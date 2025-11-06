Las expresiones más populares del 2025 en Japón

El año en japonés

El 5 de noviembre se anunció la lista de las 30 expresiones candidatas a palabra o frase del año en Japón. Entre ellas se encuentran vocablos que representan alegría, tristeza, drama y cambio en el Japón de 2025.

Las palabras que resumen el año

Un año más, la editorial Jiyū Kokumin Sha —que publica Gendai yōgo no kiso chishiki (“Conocimiento básico de terminología contemporánea”), una guía anual que presenta las últimas adiciones al idioma japonés— anunció sus nominaciones para palabras y expresiones del año. El 5 de noviembre de 2025, la editorial publicó su lista de 30 vocablos extraídos de la gastronomía, el deporte, la política, la economía y la cultura popular para retratar el año tal como lo han vivido los japoneses.

A continuación explicamos dichas expresiones tal como las han utilizado los hablantes japoneses este año. Las finalistas y ganadoras serán anunciadas el 1 de diciembre.

Nominaciones para Palabra del Año 2025

エッホエッホ — Ehho ehho. Una imagen de 2021 de la fotógrafa holandesa Hannie Heere en la que aparece un polluelo de búho corriendo se convirtió en meme en Japón en 2025, asociado al sonido de esfuerzo ehho ehho que se le añadió posteriormente. Esta frase cobró vida propia y se convirtió en un elemento básico de las publicaciones en redes sociales sobre ir con prisa.

オールドメディア — Ōrudo media. En la era digital, los periódicos y la televisión pueden clasificarse como “medios tradicionales”. Ante la creciente opinión de que estos medios son parciales, los políticos y otras personas recurren cada vez más a textos y vídeos cortos en las redes sociales, pero también existe una preocupación cada vez mayor por la falta de juicio crítico con respecto al contenido online.

おてつたび — Otetsutabi. Esta palabra compuesta, que combina otetsudai (trabajo temporal a corto plazo) con tabi (viaje), es el nombre de un servicio que pone en contacto a personas que desean disfrutar de unas vacaciones de trabajo con alojamientos regionales o granjas que tienen dificultades para encontrar mano de obra.

オンカジ — Onkaji. Abreviatura de “casinos online”. Su uso es ilegal en Japón, pero se han dado innumerables casos de deportistas y artistas que han sido descubiertos utilizándolos. Dado que las páginas extranjeras son legales puede dar la sensación de no ser un delito. Un estudio reveló que los jugadores japoneses apuestan un total de más de un billón de yenes al año en ese tipo de páginas.

企業風土 — Kigyō fūdo. 2025 ha sido un año en el que la “cultura corporativa” ha recibido atención debido a las noticias sobre empresas que no mostraban apoyo a las mujeres ni suficiente preocupación por la seguridad.

教皇選挙 — Kyōkō senkyo. La “elección del papa” León XIV en mayo llamó la atención en Japón, al igual que en el resto del mundo, sobre todo porque por esas fechas se estaba proyectando en los cines japoneses la película Cónclave, de 2024.

緊急銃猟／クマ被害 — Kinkyū jūryō/kuma higai. El 1 de septiembre se introdujo una nueva legislación de “caza de emergencia” (kinkyū jūryō) que permite disparar a osos, jabalíes y otros animales peligrosos que entren en zonas pobladas, a discreción del alcalde local. El término kuma higai se refiere a los daños o lesiones causados por los osos, que han sido más frecuentes en 2025 que en años anteriores.

国宝（観た） — Kokuhō (mita). La película Kokuhō (Tesoro nacional), basada en el mundo del kabuki, se ha convertido en un gran éxito: en el momento de escribir este artículo, parece haberse convertido en la película japonesa de acción real más taquillera de la historia, en su país de origen. El revuelo ha sido tal que esta frase, “¿Has visto Kokuhō?” (Kokuhō mita?) se ha convertido en una pregunta habitual.

古古古米 — Kokokomai. Con el aumento vertiginoso de los precios del arroz, la liberación de las reservas gubernamentales provocó comentarios sobre el komai (el “arroz viejo”), así como sobre el kokomai (“arroz viejo, viejo”) y el kokokomai (“arroz viejo, viejo, viejo”). Una cosecha se describe como “arroz viejo” a partir del 1 de noviembre del año siguiente a su recolección, y se le añade un ko o “viejo” por cada año transcurrido.

