nēsan. Las “chicas Eiffel” incluyen a Matsukawa Rui, miembro del Partido Liberal Democrático, que visitó París en un viaje de investigación a finales de julio y se ganó, a su pesar, fama por una foto jocosa que sacó frente a la Torre Eiffel. Las tres mujeres del PLD en la foto recibieron duras críticas por viajar de forma poco seria con pecunia pública, y Matsukawa dimitió de su puesto como directora de la División de Asuntos de la Mujer en el partido.

NGリスト/ジャニーズ問題 — NG risuto/Janīzu mondai. La “lista NG” es una selección de periodistas “no go” (inviables, inadecuados) a los que no se debía invitar a la rueda de prensa de Johnny & Associates el 2 de octubre de 2023, en la que se discutirían las medidas con las que responder al “problema de Johnny’s”, el escándalo según el cual el fundador de la empresa, Johnny Kitagawa, supuestamente cometió abusos sexuales contra chicos menores de edad que buscaban la fama por medio de su agencia de talentos. La revelación de esta lista añadió leña al fuego del escándalo, que ya contaba con un foco directamente sobre la complicidad de los medios de comunicación para mantener una tapadera sobre los sórdidos hechos.



El nuevo presidente de Smile Up, Higashiyama Noriyuki, a la izquierda, y Julie Fujishima, anterior presidenta de Johnny & Associates, durante una rueda de prensa el pasado 7 de septiembre de 2023. (© Reuters/Kim Kyung-Hoon)

オーバーツーリズム — Ōbātsūrizumu. El “sobreturismo” era un problema serio en partes especialmente populares del país antes de la llegada del COVID-19. Tras un breve respiro proporcionado por las restricciones sobre los viajes turísticos durante la pandemia, el turismo vuelve ahora con fuerza, a medida que los destinos más importantes, y las carreteras y vías férreas que conducen a ellos, se atestan de muchedumbres de visitantes, haciendo que muchos consideren cuál debe ser el nivel apropiado de popularidad para las atracciones locales.

推しの子/アイドル — Oshi no Ko/Aidoru. La nueva adaptación del popular manga de idols Oshi no ko creó una gran expectación entre los aficionados, y su canción de apertura “Aidoru” (idol), de Yoasobi, cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

OSO18/アーバンベア — OSO18/Āban bea. Un oso marrón, apodado OSO18, fue responsable de 66 ataques a ganado en Hokkaidō entre 2019 y junio de 2023, cuando lo mataron a disparos. El elusivo agresor fue aún más difícil de capturar en vídeo en ese periodo. Mientras tanto, las apariciones cada vez más frecuentes de animales en áreas urbanizadas han provocado un uso más extendido del término urban bears (“osos urbanos”).

蛙化現象 — Kaeruka genshō. “El fenómeno de convertirse en una rana” es una frase que se originó en una publicación sobre psicología, en la que se detallaba cómo un enamoramiento de larga duración puede enfriarse de pronto en el momento en que la otra persona muestra algo de interés. Se trata de un juego de palabras negativo sobre la transformación feliz que aparece en el cuento de hadas “El Príncipe rana”. Con un giro sobre el significado original, la frase se extendió este año entre los jóvenes para describir cómo, por ejemplo, pequeñas manías del comportamiento de una pareja pueden llevar a una pérdida instantánea de la atracción.

5類 — 5 rui. El 8 de mayo de 2023 el Gobierno degradó a la COVID-19 de la categoría 2 hasta la “categoría 5” que, bajo la legislación japonesa, la coloca al mismo nivel que la gripe estacional. Aunque continúan las infecciones, la sociedad ha regresado a la normalidad en su mayor parte.

10円パン — 10-en pan. El “pan de diez yenes”, popular entre los jóvenes, es un bollo con forma de moneda de diez yenes relleno de queso u otros ingredientes. Se vende por unos 500 yenes, y está inspirado en el gran éxito de Corea del Sur, el pan de diez wones.

スエコザサ — Suekozasa. Hacia el final de la serie matutina Ranman, de la NHK, una historia ficticia basada en la vida del botánico Makino Tomitarō, el protagonista llama suekozasa a un tipo de sasa, o hierba de bambú, en honor a su esposa (llamada Sueko en las series, y basada en la verdadera Sue), ya fallecida. Añade la planta a la última página de su libro, que prometió a su esposa que completaría, algo que conmovió a espectadores de todo Japón.

性加害 — Seikagai. El “abuso sexual” llegó a los titulares en 2023 cuando un documental de la BBC arrojó luz sobre las acciones de Johnny Kitagawa, fundador de la poderosa agencia de talentos Johnny & Associates, al tiempo que Gonoi Rina hacía público un ataque sexual que había sufrido mientras servía en las Fuerzas de Autodefensa. El acto de alzar la voz contra la violencia sexual hizo que fuera elegida para la lista Next 100 de la revista Time en 2023, y animó a otras mujeres a describir sus propias experiencias, rompiendo con la larga tradición de tabús sobre la discusión abierta de asuntos de esa índole.

生成AI — Seisei AI. Este año ha visto el lanzamiento de una sucesión de herramientas que pueden crear, por ejemplo, texto e imágenes basadas en aprendizaje realizado sobre modelos. Esta “IA generativa” dio mucho que hablar en Japón, al igual que en el resto del mundo.

