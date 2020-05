El ‘Man'yōshū’ y la era Reiwa: el arte de sobrevivir en la sociedad cortesana

El ‘Man'yōshū’ y Reiwa, ecos del pasado en una nueva era

En el mundo de la política, uno nunca sabe cuándo va a caer en desgracia. “Las tinieblas están a la vuelta de la esquina”, decimos en Japón, donde conocemos las miserias de la lucha por el poder desde la remota época del Man'yōshū.

Dice el antiguo poemario japonés Man'yōshū:

Ordenó el Emperador a su vasallo el naidaijin Fujiwara-no-Ason, que convocase a los poetas para que hicieran competir la gentil belleza de los campos primaverales con el colorido de los bosques de otoño. Así se posicionó Nukata-no-Ōkimi en su uta.

Fuyugomori

haru sarikureba

nakazarishi

tori mo ki nakinu

sakazarishi

hana mo sakeredo,

yama wo shimi

irite mo torazu

kusabukami

torite mo mizu.

Akiyama no

konoha wo mite wa

momichi wo ba

torite so shinofu

aoki wo ba

okite so nageku

sokoshi urameshi

akiyama so are wa.

En japonés moderno:

Fuyugomori

haru ga yatte kimasu to

naite inakatta

tori mo kite nakimasu yo ne,

saite inakatta

hana mo saite yuku no desu keredo,

yama ga shigette imasu node,

wakeitte toru koto wa kanaimasenu,

kusa ga fukai node,

te ni totte miru koto mo kanaimasenu.

Akiyama no

konoha wo mimasu to

irozuita happa wo

te ni totte watashi wa medemasu no yo.

Demo, aoi happa wa

te ni torazu ni sono mama ni shite nagekimasu no.

ono ten dake ga zannen de gozaimasu wa, nanto itte mo akiyama no hō ga yoi to omoimasu wa, watashi wa.

(Nukata no Ōkimi, poema 16 del Libro I)

Cuya traducción sería:

Cuando, pasado el duro invierno,

llega la primavera

los pajarillos que permanecían mudos

rompen a cantar

y las flores que esperaban el momento

van abriéndose. Empero,

es tan cerrada la fronda

que impide el paso y frustra el deseo de tocar

tan altas son las yerbas,

que no es posible tomar en mano y contemplar.

Admirando el follaje

del monte otoñal,

de sus coloridas hojas

puedo la belleza tomar en mano y paladear.

Que a la belleza de las hojas todavía verdes,

Tengo que renunciar y lamento, sin poderla tomar.

Es lo único que lamento. Prefiero sin duda el monte otoñal, yo.

Trátese de las telenovelas surcoreanas de tema histórico, o de la sociedad cortesana de la antigua Europa, para sobrevivir en aquellos ambientes plagados de maquiavélicas intrigas las opciones no eran muchas. En realidad, solo podían hacerse dos cosas: estar siempre del lado del poder y evitar disgustar a nadie. En las luchas por el poder desplegadas en aquellas épocas que nada sabían de los derechos humanos, el perdedor condenado al destierro podía considerarse afortunado, porque el destino más común era la muerte.

La poetisa Nukata no Ōkimi, princesa o noble de alto rango de la época del emperador Tenji (626-672), se las ingenió para no perder pie en una sociedad así. Lo hizo con gran habilidad, obteniendo el favor de dos emperadores -Tenji y Tenmu- que fueron hermanos. Personalmente, la imagino como a una mujer que unía a su atractivo personal una gran maestría para abrirse camino en la vida.

En cierta ocasión, la princesa Nukata recibió del naidaijin (alto cargo del Gobierno de la época) Fujiwara-no-Kamatari la orden de escribir un uta (poema de estilo japonés) que comparase las floridas colinas de primavera con las galas del monte otoñal y dilucidase cuál de las dos bellezas debía prevalecer. Probablemente, la orden había llegado simultáneamente a otros cortesanos de sexo masculino, de quienes se esperaba que se lucieran siguiendo los cánones de la prestigiosa poesía china (kanshi). Cabe deducir que, en estas cuestiones estéticas, existían en la Corte dos facciones enfrentadas por sus preferencias estacionales. ¿Cómo salió del trance la ingeniosa princesa? Estaba obligada a clarificar su postura, pero lo hizo mostrando al mismo tiempo deferencia por la contraparte.

A este efecto, comienza con el conciliador gesto de ensalzar la floresta primaveral, para ponerse a bien con sus antagonistas. Pero pronto pone de relieve el aspecto menos elogiable de la estación de las flores y termina decantándose por el otoño. Sí, qué duda cabe, la primavera es maravillosa, muy placentera, ¡cómo negarlo! Pero yo… yo me quedo con el otoño. Así deja las cosas.

He aquí la pericia de una mujer con mucho mundo, que supo nadar y guardar la ropa en la complicada sociedad cortesana de la época.

Fotografía del encabezado: Estela con un poema de la princesa Nukata no Ōkimi. (PIXTA)