７月５日 — Shichigatsu itsuka. El “5 de julio” de este año era la fecha predicha para un terremoto y un tsunami de gran magnitud, según un rumor basado en la trama de un manga. La profecía de ese desastre no tenía ninguna base científica, pero su amplia difusión, especialmente en Hong Kong, provocó una reducción del número de turistas procedentes de varias regiones.

戦後80年／昭和100年 — Sengo 80 nen / Shōwa 100 nen. Este año se cumplió el octogésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el centenario de la crucial era Shōwa, y las emisoras, editoriales y otras organizaciones mediáticas publicaron numerosas retrospectivas sobre los principales acontecimientos y el legado perdurable de la época.

卒業証書19.2秒 — Sotsugyō shōsho 19.2 byō. Un escándalo político local acaparó la atención nacional después de que se descubriera que Takubo Maki, alcaldesa de Itō, en la prefectura de Shizuoka, había mentido al afirmar que se había graduado en la Universidad de Tōyō, cuando en realidad había sido expulsada de la misma. Cuando se le preguntó durante una investigación posterior si había mostrado sus documentos de graduación a las autoridades competentes, dio una respuesta inusualmente precisa: “Sí, durante 19,2 segundos”. Posteriormente, la asamblea municipal aprobó por abrumadora mayoría una moción de censura.

チャッピー — Chappī. Esta abreviatura de ChatGPT se convirtió en el apodo estándar entre los usuarios japoneses del ahora omnipresente chatbot de inteligencia artificial generativa de OpenAI.

チョコミントよりもあ・な・た — Chokominto yori mo a-na-ta. AiScReam, un trío de actrices de doblaje japonesas que forma parte de la franquicia multimedia Love Live!, causó sensación en TikTok y otras redes sociales con su canción debut “Ai Scream!” (un juego de palabras en japonés e inglés entre “helado” y “grito de amor”), cuyo estribillo “Te quiero más que al chocolate con menta” cautivó la imaginación de los oyentes.

トランプ関税 — Toranpu kanzei. Japón fue uno de los principales aliados de Estados Unidos afectados por los “aranceles de Trump”, lo que llevó al Gobierno a negociar rápidamente un acuerdo para reducir el impacto económico, especialmente en la industria automovilística.

長袖をください — Nagasode o kudasai. El comediante Tsuda Atsuhiro, miembro del dúo Daian, hizo reír a los espectadores de un popular programa de sketches cómicos cuando, durante una actuación, suplicó en vano que le dieran “algo con mangas largas” antes de ser enviado a la gélida Niigata por motivos de trabajo.

二季 — Niki. Un número cada vez mayor de expertos advierte que, a medida que el cambio climático altera los patrones meteorológicos, las cuatro estaciones (shiki), tan apreciadas en Japón, se reducirán a solo dos (niki), ya que el clima oscilará entre el invierno y el verano, dejando fuera de escena por completo la primavera y el otoño.

ぬい活 — Nuikatsu. En esta nueva versión de katsu, “participar en alguna actividad”, los aficionados a los peluches (nuigurumi) llevan consigo sus preciados peluches a tiendas, restaurantes y otros lugares, y comparten sus fotos con personas afines en las redes sociales.

働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相 — Hataraite, hataraite, hataraite, hataraite, hataraitemairimasu / joseishushō. La primera mujer en convertirse en primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, expresó su compromiso de “trabajar, trabajar, trabajar y trabajar”, lo que le valió críticas por parte de muchos por enviar un mensaje que no concuerda con el impulso del país para que los residentes logren un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

ビジュイイじゃん — Biju iijan. La banda de chicos M!LK escaló posiciones en las listas de éxitos con su sencillo “Iijan” (algo así como “está bien”, o “no pasa nada”), y la frase “Hoy estás estupendo” tocó la fibra sensible de los fans.

ひょうろく — Hyōroku. El humorista Hyōroku causó sensación este año con apariciones en programas de variedades, en particular aquellos en los que se gastan bromas a los invitados, donde hizo gala de su rostro impasible para dejar a los que le rodeaban preguntándose si estaba actuando o respondiendo con naturalidad a las situaciones en las que se veía envuelto. En años recientes ha ampliado su repertorio más allá de la comedia para aparecer también en programas dramáticos más serios.

物価高— Bukkadaka. Tras largos años de tendencia deflacionaria en Japón, “los precios vuelven a subir”, lo que enfrenta a los consumidores con el problema del aumento en el costo de los bienes y servicios mientras sus salarios parecen no mantenerse al mismo ritmo. Los conflictos internacionales ejercen presión al alza sobre los precios de la energía y los alimentos, dejando a los consumidores japoneses en un estado constante de incertidumbre.