地球沸騰化 — Chikyū futtōka. Este término, que significa “ebullición global”, viene de un discurso del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Al referirse a las predicciones según las que julio de 2023 iba a romper récords globales de calor, afirmó que “La era del calentamiento global ha terminado; la era de la ebullición global ha llegado”.

チャットGPT — Chatto GPT. La más conocida de las herramientas de IA, ChatGPT es un chatbot que Open AI lanzó para su uso público en noviembre de 2022, y que este año ha dado mucho que hablar. Algunos gobiernos prefecturales ya han adoptado su uso.

電動キックボード — Dendō kikkubōdo. Los monopatines eléctricos se han convertido en un espectáculo frecuente en las calles de las principales ciudades japonesas. El Gobierno relajó en julio el reglamento para estos vehículos, permitiendo ahora que cualquier persona mayor de quince años los use sin carnet de conducir o licencia. Los usuarios están limitados a una velocidad máximo de 20 kilómetros por hora y deben cumplir las mismas reglas de circulación que las bicicletas, pero un fuerte incremento en violaciones de dichas reglas indica que no todos los usuarios las siguen.

2024年問題/ライドシェア — 2024 nen mondai/Raidoshea. El “problema 2024” plantea una seria amenaza para la industria de los transportes por automóvil, que ya sufre de escasez de trabajadores, dado que las reformas que entrarán en vigor dicho año limitarán las horas laborales de los conductores, e incluirán restricciones sobre las horas extra. Algunos han impulsado los viajes compartidos, la segunda frase de esta entrada (del inglés ride sharing), como forma de contrarrestar la falta de taxistas, una idea que sigue siendo impopular en muchos círculos.

ひき⾁です/ちょんまげ⼩僧 — Hikiniku desu/Chonmage kozō. La frase distintiva “Soy carne picada”, de un miembro de Chonmage Kozō, un grupo de YouTubers formado por estudiantes de instituto, tocó la fibra a muchos usuarios de TikTok, como también lo hizo la pose correspondiente.

藤井⼋冠 — Fujii hakkan. El prodigio del shōgi Fujii Sōta logró su “cuarta corona” al ganar el Torneo Ōza en octubre, algo que lo convirtió en el primer jugador en conseguir los ocho títulos profesionales. La hazaña llegó durante un año ya de por sí lleno de récords para Fujii, quien también pasó a ser el jugador más joven en ganar el título Meijin, con veinte años y diez meses.

ペッパーミル・パフォーマンス/ラーズ・ヌートバー — Peppāmiru pafōmansu/Rāzu Nūtobā. Lars Nootbaar encandiló a los aficionados japoneses al béisbol cuando jugó en el Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero (outfielder) de los St. Louis Cardinals, cuya madre es japonesa, ayudó a los Samurai Japan a lograr su tercer título en dicho torneo, y la ejecución de su ya famosa maniobra de “molinillo de pimienta” se convirtió en el gesto de celebración al que el equipo japonés recurría a medida que sumaba tantos.



Lars Nootbaar celebra un bateo con su “molinillo de pimienta” el 11 de marzo de 2023. (© Kyōdō)

別班/VIVANT(ヴィヴァン) — Beppan/Vivant. La serie televisiva de misterior Vivant, emitida por la TBS, fue un éxito total; emocionó a los espectadores al revelar la existencia de una unidad secreta dentro de las Fuerzas de Autodefensa de Japón llamada Beppan.

観る将 — Miru shō. Este término combina el verbo “mirar”, o “ver”, con el primer kanji de la palabra shōgi, y describe a aficionados que, atraídos por los éxitos de Fujii Sōta, disfrutan viendo partidas pero no juegan ellos mismos, necesariamente.

闇バイト — Yami baito. Estos “trabajos oscuros a tiempo parcial” han captado la atención de las autoridades y el público tras una oleada de robos chocantes y otros crímenes. Los grupos criminales han empezado a reclutar en internet y mediante redes sociales, atrayendo a jóvenes con promesas de trabajos lucrativos a corto plazo que al final implican crímenes como el robo o el fraude.

4年ぶり/声出し応援 — 4 nen buri/Koedashi ōen. Tras la relajación de restricciones sobre el COVID-19 muchos festivales, espectáculos de fuegos artificiales y otros eventos anuales regresaron “tras cuatro años” de espera. Los aficionados a los deportes se mostraron especialmente excitados, dado que las ligas permitían de nuevo que los espectadores cantaran y “animaran en voz alta” en los estadios.

Y2K. La llamativa cultura pop de principios de la década de 2000 regresó con fuerza, a medida que los jóvenes japoneses abrazaban la moda Y2K.

(Traducido al español del original en inglés. Imágenes del encabezado, en sentido horario desde arriba a la izquierda: el logo de X [anteriormente Twitter], © Reuters; el fenómeno del shōgi, Fujii Sōta, © Jiji; el presidente de Smile-Up [anteriormente Johnny and Associates], Higashiyama Noriyuki, y la anterior presidenta, Julie Fujishima, © Reuters; las aplicaciones de AI se hallan muy extendidas en los dispositivos de hoy día, © Reuters; el entrenador de los Hanshin Tigers, Okada Akinobu, lanzado al aire por su equipo tras el campeonato de liga, © Jiji; Lars Nootbaar realiza su molinillo tras lograr un hit de base para los Samurai Japan, © Kyōdō; “volverse rana”, ilustrado, © Pixta.)