El ‘misoshiru’ y los alimentos fermentados, aliados del sistema inmunológico

Yoshida Toshimichi YOSHIDA Toshimichi

Nació en 1959. Tras hacer un máster en Agricultura en la Universidad de Kyūshū, trabajó como difusor de las técnicas de mejoramiento de especies en la prefectura de Nagasaki. En 1996 probó suerte como cultivador en la agricultura orgánica. En 1999, al frente de la organización sin ánimo de lucro Daichi to Inochi no Kai (“Asociación Tierra y Vida”), ha desplegado una gran actividad dando a conocer las posibilidades de las basuras orgánicas y de los hongos para cultivar verduras, sin olvidar el aspecto humano. Es autor de muchos libros, entre ellos ‘Genki yasaizukuri’ chōnyūmon (“‘Cómo cultivar verduras sanas’ para principiantes absolutos’”). Actualmente preside la sociedad anónima Kin-chan Farm. Ha aparecido en el documental Itadakimasu: Koko wa hakkō no rakuen (“Me sirvo: estamos en el paraíso de los fermentados”), del director Ōta Vin, estrenado este mes de enero.