フリーランス保護法 — Furīransu hogohō. La “ley de protección de los trabajadores autónomos (freelance)”, cuyo nombre oficial es Ley para Garantizar Transacciones Adecuadas con Determinados Operadores Comerciales Contratados, entró en vigor en noviembre de 2024 como parte de los esfuerzos del Gobierno por evitar que los autónomos y otros trabajadores independientes sean tratados de manera injusta por las empresas con mayor poder en sus relaciones comerciales.

平成女児 — Heisei joji. Las “chicas de la era Heisei”, que asistieron a la escuela primaria a finales de la década de 1990 y comienzos del 2000, están ahora en la veintena y la treintena y marcan las tendencias culturales y de consumo centradas en la nostalgia de esos años. Sus preferencias “retro Heisei” tienden hacia los colores pastel, los lazos y corazones, y otros aspectos de la cultura juvenil de su niñez.

ほいたらね — Hoitara ne. El serial de la NHK Anpan, centrado en la vida de Komatsu Nobu, la esposa del creador de Anpanman, Yanase Takashi, popularizó entre el público esta frase que significa “nos vemos pronto” en el dialecto de Tosa, en la prefectura de Kōchi. Otras frases que se hicieron famosas gracias a su uso en dicho serial fueron tassui gā (que significa algo así como “no puedo soportarlo más”) y tamaru ka (una expresión de sorpresa o conmoción).

麻辣湯 — Mārātan. Se trata de la pronunciación en japonés de la sopa malatang de Sichuan. Esta expresión comenzó a popularizarse a medida que más comensales pedían este plato tan picante que adormece las papilas gustativas. Los restaurantes ofrecieron a sus clientes la posibilidad de elegir los ingredientes y el nivel de picante del plato, aumentando así su popularidad notablemente desde finales de 2024 en adelante.

ミャクミャク — Myaku Myaku. La mascota oficial de la Expo de Osaka-Kansai 2025, una criatura colorida y que al principio fue considerada extraña y hasta cierto punto aterradora, se ganó los corazones de los visitantes del evento y hasta se convirtió en uno de los yurukyara más populares de los últimos años, motivando ingentes compras de recuerdos.

薬膳 — Yakuzen. La última moda en alimentación saludable, centrada en las “comidas medicinales”, combina ingredientes frescos de temporada con hierbas y otros aditivos que supuestamente ayudan a curar cualquier dolencia. Cuando el manga Shiawase wa tabete nete mate (Come, duerme y espera a que llegue la felicidad) fue adaptado a una serie de televisión por la NHK, su enfoque en esta forma saludable de alimentarse aumentó el interés público y desató una nueva ola de libros de cocina que comparten sus secretos.

ラブブ — Rabubu. Los personajes Labubu, creados por el diseñador hongkonés Lung Kasing, se convirtieron en un éxito mundial gracias a la promoción de estrellas del K-pop y otras personalidades de todo el mundo. También ganaron popularidad entre los jóvenes japoneses, contribuyendo al resurgimiento de la moda estudiantil de colgar peluches en mochilas y bolsos escolares.

リカバリーウェア — Rikabarī uea. La “ropa de recuperación” nació como equipamiento de alta tecnología para deportistas que buscaban recuperarse tras una competición o un entrenamiento intenso. La inclusión en los tejidos de elementos cerámicos que emiten radiación infrarroja lejana se considera beneficiosa porque calienta el tejido muscular y mejora la circulación, acelerando así la recuperación de la fatiga. Estos productos han ganado popularidad no solo entre atletas, sino también entre personas comunes que buscan pijamas con una funcionalidad añadida.

(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado, en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina superior izquierda: la primera ministra Takaichi Sanae se reúne con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y busca aliviar el impacto de los “aranceles de Trump” [© Jiji]; sopa malatang, un plato popular [© Pixta]; los Tamagotchi forman parte de la cultura resurgente de las “chicas Heisei” [© Nippon.com]; Tanba, en la prefectura de Hyōgo, registró una temperatura de 41,2 ºC el 30 de julio, un símbolo del Japón con dos estaciones [© Jiji]; Myaku Myaku, la mascota popular de la Expo de Osaka [© Nippon.com]; los osos salvajes hicieron notar su presencia este año [cortesía de la prefectura de Akita, © Jiji].)